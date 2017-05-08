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MSI готовит три видеокарты GeForce GT 1030, среди которых будет и модель с пассивным охлаждением

Недавно мы узнали о параметрах видеокарты GeForce GT 1030. Напомним, устройство будет основано на GPU GP108 с 384 ядрами CUDA и получит лишь 64-разрядную шину памяти.

В базе ресурса Videocardz появилась информация сразу о трёх моделях GT 1030 в исполнении MSI. Причём, в отличие от многих других подобных случаев, все три адаптера разные.

MSI выпустит три разных карты GT 1030

Модель GeForce GT 1030 2GB Aero представляет собой типичную компактную видеокарту длиной около 150-160 мм с охладителем, закрывающим всю плату, и оснащённым одним среднеразмерным вентилятором. Видеовыходов всего два: DVI и HDMI.

MSI выпустит три разных карты GT 1030

Модель GeForce GT 1030 LP выполнена на низкопрофильной печатной плате и охлаждается кулером с крохотным вентилятором. Набор портов иной: HDMI и DisplayPort.

MSI выпустит три разных карты GT 1030

Модель GeForce GT 1030 Passive, как несложно догадаться, выделяется пассивной системой охлаждения. При этом карта также является низкопрофильной. О частотах моделей данных пока нет.

GeForce GT 1030 могут представить уже сегодня.

Источник: Videocardz Videocardz Videocardz

12:23 08.05.2017
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