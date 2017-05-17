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Представлены серверные процессоры AMD Epyc (Naples)

Сегодня, кроме прочего, были представлены и серверные процессоры AMD Epyc, которые мы знаем под кодовым именем Naples.

К сожалению, как и в случае настольных CPU Threadripper, о решениях AMD Epyc подробностей о характеристиках, модельном ряде и ценах нам не раскрыли.

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD похвасталась, что в сравнении с прямыми конкурентами (какими, не уточнили) новые серверные процессоры компании предложат на 45% больше ядер, на 122% большую пропускную способность памяти и на 60% большую пропускную способность интерфейсов ввода-вывода.

В максимальной конфигурации CPU Epyc получат 32 ядра. Благодаря поддержке SMT такие процессоры смогут обрабатывать до 64 потоков данных. Можно также выделить восьмиканальный контроллер памяти и наличие 128 линий PCIe. Тут оговоримся, что данные о количестве линий PCIe есть в официальном пресс-релизе, однако на некоторых слайдах можно увидеть, что 128 линий указаны для двухпроцессорных систем, так что этот вопрос остаётся открытым.

AMD представила серверные процессоры нового поколения

Благодаря огромному числу ядер, AMD противопоставляет систему с одним CPU Epyc двухпроцессорной системе Intel. А ниже можно увидеть и результаты конкретного сравнения с CPU Intel Xeon E5-2699A v4. Точнее, сравниваются двухпроцессорные системы на основе старших CPU Epyc и вышеуказанных процессоров Intel.

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD представила серверные процессоры нового поколения

Кроме того, можно увидеть и сравнение однопроцессорных систем, где противником флагману AMD выступает Intel Xeon E5-2650 v4.

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD представила серверные процессоры нового поколения

Немаловажным аспектом является и то, что CPU Epyc, по сути, представляют собой однокристальные системы, так как содержат в себе необходимый набор интерфейсов ввода-вывода, что избавляет от необходимости использования отдельного набора системной логики.

AMD представила серверные процессоры нового поколения

AMD представила серверные процессоры нового поколения

Отдельно AMD показала дорожную карту, относящуюся именно к серверным решениям. Как можно видеть, вслед за CPU Naples последуют процессоры с кодовыми именами Rome и Milan. Первые будут использовать ядра Zen 2, а вторые получат уже Zen 3. При этом оба поколения будет производиться с использованием семинанометрового техпроцесса.

Источник: AMD TechPowerUp

  • Теги:
19:56 17.05.2017
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