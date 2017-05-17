Дорожная карта AMD раскрывает немного подробностей о процессорах Zen 2 и Zen 3, а также о новых GPU

Компания AMD сегодня не только представила новые продукты, но и опубликовала свежую дорожную карту, которая позволяет узнать о планах производителя на ближайшее будущее.

Начнём с процессоров. К сожалению, много из слайдов AMD узнать нельзя.

Как можно видеть, в промежутке между 2017 и 2020 годами нас ожидает появление процессоров Zen второго поколения (Zen 2), а затем и решений Zen 3. Оба этих поколения будут производиться по семинанометровому техпроцессу, что косвенно говорит о том, что промежуток между их появлением на рынке будет относительно небольшим.

Другой слайд демонстрирует нам, что в третьем или четвёртом квартале нас ожидают мобильные процессоры Ryzen, а в первом квартале следующего года выйдут коммерческие аналоги для мобильного сегмента. Что касается коммерческих настольных CPU, о них мы расскажем чуть позже, потому что они уже анонсированы.

Переходя к графическим решениям, нужно отметить, что подробностей также минимум.

Как видим, когда-то в будущем нас ждут графические процессоры Navi, которые будут производиться по семинанометровому техпроцессу, а примерно в 2020 году стоит ожидать каких-то решений нового поколения, о которых пока можно лишь гадать.

В целом из этого всего важно то, что AMD с техпроцесса 14 нм сразу перейдёт на использование норм 7 нм.