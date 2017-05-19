По подсчетам DRAMeXchange, рынок DRAM за квартал вырос на 13,4%

Специалисты DRAMeXchange, подразделения аналитической компании TrendForce, подвели итоги первого квартала на рынке памяти DRAM. Согласно их подсчетам, по сравнению с предшествующим кварталом рынок вырос на 13,4%. За три месяца с января по март памяти DRAM было продано на 14,13 млрд долларов.

При этом контрактные цены на память DRAM для персональных компьютеров выросли на 30%. Аналитики объясняют это дефицитом, возникшим в конце 2016 года, и стремлением OEM-производителей заранее договориться о поставках на первый квартал.

Цены на серверную и мобильную память DRAM тоже выросли. В случае последней рост составил примерно 10%.

Дефицит ослабнет не раньше, чем во второй половине года, когда производители микросхем памяти могут ввести в строй дополнительные мощности. Поэтому в текущем квартале аналитики ожидают продолжения роста цен, особенно в сегментах памяти DRAM для персональных компьютеров и серверов.

Лидером рынка с долей 44,8% является компания Samsung Electronics. Однако ее доход вырос всего на 6,8%, то есть не так значительно, как цены на память. А вот занимающая второе место с показателем 28,7% компания SK Hynix нарастила продажи на 21,5%. Еще больше — на 22,3% — вырос доход компании Micron, которая по итогам квартала занимает третье место, соответствующее 21% рынка.

Источник: DRAMeXchange