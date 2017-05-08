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MSI готовит три видеокарты GeForce GT 1030, среди которых будет и модель с пассивным охлаждением
Недавно мы узнали о параметрах видеокарты GeForce GT 1030. Напомним, устройство будет основано на GPU GP108 с 384 ядрами CUDA и получит лишь 64-разрядную шину памяти.
В базе ресурса Videocardz появилась информация сразу о трёх моделях GT 1030 в исполнении MSI. Причём, в отличие от многих других подобных случаев, все три адаптера разные.
Модель GeForce GT 1030 2GB Aero представляет собой типичную компактную видеокарту длиной около 150-160 мм с охладителем, закрывающим всю плату, и оснащённым одним среднеразмерным вентилятором. Видеовыходов всего два: DVI и HDMI.
Модель GeForce GT 1030 LP выполнена на низкопрофильной печатной плате и охлаждается кулером с крохотным вентилятором. Набор портов иной: HDMI и DisplayPort.
Модель GeForce GT 1030 Passive, как несложно догадаться, выделяется пассивной системой охлаждения. При этом карта также является низкопрофильной. О частотах моделей данных пока нет.
GeForce GT 1030 могут представить уже сегодня.
Источник: Videocardz Videocardz Videocardz
12:23 08.05.2017 MPAK
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