iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 18 18 мая 2017

Inno3D и Gainward оснастили свои варианты карт GeForce GT 1030 пассивными охладителями

Компании Inno3D и Gainward тоже представили по одной видеокарте GeForce GT 1030. Причём оба производителя оснастили свои новинки пассивными охладителями, но модель Inno3D ещё и низкопрофильная, тогда как размеры карты Gainward обычные.

Видеокарта Gainward GeForce GT 1030 SilentFX занимает два слота расширения

Модель Inno3D называется GeForce GT 1030 0DB. Она оснащена 2 ГБ памяти, а частоты компонентов стандартные: 1227/1468 МГц для GPU и 6000 МГц для памяти. Набор портов включает DVI и HDI. Это самый распространённый набор разъёмов для GT 1030.

Видеокарта Gainward GeForce GT 1030 SilentFX занимает два слота расширения

Модель Gainward крупнее, что позволило производителю использовать более массивный радиатор. Кроме прочего, из-за него устройство занимает два слота расширения. Карта называется GeForce GT 1030 SilentFX.

Компания также не стала разгонять GPU или память, так что частоты идентичны предыдущей модели. Идентичен и набор портов.

Источник: Inno3D Gainward

09:30 18.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.