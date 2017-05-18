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Однокристальная система Snapdragon 660 продемонстрировала возможности в ПО Geekbench

Недавно компания Qualcomm представила однокристальную систему Snapdragon 660, которую сама компания теперь называет мобильной платформой.

В конфигурацию этой SoC входит восьмиядерный CPU Kryo 260 и GPU Adreno 512. Решение выпускается по 14-нанометровой технологии, то есть это первая среднебюджетная 14-нанометровая платформа Qualcomm.

И вот результаты тестирования Snapdragon 660 появились в базе Geekbench. Точнее, так утверждают некоторые источники, так как само ПО не смогло определить платформу.

Snapdragon 660 набирает в Geekbench 1600 и 5600 баллов

Как можно видеть, в однопоточном режиме SoC набирает 1599 баллов, а в многопоточном — 5639 баллов. То есть результат выше, чем у тех же Snapdragon 810 или Snapdragon 652. А если рассматривать только многопоточный режим, то и Snapdragon 820 остаётся позади.

Также, напомним, ещё в марте мы публиковали результат тестирования этой платформы в AnTuTu.

Источник: Geekbench Gizmochina

16:20 18.05.2017
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