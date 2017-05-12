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Apple патентует разъемы USB-C, Lightning, Thunderbolt и другие со светодиодной подсветкой

Специалисты Apple совершили очередной прорыв. На этот раз — в конструкции интерфейсных разъемов электронных устройств. Как следует из заявки, появившейся в базе данных американского патентного бюро, изобретатели придумали встроить в разъем светодиод. По их замыслу, наличие подсветки поможет подключать разъем в темноте. Кроме того, светодиод может служить для индикации состояния устройства и соединения. Наконец, предполагается, что светодиодная подсветка будет служить наглядным признаком, позволяющим отличать фирменные изделия Apple от подделок.

Подсветка разъемов может выполнять несколько функций

Свет от светодиода или светодиодов в корпусе разъема авторы изобретения предлагают проводить по световодам непосредственно к разъемному соединению или в другие места. Информация о состоянии может передаваться пользователю цветом свечения, последовательностью импульсов или комбинацией этих двух приемов.

Список разъемов, которые можно наделить подсветкой, включает USB-C, Lightning, Thunderbolt и другие, используемые в устройствах Apple.

Источник: Patently Apple
14:05 12.05.2017
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