С 2017 по 2023 год рынок телевизионных панелей AMOLED вырастет примерно в шесть раз

Аналитики IHS Markit прогнозируют, что к 2023 году поставки телевизионных панелей AMOLED (именно эту аббревиатуру использует источник) вырастут до 10 млн. По итогам текущего года таких панелей будет реализовано лишь около 1,7 млн.

Как можно видеть на диаграмме, ожидается резкий рост в 2019 году, а далее рынок будет расти практически линейно. Среднегодовые темпы роста поставок панелей, по мнению аналитиков, составят 42%.

Основным производителем таких панелей является LG Display. Тут нужно отметить, что сама LG никогда не использует аббревиатуру AMOLED, когда говорит о своих панелях или телевизорах. Вместо этого используется просто OLED. Но в данном случае это одно и то же. Дело в том, что панели OLED бывают двух типов: AMOLED (с активной матрицей) и PMOLED (с пассивной матрицей). И вторые не встречаются ни в смартфонах, ни в телевизорах. Если вспомнить старенькие mp3-плееры с экранами OLED, то вот там использовались именно панели с пассивной матрицей. Таким образом, все панели LG OLED, которые компания выпускает для смартфонов, планшетов или телевизоров, по факту являются панелями AMOLED.

Итак, на данный момент LG выпускает телевизионные панели AMOLED разрешением 4K UHD. Но в текущем году должны выйти телевизоры OLED разрешением Full HD, которые будут ощутимо дешевле. Однако по итогам текущего года практически половина (48%) всех поставленных на рынок телевизионных панелей AMOLED будет приходиться на 65-дюймовые панели 4K UHD.