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ЖК-монитор Acer XR382CQK


Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор монитора Acer XR382CQK:

Наш видеообзор монитора Acer XR382CQK можно также посмотреть на iXBT.Video

Содержание

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Тип матрицыIPS со светодиодной (WLED) краевой подсветкой
Диагональ95,29 см (37,5 дюймов)
Отношение сторон21:9 (879,7×366,5 мм)
Разрешение3840×1600 пикселей (WQHD+)
Шаг пикселей0,229 мм
Яркость300 кд/м² (типично)
КонтрастностьДинамическая 100 000 000 : 1
Углы обзора178° (гор.) и 178° (верт.) до контраста ≥ 10:1
Время отклика5 мс (от серого к серому (GTG))
Количество отображаемых цветов1,074 млрд
Интерфейсы
  • Видео/аудиовход HDMI 2.0
  • Видео/аудиовход HDMI с поддержкой MHL 2.1
  • Видео/аудиовход DisplayPort (версия 1.2)
  • Видео/аудиовход/вход USB, USB 3.1, тип C
  • Видеовыход DisplayPort (MST)
  • USB 3.0 (гнездо типа А, выход концентратора), 4 шт., один с повышенным током
  • Аудиовыход (гнездо 3,5 мм миниджек)
Совместимые видеосигналы DisplayPort — до 3840×1600/75 Гц (Отчет MonInfo для DisplayPort-подключения);
HDMI 2.0 — до 3840×1600/75 Гц (Отчет MonInfo для HDMI-подключения);
HDMI с поддержкой MHL — до 3840×1600/75 Гц (Отчет MonInfo для HDMI(с MHL)-подключения);
USB 3.1 Тип C (DP ALT Mode) — до 4К;
MHL 2.1 — нет данных.
Акустическая системаВстроенные громкоговорители, 2×7 Вт
Особенности
  • Изогнутая поверхность экрана
  • Поддержка AMD FreeSync
  • Поддержка DTS
  • Функции «картинка-в-картинке» и «картинка-рядом-с-картинкой»
  • Регулируемый разгон матрицы
  • Подставка: поворот вправо-влево ±45°, наклон 5° вперед и 35° назад, подъем 130 мм
  • Поддержка работы в последовательном подключении (MST) по DisplayPort
  • 100×100 мм площадка VESA для настенного монтажа
  • Разъем для кенсингтонского замка
Размеры (Ш×В×Г) 896,88×461,77—587,69×309 мм с подставкой
Масса10,9 кг с подставкой
Потребляемая мощностьТипично 58 Вт, 0,5 Вт в режиме ожидания
Напряжение питания 100—240 В, 50-60 Гц (внешний БП)
Комплект поставки*
  • Монитор на подставке
  • Внешний БП (100—240 В, 50—60 Гц на 19,5 В, 9,23 А)
  • Кабель питания (евровилка)
  • Кабель DisplayPort
  • Кабель HDMI
  • USB-кабель 3.1, вилка типа C на вилку типа C
  • Крюк для наушников
  • Крышка кабельного отсека
  • Площадка VESA и 4 винта
  • Краткое руководство пользователя др. документация
* Комплектацию необходимо уточнять перед покупкой.
Ссылка на сайт производителяwww.acer.com
Средняя ценаT-1724358315
Розничные предложенияL-1724358315-10

Внешний вид

ЖК-монитор Acer XR382CQK, вид спереди

Плоскость экрана очень заметно изогнута по цилиндру так, что правый и левый край выдвинуты вперед по направлению к пользователю. По отражению в экране видно, что изгиб более-менее равномерный на большей площади и его радиус составляет порядка двух метров, и только по бокам в вертикальной области около 2-3 см экран скорее плоский, а у самого края даже слегка выпуклый. Фронтальная поверхность экрана выглядит как монолитная темная (все же она светлее черного) полуматовая поверхность, ограниченная снизу относительно узкой рамкой из матового черного пластика, а по периметру — узкой окантовкой из такого же материала. Выведя изображение на экран, можно увидеть, что на самом деле между внешними границами экрана и собственно областью отображения есть узкие поля. Задняя панель также изготовлена из черного пластика с матовой поверхностью и с неглубоким рельефом.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, вид сзади

Справа внизу на боковой грани рамки нанесены едва заметные метки кнопок, а сами кнопки расположены на задней панели напротив меток. Нижняя кнопка представляет собой 5-позиционный джойстик.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, контрольная панель

Крохотный матово-белый светорассеиватель индикатора состояния находится на стыке передней рамки и нижнего торца. На нижней плоскости блока экрана есть две разнесенные от центра решетки, за которой расположены встроенные в монитор громкоговорители с вытянутыми диффузорами, а ближе к передней части встроена полоса из матово-белого пластика, за которой размещены светодиоды декоративной подсветки. Сверху на скошенных гранях задней панели — вентиляционная решетка. Разъем питания, разъем для кенсингтонского замка и большинство интерфейсных разъемов находятся в нише на задней панели и ориентированы вниз. К монитору прилагается кабельная крышка, почти полностью закрывающая эту нишу, остается только проем снизу для вывода кабелей. Ниша большая, но подключать кабели с толстыми оболочками и крупными корпусами разъемов все же неудобно. Справа на задней панели (если смотреть сзади) есть группа из четырех выходных разъемов USB, один из которых, судя по рельефному значку рядом с ним, имеет повышенную нагрузочную способность. Монитор оснащен внешним блоком питания.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, блок питания

Нижняя опорная часть подставки и верхняя дуга изготовлены из алюминиевого сплава и имеют матовое светло-серое покрытие. Центральная часть закрыта кожухом из черного пластика с матовой поверхностью. Лучи подставки расходятся широко в стороны, что обеспечивает монитору хорошую устойчивость, при этом рабочая площадь стола под монитором уменьшается несущественно. Резиновые накладки снизу на опорных плоскостях основания подставки защищают поверхность стола от царапин и предотвращают скольжение монитора на гладких поверхностях. Штатная подставка позволяет блок экрана немного наклонить вперед, отклонить назад, приподнять и повернуть вправо-влево.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, вид сбоку    ЖК-монитор Acer XR382CQK, вид сбоку

Поднятый максимально вверх блок экрана можно отклонить назад так, что, когда монитор стоит на краю стола, спереди снизу уже можно подключать кабели к разъемам в нише на задней панели.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, вид сбоку

Стойка имеет фиксированную высоту, при этом пружинный механизм со стальным рельсовым шариковым подшипником компенсирует вес блока экрана и обеспечивает вертикальное перемещение шарнира, на который этот блок крепится.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, общий вид

Кабели, идущие от разъемов монитора, можно пропустить через короткий кабельный канал в нижней части стойки подставки. Горизонтальный поворот блока экрана обеспечивает шарнир в центральной части стойки.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, стойка

Сверху на стойке есть скоба, за которую можно ухватиться во время переноски или перестановки монитора. Под скобой можно закрепить крюк для наушников.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, стойка

Штатную подставку можно отсоединить и закрепить блок экрана на VESA-совместимом кронштейне с отверстиями по углам квадрата со стороной 100 мм. При этом нужно использовать входящую в комплект поставки стальную деталь.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, адаптер VESA

Поставляется монитор упакованным в собранном виде в большую коробку из гофрированного картона, которую придется переносить вдвоем, ухватившись за боковые ручки.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, коробка

Коммутация

ЖК-монитор Acer XR382CQK, разъемы

ЖК-монитор Acer XR382CQK, разъемы

Монитор оснащен четырьмя цифровыми входами: DisplayPort в полноразмерном варианте, два HDMI, один из которых версии 2.0, а второй с поддержкой MHL 2.1, и интерфейс USB 3.1 Тип C. Этот последний вход, видимо, используется как вход для USB(3.0)-концентратора с четырьмя выходами, из которых один с повышенной мощностью, и как видеовход в режиме DisplayPort ALT Mode (его протестировать, к сожалению, не получилось). В меню можно выбрать, следует ли подавать питание на USB-концентратор, когда монитор переходит в режим ожидания. Выбор входа осуществляется в основном или коротком меню установок. Присутствует отключаемая функция автоматического поиска сигнала на входах. Есть полноразмерный выход DisplayPort, что позволяет к данному монитору последовательно подключать еще до двух устройств отображения, если видеокарта и промежуточные звенья этой цепочки поддерживают DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) (в руководстве есть таблица с допустимыми режимами подключенных устройств). Входы (по крайней мере, DisplayPort и HDMI) способны также принимать цифровые аудиосигналы (PCM стерео, но, судя по пункту в меню, не исключена и поддержка DTS), которые выводятся после преобразования в аналоговый вид через гнездо миниджек 3,5 мм или на встроенные громкоговорители. Мощности аудиовыхода хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ громкость была достаточной. Качество звука в наушниках в принципе неплохое — звук чистый, воспроизводится широкий диапазон частот, в паузах шума не слышно. Встроенные громкоговорители звучат относительно неплохо, достаточно для пользователя перед экраном громко и даже с ощутимым запасом, без выраженных перегрузок на максимальной громкости, стереофонический эффект чувствуется. Разумеется, низких частот практически нет, но средние и высокие присутствуют. Также неизбежно есть и выраженный «пластиковый» призвук из-за паразитных резонансов корпуса, что несколько снижает общее качество звука.

Меню, локализация и управление

Индикатор питания при работе неярко светится синим, в режиме ожидания — оранжевым и не горит, если монитор условно выключен. Когда монитор включен и на экране нет меню, то при первом нажатии на кнопки или нажатии или отклонении джойстика на экран выводится стартовое меню из четырех пунктов.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Два верхних — это вызов коротких меню быстрого доступа к двум функциям, к каким — выбирает пользователь в меню установок. По умолчанию это выбор профиля и регулировка яркости:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Третий пункт — выбор входа.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Предпоследний значок стартового меню — вызов основного меню. Далее при навигации по меню напротив кнопок выводятся значки-подсказки — вывод информационного окна, выбор профиля и выход из меню. А в нижней части меню есть подсказка по функциям джойстика. Меню относительно крупное, навигация удобная, списки зациклены. При настройке изображения меню остается на экране, что несколько мешает оценке вносимых изменений.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

При необходимости можно установить уровень прозрачности фона и выбрать тайм-аут автоматического выхода из меню. Есть русская версия экранного меню. Кириллический шрифт меню ровный, надписи читаемые. Качество перевода на русский язык хорошее.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Напечатанной документации в комплекте поставки — самый минимум. Полные руководства пользователя в виде PDF-файлов (версия на русском языке присутствует), а также драйвер монитора (файлы INF и CAT и профиль цветокоррекции ICM) можно найти на сайте компании Acer.

Изображение

Настроек, изменяющих яркостный и цветовой баланс относительно много. Например, есть возможность как выбрать один из предустановленных профилей цветовой температуры, так и вручную отрегулировать усиление и смещение трех основных цветов.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Дополнительно можно изменить оттенок и насыщенность шести цветов, подправить уровень черного, включить режим sRGB и т. д.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Три набора значений настроек можно сохранить в трех игровых профилях.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Режимов геометрической трансформации три: выполняется принудительное растягивание картинки на всю площадь экрана, изображение увеличивается до горизонтальных границ экрана с сохранением исходных пропорций (они считаются по пикселям) или картинка выводится один-к одному по пикселям в центре экрана. Жалко, что нет кино-режима с увеличением картинки 16:9 до заполнения экрана в пропорции 21:9.

Присутствует функция двойного изображения картинка-в-картинке (PIP) и картинка-рядом-с-картинкой (PBP). В случае PBP экран делится на две равные области справа и слева и в каждой изображение выводится с сохранением исходных пропорций. В этом режиме можно получить два изображения от двух источников с выводом пиксель в пиксель при условии входного разрешения 1920×1080.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, PBP

В режиме PIP изображение дополнительного окна в одном из четырех углов экрана по выбору выводится в одном из двух размеров с пропорциями 21:9, при этом вывода пиксель в пиксель для дополнительного окна добиться не получилось.

ЖК-монитор Acer XR382CQK, PIP

Игрокам может пригодиться возможность вывода прицела в центре экрана (не проверяли).

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

А подсветка в стол привнесет дополнительный элемент развлечения. Для этой подсветки можно выбрать цвет, статичный или динамичные режимы, также она может указывать на активный режим AMD FreeSync (не проверяли).

ЖК-монитор Acer XR382CQK, меню установок

Так подсветка выглядит снизу:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, подсветка

При HDMI-подключении к компьютеру по любому из двух входов, а также в случае DisplayPort поддерживалось разрешение до 3840×1600 при 75 Гц кадровой частоты. Работа по DisplayPort подробна охарактеризована ниже, так как все аппаратные тесты выполнялись именно при этом способе подключения. Заметим, что в случае использования профессиональной графической карты поддерживается вывод в режиме 10 бит на цвет. Впрочем, сигнал по DisplayPort с игровых карт также, по всей видимости, идет 10-битым.

Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576i/p, 480i/p, 720p, 1080i и 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с поддерживается, и кадры в этом режиме выводятся с равной длительностью. В случае чересстрочных сигналов картинка просто выводится по полям. Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях, но для этого пришлось в настройках монитора подправить контрастность и уровень черного. Яркостная и цветовая четкости очень высокие. Интерполяция низких разрешений и Full HD к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов.

Внешняя поверхность матрицы темная, полуматовая, и по ощущениям внешний слой матрицы относительно жесткий. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора (на столе), пользователя (на стуле перед монитором) и светильников (на потолке) в помещении. Заметного «кристаллического» эффекта нет, но едва видимая вариация яркости и цветового тона в масштабе пикселей присутствует.

Тестирование ЖК-матрицы

Микрофотографии матрицы

Изображение структуры пикселей из-за матовой поверхности чуть размыто, но IPS распознать можно:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Микрофотографии матрицы

Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие собственно за матовые свойства:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Микрофотографии матрицы

Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей (масштаб этих двух фотографий одинаковый), поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта.

Оценка качества цветопередачи

Для оценки характера роста яркости мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при значении Гамма равном 2.2. Чтобы устранить перегиб в светлой части пришлось снизить значение настройки Контрастность до 34, что уменьшило яркость и реальную контрастность. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Дифференциальная гамма-кривая

Рост прироста яркости достаточно равномерный, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, в том числе и в темной области:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Гамма-кривая, начальный участок

Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,12, что немного ниже стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от аппроксимирующей степенной функции:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Гамма-кривая

Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват близок к sRGB:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, цветовой охват

Поэтому визуально цвета на этом мониторе имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов):

ЖК-монитор Acer XR382CQK, спектр

Такой спектр с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для мониторов, в которых используется светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором.

Цветопередача даже просто при выборе предустановленного профиля Пользоват. с настройками по умолчанию претензий не вызывает. Тем не менее, мы попытались вручную скорректировать цветовой баланс, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) до и после коррекции:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, цветовая температура

ЖК-монитор Acer XR382CQK, дельта E

Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Ручная коррекция еще больше приблизила цветовой баланс к стандартным значениям — ΔE стала меньше трех единиц, а цветовая температура вплотную приблизилась к 6500 К.

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках. Все настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения.

Параметр Среднее Отклонение от среднего
мин., % макс., %
Яркость черного поля 0,37 кд/м² −7,8 5,9
Яркость белого поля 310 кд/м² −10 5,3
Контрастность 850:1 −2,8 4,3

Равномерность всех трех параметров очень хорошая. Контрастность для данного типа матриц не низкая, но и не самая высокая. Визуально черное поле только ближе к одному углу заметно высветляется:

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Черное поле

При включении режима с динамической подстройкой яркости установившаяся контрастность формально возрастает, так как на черном поле во весь экран яркость подсветки уменьшается. График ниже показывает, как увеличивается яркость (вертикальная ось) при переключении с черного поля (после 5 секунд вывода) на белое при выключенной и включенной динамической подстройке яркости:

ЖК-монитор Acer XR382CQK. Динамическая контрастность.

Видно, что во втором случае яркость подсветки медленно и почти линейно повышается. Практической пользы от этой функции мало, но производитель может указать огромное значение контрастности в характеристиках.

Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения, звук отключен, к монитору подключен только источник видеосигнала):

Значение настройки Яркость Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт
100 318 59,8
50 183 43,8
0 37,8 29,3

В режиме ожидания монитор потребляет 0,7 Вт, в условно выключенном состоянии — 0,3 Вт, а белая подсветка в стол на максимальной яркости добавляет к потреблению порядка 2,1 Вт.

Яркость монитора меняется именно яркостью подсветки, то есть без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость монитора можно менять в широких пределах, что позволяет с комфортом работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. На любом уровне яркости значимой модуляции подсветки нет в пределах до 100 кГц, что означает полное отсутствие мерцания. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости:

ЖК-монитор Acer XR382CQK. Яркость от времени.

Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C:

Нагрев спереди:
ЖК-монитор Acer XR382CQK. Нагрев спереди

Нагрев сзади:
ЖК-монитор Acer XR382CQK. Нагрев задней панели

Задняя панель греется не очень сильно (максимум 39 °C у верхней вентиляционной решетки). Примерно такая же температура (38 °C) была зафиксирована и спереди в верхней части экрана — видимо, там находится светодиодная линейка подсветки экрана. Скорее всего, светодиодная линейка есть и снизу, но там нагрев уже меньше (34 °C максимум).

Определение времени отклика и задержки вывода

Время отклика зависит от значения настройки Время отклика, которая управляет разгоном матрицы. Ступеней регулировки три. График ниже показывает, как меняется время включения и выключения при переходе черный-белый-черный (столбики вкл. и выкл.), а также среднее суммарное время для переходов между полутонами (столбики GTG):

ЖК-монитор Acer XR382CQK, время отклика от значения Время отклика

Ниже приведены графики полутонового перехода между оттенками 40% и 60% и обратно при различных значениях настройки Время отклика (по вертикали — яркость, по горизонтали — время, для наглядности графики выстроены последовательно):

ЖК-монитор Acer XR382CQK, графики для перехода между оттенками 40% и 60% при различных значениях Время отклика

На максимальном разгоне артефакты уже заметны. С нашей точки зрения, скорости матрицы вполне достаточно даже для динамичных игр.

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. В итоге задержка вывода изображения составила порядка 10 мс для подключения по DisplayPort и 75 Гц кадровой частоты, в случае 60 Гц задержка увеличилась до 13 мс. В любом случае величина незначительная, такая задержка не будет ощущаться даже в самых динамичных играх.

Обзорное тестирование технологии AMD FreeSync проводилось при подключении к видеокарте с GPU AMD Radeon RX550. Для визуальной оценки мы использовали описанную в указанной статье тестовую утилиту. Включение FreeSync позволило получить изображение с плавным движением в кадре и без разрывов. Отметим, что в случае данного монитора режим FreeSync доступен при подключении как по DisplayPort, так и по любому из двух HDMI.

Измерение углов обзора

Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол для формата 16:9) направлениях.


ЖК-монитор Acer XR382CQK, углы обзора в вертикальной плоскости ЖК-монитор Acer XR382CQK, углы обзора в горизонтальной плоскости
В вертикальной плоскости


 В горизонтальной плоскости
ЖК-монитор Acer XR382CQK, углы обзора по диагонали ЖК-монитор Acer XR382CQK, Яркость черного поля
По диагонали


 Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля


ЖК-монитор Acer XR382CQK, Контрастность
Контрастность

Уменьшение яркости на 50% от максимального значения:

Направление Угол, градусы
Вертикальное −31/32
Горизонтальное −49/48
Диагональное (для формата 16:9) −41/42

Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Заметно быстрее падает яркость при отклонении в вертикальном направлении. При отклонении в диагональном направлении поведение яркости оттенков имеет промежуточный характер между вертикальным и горизонтальным направлениями, за исключением яркости черного поля, которая начинает резко возрастать уже при 20°-30° отклонения от перпендикуляра к экрану. Если сидеть от экрана на расстоянии 50-60 см, то черное поле по углам будет заметно светлее, чем в центре. Контрастность в диапазоне углов ±82° в случае отклонения по диагонали приближается к отметке 10:1 и как минимум в одном направлении опускается за отметку 10:1 при 61°.

Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:


ЖК-монитор Acer XR382CQK, Сдвиг цвета по вертикали    ЖК-монитор Acer XR382CQK, Сдвиг цвета в горизонтальной плоскости

ЖК-монитор Acer XR382CQK, Сдвиг цвета по диагонали

В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3.

Стабильность цветов хорошая, хотя светло-синий оттенок при горизонтальном отклонении, а также он и синий при диагональном отклонении слегка выбиваются.

Выводы

Монитор Acer XR382CQK привлекает внимание, как внешним видом, так и богатым функциональным оснащением. Несмотря на отсутствие поддержки высоких частот обновления, поддержка технологии AMD FreeSync, а также низкие значения времен отклика и задержки вывода позволяют отнести данный монитор к игровым моделям. Сверхширокоформатный изогнутый экран обеспечит почти панорамный обзор в играх и при просмотре кино, а при обычной работе с текстами и изображениями повысит комфорт, снизив искажения к краям. В целом, по совокупности характеристик Acer XR382CQK допустимо отнести к универсальным моделям, пригодным для выполнения типичной офисной работы, для работы с графикой (если достаточно пространства sRGB), с системами CAD/CAM, а также для монтажа видео.

Достоинства:

  • Стильный дизайн подставки
  • Высокое качество цветопередачи
  • Поддержка 10-битного представления цвета
  • Поддержка технологии AMD FreeSync по DisplayPort и HDMI
  • Отсутствие мерцания подсветки
  • Режим с низкой интенсивностью синей компоненты
  • Широкий диапазон регулировки яркости подсветки
  • Четыре цифровых видеовхода
  • Интерфейс USB 3.1 типа C
  • Поддержка MHL 2.1
  • Четырехпортовый концентратор USB 3.0 с одним портом для быстрой зарядки
  • Поддержка последовательного подключения в цепи DisplayPort
  • Функции «картинка-в-картинке» и «картинка-рядом-с-картинкой»
  • Удобная регулируемая подставка и крюк для наушников
  • Небольшие значения времен отклика и задержки вывода
  • Относительно качественные встроенные громкоговорители
  • Хорошее качество выхода на наушники
  • Удобный 5-позиционный джойстик на контрольной панели
  • Настраиваемая подсветка в стол
  • VESA-площадка 100 на 100 мм
  • Русифицированное меню

Недостатки:

  • Значимых нет

Мы благодарим компанию Графитек
за предоставленный комплект X-Rite i1Publish Pro 2.


За оригинальный дизайн и функциональное оснащение ЖК-монитор Acer XR382CQK получает редакционную награду Original Design.
Original Design - награда за оригинальный дизайн модели


2 октября 2017 г. Автор Алексей Кудрявцев
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