MSI представила сразу шесть видеокарт GeForce GT 1030, причём среди них имеются карты с портами DisplayPort

Многие производители ограничились лишь одной моделью видеокарты GeForce GT 1030. Действительно, учитывая её позиционирование, большого выбора особо не требуется. Однако MSI решила иначе.

Производитель пополнил ассортимент шестью картами.

Модели GeForce GT 1030 2G LP OCV1 и GT 1030 2G LP OC отличаются лишь набором портов. В первом случае это DVI и HDMI, а во втором — HDMI и DisplayPort. К слову, мало кто из производителей выпустил новинку Nvidia с разъёмом DisplayPort.

Данная парочка выполнена на основе низкопрофильной печатной платы и оснащена крохотной активной СО, которая не занимает соседний слот расширения. Частоты GPU равны 1265/1518 МГц, а память объёмом 2 ГБ (как и у всех GT 1030) работает на частоте 6000 МГц.

Ровно те же отличия и у пары карты GT 1030 2GH LP OCV1 и GT 1030 2GH LP OC. Но в данном случае адаптеры получили пассивную систему охлаждения. Несмотря на это, частоты у карт такие же.

Модель GT 1030 2GH OC уже не использует низкопрофильную печатную плату, но всё так же оснащена пассивной СО. Набор портов включает DVI и HDMI, а частоты идентичны всем предшествующим картам.

Модель GT 1030 Aero ITX 2G OC похожа на предыдущую, но получила уже полноценную достаточно крупную, как для этого класса, активную систему охлаждения с вентилятором типоразмера 70 или 80 мм. Но частоты не отличаются от остальных карт, а набор портов типичен: DVI и HDMI.