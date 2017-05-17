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Inno3D и Gainward оснастили свои варианты карт GeForce GT 1030 пассивными охладителями
Компании Inno3D и Gainward тоже представили по одной видеокарте GeForce GT 1030. Причём оба производителя оснастили свои новинки пассивными охладителями, но модель Inno3D ещё и низкопрофильная, тогда как размеры карты Gainward обычные.
Модель Inno3D называется GeForce GT 1030 0DB. Она оснащена 2 ГБ памяти, а частоты компонентов стандартные: 1227/1468 МГц для GPU и 6000 МГц для памяти. Набор портов включает DVI и HDI. Это самый распространённый набор разъёмов для GT 1030.
Модель Gainward крупнее, что позволило производителю использовать более массивный радиатор. Кроме прочего, из-за него устройство занимает два слота расширения. Карта называется GeForce GT 1030 SilentFX.
Компания также не стала разгонять GPU или память, так что частоты идентичны предыдущей модели. Идентичен и набор портов.
09:30 18.05.2017 MPAK
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