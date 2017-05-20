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Asus анонсирует игровой ноутбук на процессоре AMD Ryzen на выставке Computex 2017

Компания Asus планирует выпуск ноутбука под маркой ROG (Republic of Gamers), который станет одним из первых игровых ноутбуков на процессоре AMD Ryzen.

AMD рассчитывает, что мобильный вариант Ryzen появится в потребительских системах во втором полугодии

Информация, опубликованная производителем, позволяет предположить, что анонс изделия состоится на выставке Computex 2017. Учитывая, что к тому времени APU на базе Zen и Vega еще не будут представлены, анонс Asus можно назвать предварительным.

AMD рассчитывает, что мобильный вариант Ryzen появится в потребительских системах во втором полугодии

Компания AMD рассчитывает, что мобильный вариант Ryzen появится в потребительских системах во втором полугодии. Вероятно, это касается и ноутбука Asus ROG.

AMD рассчитывает, что мобильный вариант Ryzen появится в потребительских системах во втором полугодии

Какие-либо технические детали пока отсутствуют.

AMD рассчитывает, что мобильный вариант Ryzen появится в потребительских системах во втором полугодии

Производитель процессоров предсказуемо обещает высокую производительность CPU и GPU, и повышенную энергетическую эффективность, заверяя, что ноутбуки на новой платформе получатся легкими, тонкими и долго работающими без подзарядки.

Источник: Techpowerup
10:17 20.05.2017
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