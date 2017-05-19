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Появились новые сведения о мобильном компьютере Microsoft Surface Pro
Как известно, 23 мая ожидается анонс мобильного компьютера Microsoft Surface Pro. Компьютер, работающий под управлением Windows 10 S, будет представлен на специальном мероприятии в Шанхае.
Хотя первое время тематические издания называли новинку Surface Pro 5, на прошлой неделе Панос Панай (Panos Panay), вице-президент Microsoft, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, дал понять, что следующий мобильный компьютер Microsoft называется иначе и отличается от всего, что есть на рынке.
По новым сведениям, устройство называется Surface Pro, и оно очень похоже на Surface Pro 4, по крайней мере, внешне. Вместе с тем, покупателям будет предложено больше цветовых вариантов. Новинке приписывают поддержку видео 4К и наличие пера. Технические данные и сведения о цене пока отсутствуют.
Источник: Engadget
18:22 19.05.2017 Accent
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