Google добавляет в Android поддержку языка программирования Kotlin, разработанного российскими программистами

На прошедшем мероприятии Google I/O поисковый гигант, кроме прочего, рассказал о том, что операционная система Android теперь будет поддерживать язык программирования Kotlin.

Это важно хотя бы по той причине, что создателями Kotlin являются специалисты компании JetBrains, которая в 2000 году была основана Сергеем Дмитриевым, Евгением Беляевым и Валентином Кипятковым.

«Kotlin дает разработчикам Android-приложений возможность использовать мощный современный язык, код на котором получается более компактным и надежным, уменьшая вероятность падения приложений у пользователей. Kotlin прост в освоении и отлично сочетается с Java, что позволяет постепенно внедрять его в существующие проекты, не теряя накопленный опыт, навыки и технологии.»

Как заявила сама компания, она приняла решение создать вокруг Kotlin некоммерческое партнерство совместно с Google. При этом разработка языка и в дальнейшем будет производиться силами JetBrains. На данный момент команда, занимающаяся в компании непосредственно этим языком, насчитывает более 40 человек.

Плагин для поддержки Kotlin уже входит в Android Studio 3.0, так что разработчикам нет нужды беспокоиться о совместимости.

Отдельно JetBrains отметила, что не планирует продаваться никакой другой компании, в том числе и Google.