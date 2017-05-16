Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера

Как и ожидалось, сегодня компания HTC представила свой флагманский смартфон HTC U11. Статус устройства прослеживается не только в характеристиках, но и в инновационных методах управления и технологии изготовления корпуса.

Стекло задней панели эффектно преломляет световые лучи благодаря внедренным в покрытие минеральным частицам, которые находятся на разной глубине и имеют разные характеристики светопреломления. Стекла фронтальной (Corning Gorilla Glass 5) и тыльной панелей частично скруглены к боковинам, сужая их визуально. Кроме дизайнерских изысков есть такие практичные нововведения, как водозащищенность: HTC U11 соответствует допускам стандарта IP67, а значит не боится пыли и сохраняет работоспособность при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м.

Алюминиевая рамка смартфона отныне выполняет не только несущую функцию, но и сама становится органом управления: встроенные в нее датчики давления позволяют при сдавливании боковин получать доступ к определенным функциям в интерфейсе, как это сейчас происходит при нажатии на привычные системные клавиши. Новый способ управления называется Edge Sense, реакция от сдавливания будет различной в зависимости от того, какая часть интерфейса открыта в данный момент: в приложении камеры так можно делать фото, а на рабочем столе запускать заданное приложение. Во избежание ошибочных срабатываний чувствительность Edge Sense можно настраивать.

Основная камера смартфона HTC U11 оценена специалистами DXOMark на 90 баллов из 100 возможных, обходя в этом сравнении Samsung Galaxy S8. Системы оптической стабилизации и быстрый фазовый автофокус помогут проводить съемку в сложных условиях, как и функция Auto HDR Boost, устраняющая «завалы» в ярких и темных участках изображения, делая всего один кадр, без неизбежных в остальных случаях задержек. Датчик разрешением 12 Мп состоит из массива элементов увеличенного до 1,4 мкм размера, а технология обратной засветки, сдвоенная вспышка и оптическая система с диафрагменным числом F/1,7 потенциально снижают шумы при съемке в условиях плохой освещенности. Фронтальная камера разрешением 16 Мп переняла ряд технологий у тыльной, наподобие Auto HDR Boost.

Основой HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835, как и во многих других флагманах. HTC пошла по пути Samsung и оснастила новинку оперативной памятью объемом «всего» 4 ГБ. Хорошим признаком стало наличие слота для карты памяти microSD в дополнение к встроенному хранилищу емкостью 64 ГБ. Экран диагональю 5,5 дюймов и разрешением 2560 х 1440 пикселей поддерживает установку пользовательских цветовых профилей. Стоит отметить поддержку NFC, наличие порта USB 3.1 Gen 1 Type-C с возможностью передачи сигнала DisplayPort и аккумулятор емкостью 3000 мА·ч с поддержкой ускоренной зарядки Quick Charge 3.0. При габаритах 153,9 x 75,9 x 7,9 мм масса смартфона составляет 169 г, HTC U11 работает под управлением ОС Android 7.1. Рекомендуемая цена $650.