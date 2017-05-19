|
Oppo подтвердила, что в смартфоне R11 будет сдвоенная камера, но технологии 5x Dual Camera Zoom ждать не стоит
Oppo начала рекламную кампанию своего нового флагманского смартфона R11, который должны представить в следующем месяце.
Как и предполагалось, аппарат получит сдвоенную основную камеру. Однако технологии 5x Dual Camera Zoom, которую показывали на MWC 2017, ожидать, к сожалению, не стоит. Вместо этого Oppo будет использовать ту же схему, которая присутствует в iPhone 7 Plus.
Если точнее, то 16-мегапиксельный модуль получит обычный объектив, а 20-мегапиксельный оснастят телеобъективом. Это позволит компании реализовать аналог двукратного оптического зума. О каком-либо портретном режиме с размытием фона пока данных нет.
Кроме того, 20-мегапиксельный модуль получит и фронтальная камера. Остальные параметры пока не подтверждены. Предположительно, новинка получит SoC Snapdragon 660, дисплей Full HD и 4 ГБ ОЗУ. Напомним, Oppo уже давно не выпускает полноценных флагманов, если в качестве главного критерия рассматривать платформу.
12:12 19.05.2017 MPAK
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|