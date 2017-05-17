Представлены серверные процессоры AMD Epyc (Naples)

Сегодня, кроме прочего, были представлены и серверные процессоры AMD Epyc, которые мы знаем под кодовым именем Naples.

К сожалению, как и в случае настольных CPU Threadripper, о решениях AMD Epyc подробностей о характеристиках, модельном ряде и ценах нам не раскрыли.

AMD похвасталась, что в сравнении с прямыми конкурентами (какими, не уточнили) новые серверные процессоры компании предложат на 45% больше ядер, на 122% большую пропускную способность памяти и на 60% большую пропускную способность интерфейсов ввода-вывода.

В максимальной конфигурации CPU Epyc получат 32 ядра. Благодаря поддержке SMT такие процессоры смогут обрабатывать до 64 потоков данных. Можно также выделить восьмиканальный контроллер памяти и наличие 128 линий PCIe. Тут оговоримся, что данные о количестве линий PCIe есть в официальном пресс-релизе, однако на некоторых слайдах можно увидеть, что 128 линий указаны для двухпроцессорных систем, так что этот вопрос остаётся открытым.

Благодаря огромному числу ядер, AMD противопоставляет систему с одним CPU Epyc двухпроцессорной системе Intel. А ниже можно увидеть и результаты конкретного сравнения с CPU Intel Xeon E5-2699A v4. Точнее, сравниваются двухпроцессорные системы на основе старших CPU Epyc и вышеуказанных процессоров Intel.

Кроме того, можно увидеть и сравнение однопроцессорных систем, где противником флагману AMD выступает Intel Xeon E5-2650 v4.

Немаловажным аспектом является и то, что CPU Epyc, по сути, представляют собой однокристальные системы, так как содержат в себе необходимый набор интерфейсов ввода-вывода, что избавляет от необходимости использования отдельного набора системной логики.

Отдельно AMD показала дорожную карту, относящуюся именно к серверным решениям. Как можно видеть, вслед за CPU Naples последуют процессоры с кодовыми именами Rome и Milan. Первые будут использовать ядра Zen 2, а вторые получат уже Zen 3. При этом оба поколения будет производиться с использованием семинанометрового техпроцесса.