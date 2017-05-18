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Google во второй раз представила ОС Android O
Вчера компания Google ещё раз представила операционную систему Android O. Напомним, первый анонс был в марте, но тогда нам раскрыли лишь часть новшеств, которые будут в итоговой ОС. К слову, пока ей пророчат имя Oreo.
Итак, в новой ОС нас ожидают:
Отдельно можно добавить, что снова переработали шторку уведомлений, в очередной раз оптимизировали энергопотребление и потребление ресурсов, улучшили безопасность, добавили поддержку кодеков Sony LDAC и aptX HD, расширили возможности функции автозаполнения и экрана блокировки и многое другое.
Источник: AndroidAuthority
14:10 18.05.2017 MPAK
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