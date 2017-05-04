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По подсчетам Strategy Analytics, рынок смартфонов за год вырос на 6,1%, а доля Apple сократилась до 14,4%
Специалисты аналитической компании Strategy Analytics подвели итоги минувшего квартала на рынке смартфонов. По их подсчетам, за три месяца с января по март было отгружено 353,3 млн смартфонов. Это на 6,1% больше прошлогоднего показателя, равного 333,1 млн штук.
Лидером отрасли является компания Samsung. За год она нарастила поставки с 79,0 до 80,2 млн штук. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы успеть за ростом рынка. В результате доля южнокорейского производителя за год уменьшилась с 23,7% до 22,7%.
Уменьшилась и доля компании Apple, находящейся на втором месте. Этот производитель за год сократил поставки с 51,2 до 50,8 млн смартфонов. В результате его доля уменьшилась с 15,4% до 14,4%.
Доли компаний Huawei, Oppo и Vivo, занимающих остальные места в первой пятерке, увеличились. Доля Huawei — с 8,5% до 9,8%, доля Oppo — с 4,7% до 7,8%, доля Vivo — с 4,1% до 6,3%.
Источник: Strategy Analytics
12:39 04.05.2017 Accent
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