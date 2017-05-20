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Назван срок начала продаж «носимого на голове планшета» RealWear HMT-1

Компания RealWear, разработавшая устройство HMT-1, которое сама она называет первым «планшетом с Android, носимым на голове», сообщила о намерении показать HMT-1 на мероприятии LiveWorx 17. Эта конференция-выставка, посвященная «решениям для умного, подключенного мира», пройдет с 22 по 25 мая в Бостоне.

RealWear HMT-1

Напомним, HMT-1 поддерживает голосовое управление, так что руки пользователя остаются свободными. Устройство позволяет организовать связь, в том числе, с видео, обеспечивает доступ к документации и инструкциям, помогает ориентироваться, визуализируя данные IoT. Его можно использовать в загрязненной и зашумленной промышленной среде. Производитель отмечает совместимость с касками и защитными очками.

Ознакомительные образцы HMT-1 уже доступны. По словам директора RealWear, только в этом месяце были отгружены «сотни» устройств. Сроком широкой доступности устройства назван июль текущего года.

Источник: RealWear
21:39 20.05.2017
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