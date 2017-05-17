SSD SanDisk Ultrastar SS300 достигли ресурса записи в 59 петабайт

Представлена серия корпоративных SSD SanDisk Ultrastar SS300, рассчитанная на использование в системах видео продакшн, корпоративных центрах хранения и обработки данных и других сферах, требующих высочайшей производительности и отказоустойчивости. По этим параметрам новая серия существенно превосходит предыдущую SS200, появившуюся совсем недавно.

Все диски серии SanDisk Ultrastar SS300 заключены в корпус типоразмера 2,5 дюйма высотой 15 мм и оснащены интерфейсом SAS 12 Гбит/с, но дальше начинаются различия. Тип используемого контроллера производитель не раскрывает, но в серии есть накопители как с флэш-памятью 3D MLC, так и 3D TLC, первые ожидаемо выигрывают по заявленной производительности и ресурсу записи. Для всех моделей показатель усредненной интенсивности отказов (Annualized Failure Rate) составляет 0,35%, в разных модификациях среднее энергопотребление держится в рамках 9, 11 или 14 Вт.

Модели с памятью MLC доступны в объемах от 400 ГБ до 3,2 ТБ, ресурс ежедневной полной перезаписи в течение пяти лет составляет 3 или 10, что в зависимости от емкости выражается в ресурсе записи от 2 до 59 ПБ. При последовательных операциях чтения и записи производительность достигает 2100 и 2050 МБ/с соответственно, при доступе к случайным блокам 400 тысяч и 200 тысяч IOPS соответственно.

Накопители с памятью TLC выигрывают в объеме, который в таких модификациях составляет от 480 ГБ до 7,68 ТБ. Ресурс ежедневной полной перезаписи у них гораздо ниже, всего 0,5 или 1, как и полный ресурс записи от 0,9 до 14 ПБ. При последовательных операциях чтения производительность еще держится на отметке 2100 МБ/с, но при записи падает уже до 1250 МБ/с. При доступе к случайным блокам ситуация схожая: до 400 тысяч и 120 тысяч IOPS соответственно. Гарантия действительна в течение пяти лет, но до исчерпания ресурса записи.