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Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера

Как и ожидалось, сегодня компания HTC представила свой флагманский смартфон HTC U11. Статус устройства прослеживается не только в характеристиках, но и в инновационных методах управления и технологии изготовления корпуса.

Основой смартфона HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835

Стекло задней панели эффектно преломляет световые лучи благодаря внедренным в покрытие минеральным частицам, которые находятся на разной глубине и имеют разные характеристики светопреломления. Стекла фронтальной (Corning Gorilla Glass 5) и тыльной панелей частично скруглены к боковинам, сужая их визуально. Кроме дизайнерских изысков есть такие практичные нововведения, как водозащищенность: HTC U11 соответствует допускам стандарта IP67, а значит не боится пыли и сохраняет работоспособность при кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м.

Основой смартфона HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835

Алюминиевая рамка смартфона отныне выполняет не только несущую функцию, но и сама становится органом управления: встроенные в нее датчики давления позволяют при сдавливании боковин получать доступ к определенным функциям в интерфейсе, как это сейчас происходит при нажатии на привычные системные клавиши. Новый способ управления называется Edge Sense, реакция от сдавливания будет различной в зависимости от того, какая часть интерфейса открыта в данный момент: в приложении камеры так можно делать фото, а на рабочем столе запускать заданное приложение. Во избежание ошибочных срабатываний чувствительность Edge Sense можно настраивать.

Основой смартфона HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835

Основная камера смартфона HTC U11 оценена специалистами DXOMark на 90 баллов из 100 возможных, обходя в этом сравнении Samsung Galaxy S8. Системы оптической стабилизации и быстрый фазовый автофокус помогут проводить съемку в сложных условиях, как и функция Auto HDR Boost, устраняющая «завалы» в ярких и темных участках изображения, делая всего один кадр, без неизбежных в остальных случаях задержек. Датчик разрешением 12 Мп состоит из массива элементов увеличенного до 1,4 мкм размера, а технология обратной засветки, сдвоенная вспышка и оптическая система с диафрагменным числом F/1,7 потенциально снижают шумы при съемке в условиях плохой освещенности. Фронтальная камера разрешением 16 Мп переняла ряд технологий у тыльной, наподобие Auto HDR Boost.

Основой смартфона HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835

Основой HTC U11 стала SoC Qualcomm Snapdragon 835, как и во многих других флагманах. HTC пошла по пути Samsung и оснастила новинку оперативной памятью объемом «всего» 4 ГБ. Хорошим признаком стало наличие слота для карты памяти microSD в дополнение к встроенному хранилищу емкостью 64 ГБ. Экран диагональю 5,5 дюймов и разрешением 2560 х 1440 пикселей поддерживает установку пользовательских цветовых профилей. Стоит отметить поддержку NFC, наличие порта USB 3.1 Gen 1 Type-C с возможностью передачи сигнала DisplayPort и аккумулятор емкостью 3000 мА·ч с поддержкой ускоренной зарядки Quick Charge 3.0. При габаритах 153,9 x 75,9 x 7,9 мм масса смартфона составляет 169 г, HTC U11 работает под управлением ОС Android 7.1. Рекомендуемая цена $650.

Источник: HTC

  • Теги:
23:23 16.05.2017
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