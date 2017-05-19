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Сетевое хранилище Qnap TVS-882ST3 отличается поддержкой интерфейса Thunderbolt 3

Компания Qnap продолжает внедрять интерфейс Thunderbolt в свои сетевые хранилища: вслед за недавней новинкой с Thunderbolt 2 представлено NAS TVS-882ST3 с двумя портами уже третьей версии стандарта. Наличие портов Thunderbolt 3 позволяет подключать новинку напрямую к любому ПК, включая новые MacBook Pro сертифицированным кабелем с симметричным портом Type-C, достигая теоретической пропускной способности 20 Гбит/с. Более того, адаптер Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) позволяет клиентским устройствам без порта Ethernet получить доступ к NAS с пропускной способностью до 10 Гбит/с.

NAS Qnap TVS-882ST3 основано на ЦП Intel Core шестого поколения

Хранилище Qnap TVS-882ST3 доступно в трех модификациях, различающихся связкой процессора и ОЗУ:

  • Intel Core i7-6700HQ, 4 ядра и 8 потоков, частота 2,6/3,5 ГГц, ОЗУ 16 ГБ;
  • Intel Core i7-6700HQ, 4 ядра и 8 потоков, частота 2,6/3,5 ГГц, ОЗУ 8 ГБ;
  • Intel Core i5-6442EQ, 4 ядра, частота 1,9/2,7 ГГц, ОЗУ 8 ГБ.

Во всех случаях объем ОЗУ DDR4 может быть увеличен до 32 ГБ. Для накопителей имеется восемь отсеков типоразмера 2,5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и поддержкой горячей замены. Список сетевых портов состоит из двух 10 Gigabit Ethernet и двух Gigabit Ethernet, также есть по два порта USB 3.1 и USB 3.0, к последним можно подключать внешние дисковые хранилища на пять или восемь дополнительных накопителей (TX-800P и TX-500P). В ОС QTS 4.3 можно организовывать межплатформенный доступ к файлам с гибкой настройкой уровней привилегий, виртуализация позволяет запускать Ubuntu, Windows, Unix или Android, возможно подключение клавиатуры и мыши, как и монитора (к порту HDMI). Поставки NAS Qnap TVS-882ST3 уже начались.

Источник: Qnap

07:00 19.05.2017
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