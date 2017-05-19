iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 19 19 мая 2017

Появились новые сведения о мобильном компьютере Microsoft Surface Pro

Как известно, 23 мая ожидается анонс мобильного компьютера Microsoft Surface Pro. Компьютер, работающий под управлением Windows 10 S, будет представлен на специальном мероприятии в Шанхае.

Компьютер, работающий под управлением Windows 10 S, будет представлен на специальном мероприятии в Шанхае

Хотя первое время тематические издания называли новинку Surface Pro 5, на прошлой неделе Панос Панай (Panos Panay), вице-президент Microsoft, руководящий разработчиками устройств линейки Surface, дал понять, что следующий мобильный компьютер Microsoft называется иначе и отличается от всего, что есть на рынке.

Компьютер, работающий под управлением Windows 10 S, будет представлен на специальном мероприятии в Шанхае

По новым сведениям, устройство называется Surface Pro, и оно очень похоже на Surface Pro 4, по крайней мере, внешне. Вместе с тем, покупателям будет предложено больше цветовых вариантов. Новинке приписывают поддержку видео 4К и наличие пера. Технические данные и сведения о цене пока отсутствуют.

Источник: Engadget
18:22 19.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.