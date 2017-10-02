ЖК-монитор Acer XR382CQK

Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор монитора Acer XR382CQK:

Наш видеообзор монитора Acer XR382CQK можно также посмотреть на iXBT.Video

Содержание

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Тип матрицы IPS со светодиодной (WLED) краевой подсветкой Диагональ 95,29 см (37,5 дюймов) Отношение сторон 21:9 (879,7×366,5 мм) Разрешение 3840×1600 пикселей (WQHD+) Шаг пикселей 0,229 мм Яркость 300 кд/м² (типично) Контрастность Динамическая 100 000 000 : 1 Углы обзора 178° (гор.) и 178° (верт.) до контраста ≥ 10:1 Время отклика 5 мс (от серого к серому (GTG)) Количество отображаемых цветов 1,074 млрд Интерфейсы Видео/аудиовход HDMI 2.0

Видео/аудиовход HDMI с поддержкой MHL 2.1

Видео/аудиовход DisplayPort (версия 1.2)

Видео/аудиовход/вход USB, USB 3.1, тип C

Видеовыход DisplayPort (MST)

USB 3.0 (гнездо типа А, выход концентратора), 4 шт., один с повышенным током

Аудиовыход (гнездо 3,5 мм миниджек) Совместимые видеосигналы DisplayPort — до 3840×1600/75 Гц (Отчет MonInfo для DisplayPort-подключения);

HDMI 2.0 — до 3840×1600/75 Гц (Отчет MonInfo для HDMI-подключения);

HDMI с поддержкой MHL — до 3840×1600/75 Гц (Отчет MonInfo для HDMI(с MHL)-подключения);

USB 3.1 Тип C (DP ALT Mode) — до 4К;

MHL 2.1 — нет данных. Акустическая система Встроенные громкоговорители, 2×7 Вт Особенности Изогнутая поверхность экрана

Поддержка AMD FreeSync

Поддержка DTS

Функции «картинка-в-картинке» и «картинка-рядом-с-картинкой»

Регулируемый разгон матрицы

Подставка: поворот вправо-влево ±45°, наклон 5° вперед и 35° назад, подъем 130 мм

Поддержка работы в последовательном подключении (MST) по DisplayPort

100×100 мм площадка VESA для настенного монтажа

Разъем для кенсингтонского замка Размеры (Ш×В×Г) 896,88×461,77—587,69×309 мм с подставкой Масса 10,9 кг с подставкой Потребляемая мощность Типично 58 Вт, 0,5 Вт в режиме ожидания Напряжение питания 100—240 В, 50-60 Гц (внешний БП) Комплект поставки* Монитор на подставке

Внешний БП (100—240 В, 50—60 Гц на 19,5 В, 9,23 А)

Кабель питания (евровилка)

Кабель DisplayPort

Кабель HDMI

USB-кабель 3.1, вилка типа C на вилку типа C

Крюк для наушников

Крышка кабельного отсека

Площадка VESA и 4 винта

Краткое руководство пользователя др. документация * Комплектацию необходимо уточнять перед покупкой. Ссылка на сайт производителя www.acer.com Средняя цена T-1724358315 Розничные предложения L-1724358315-10

Внешний вид

Плоскость экрана очень заметно изогнута по цилиндру так, что правый и левый край выдвинуты вперед по направлению к пользователю. По отражению в экране видно, что изгиб более-менее равномерный на большей площади и его радиус составляет порядка двух метров, и только по бокам в вертикальной области около 2-3 см экран скорее плоский, а у самого края даже слегка выпуклый. Фронтальная поверхность экрана выглядит как монолитная темная (все же она светлее черного) полуматовая поверхность, ограниченная снизу относительно узкой рамкой из матового черного пластика, а по периметру — узкой окантовкой из такого же материала. Выведя изображение на экран, можно увидеть, что на самом деле между внешними границами экрана и собственно областью отображения есть узкие поля. Задняя панель также изготовлена из черного пластика с матовой поверхностью и с неглубоким рельефом.

Справа внизу на боковой грани рамки нанесены едва заметные метки кнопок, а сами кнопки расположены на задней панели напротив меток. Нижняя кнопка представляет собой 5-позиционный джойстик.

Крохотный матово-белый светорассеиватель индикатора состояния находится на стыке передней рамки и нижнего торца. На нижней плоскости блока экрана есть две разнесенные от центра решетки, за которой расположены встроенные в монитор громкоговорители с вытянутыми диффузорами, а ближе к передней части встроена полоса из матово-белого пластика, за которой размещены светодиоды декоративной подсветки. Сверху на скошенных гранях задней панели — вентиляционная решетка. Разъем питания, разъем для кенсингтонского замка и большинство интерфейсных разъемов находятся в нише на задней панели и ориентированы вниз. К монитору прилагается кабельная крышка, почти полностью закрывающая эту нишу, остается только проем снизу для вывода кабелей. Ниша большая, но подключать кабели с толстыми оболочками и крупными корпусами разъемов все же неудобно. Справа на задней панели (если смотреть сзади) есть группа из четырех выходных разъемов USB, один из которых, судя по рельефному значку рядом с ним, имеет повышенную нагрузочную способность. Монитор оснащен внешним блоком питания.

Нижняя опорная часть подставки и верхняя дуга изготовлены из алюминиевого сплава и имеют матовое светло-серое покрытие. Центральная часть закрыта кожухом из черного пластика с матовой поверхностью. Лучи подставки расходятся широко в стороны, что обеспечивает монитору хорошую устойчивость, при этом рабочая площадь стола под монитором уменьшается несущественно. Резиновые накладки снизу на опорных плоскостях основания подставки защищают поверхность стола от царапин и предотвращают скольжение монитора на гладких поверхностях. Штатная подставка позволяет блок экрана немного наклонить вперед, отклонить назад, приподнять и повернуть вправо-влево.

Поднятый максимально вверх блок экрана можно отклонить назад так, что, когда монитор стоит на краю стола, спереди снизу уже можно подключать кабели к разъемам в нише на задней панели.

Стойка имеет фиксированную высоту, при этом пружинный механизм со стальным рельсовым шариковым подшипником компенсирует вес блока экрана и обеспечивает вертикальное перемещение шарнира, на который этот блок крепится.

Кабели, идущие от разъемов монитора, можно пропустить через короткий кабельный канал в нижней части стойки подставки. Горизонтальный поворот блока экрана обеспечивает шарнир в центральной части стойки.

Сверху на стойке есть скоба, за которую можно ухватиться во время переноски или перестановки монитора. Под скобой можно закрепить крюк для наушников.

Штатную подставку можно отсоединить и закрепить блок экрана на VESA-совместимом кронштейне с отверстиями по углам квадрата со стороной 100 мм. При этом нужно использовать входящую в комплект поставки стальную деталь.

Поставляется монитор упакованным в собранном виде в большую коробку из гофрированного картона, которую придется переносить вдвоем, ухватившись за боковые ручки.

Коммутация

Монитор оснащен четырьмя цифровыми входами: DisplayPort в полноразмерном варианте, два HDMI, один из которых версии 2.0, а второй с поддержкой MHL 2.1, и интерфейс USB 3.1 Тип C. Этот последний вход, видимо, используется как вход для USB(3.0)-концентратора с четырьмя выходами, из которых один с повышенной мощностью, и как видеовход в режиме DisplayPort ALT Mode (его протестировать, к сожалению, не получилось). В меню можно выбрать, следует ли подавать питание на USB-концентратор, когда монитор переходит в режим ожидания. Выбор входа осуществляется в основном или коротком меню установок. Присутствует отключаемая функция автоматического поиска сигнала на входах. Есть полноразмерный выход DisplayPort, что позволяет к данному монитору последовательно подключать еще до двух устройств отображения, если видеокарта и промежуточные звенья этой цепочки поддерживают DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) (в руководстве есть таблица с допустимыми режимами подключенных устройств). Входы (по крайней мере, DisplayPort и HDMI) способны также принимать цифровые аудиосигналы (PCM стерео, но, судя по пункту в меню, не исключена и поддержка DTS), которые выводятся после преобразования в аналоговый вид через гнездо миниджек 3,5 мм или на встроенные громкоговорители. Мощности аудиовыхода хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ громкость была достаточной. Качество звука в наушниках в принципе неплохое — звук чистый, воспроизводится широкий диапазон частот, в паузах шума не слышно. Встроенные громкоговорители звучат относительно неплохо, достаточно для пользователя перед экраном громко и даже с ощутимым запасом, без выраженных перегрузок на максимальной громкости, стереофонический эффект чувствуется. Разумеется, низких частот практически нет, но средние и высокие присутствуют. Также неизбежно есть и выраженный «пластиковый» призвук из-за паразитных резонансов корпуса, что несколько снижает общее качество звука.

Меню, локализация и управление

Индикатор питания при работе неярко светится синим, в режиме ожидания — оранжевым и не горит, если монитор условно выключен. Когда монитор включен и на экране нет меню, то при первом нажатии на кнопки или нажатии или отклонении джойстика на экран выводится стартовое меню из четырех пунктов.

Два верхних — это вызов коротких меню быстрого доступа к двум функциям, к каким — выбирает пользователь в меню установок. По умолчанию это выбор профиля и регулировка яркости:







Третий пункт — выбор входа.

Предпоследний значок стартового меню — вызов основного меню. Далее при навигации по меню напротив кнопок выводятся значки-подсказки — вывод информационного окна, выбор профиля и выход из меню. А в нижней части меню есть подсказка по функциям джойстика. Меню относительно крупное, навигация удобная, списки зациклены. При настройке изображения меню остается на экране, что несколько мешает оценке вносимых изменений.

При необходимости можно установить уровень прозрачности фона и выбрать тайм-аут автоматического выхода из меню. Есть русская версия экранного меню. Кириллический шрифт меню ровный, надписи читаемые. Качество перевода на русский язык хорошее.

Напечатанной документации в комплекте поставки — самый минимум. Полные руководства пользователя в виде PDF-файлов (версия на русском языке присутствует), а также драйвер монитора (файлы INF и CAT и профиль цветокоррекции ICM) можно найти на сайте компании Acer.

Изображение

Настроек, изменяющих яркостный и цветовой баланс относительно много. Например, есть возможность как выбрать один из предустановленных профилей цветовой температуры, так и вручную отрегулировать усиление и смещение трех основных цветов.

Дополнительно можно изменить оттенок и насыщенность шести цветов, подправить уровень черного, включить режим sRGB и т. д.

Три набора значений настроек можно сохранить в трех игровых профилях.

Режимов геометрической трансформации три: выполняется принудительное растягивание картинки на всю площадь экрана, изображение увеличивается до горизонтальных границ экрана с сохранением исходных пропорций (они считаются по пикселям) или картинка выводится один-к одному по пикселям в центре экрана. Жалко, что нет кино-режима с увеличением картинки 16:9 до заполнения экрана в пропорции 21:9.

Присутствует функция двойного изображения картинка-в-картинке (PIP) и картинка-рядом-с-картинкой (PBP). В случае PBP экран делится на две равные области справа и слева и в каждой изображение выводится с сохранением исходных пропорций. В этом режиме можно получить два изображения от двух источников с выводом пиксель в пиксель при условии входного разрешения 1920×1080.

В режиме PIP изображение дополнительного окна в одном из четырех углов экрана по выбору выводится в одном из двух размеров с пропорциями 21:9, при этом вывода пиксель в пиксель для дополнительного окна добиться не получилось.

Игрокам может пригодиться возможность вывода прицела в центре экрана (не проверяли).

А подсветка в стол привнесет дополнительный элемент развлечения. Для этой подсветки можно выбрать цвет, статичный или динамичные режимы, также она может указывать на активный режим AMD FreeSync (не проверяли).

Так подсветка выглядит снизу:

При HDMI-подключении к компьютеру по любому из двух входов, а также в случае DisplayPort поддерживалось разрешение до 3840×1600 при 75 Гц кадровой частоты. Работа по DisplayPort подробна охарактеризована ниже, так как все аппаратные тесты выполнялись именно при этом способе подключения. Заметим, что в случае использования профессиональной графической карты поддерживается вывод в режиме 10 бит на цвет. Впрочем, сигнал по DisplayPort с игровых карт также, по всей видимости, идет 10-битым.

Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576i/p, 480i/p, 720p, 1080i и 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с поддерживается, и кадры в этом режиме выводятся с равной длительностью. В случае чересстрочных сигналов картинка просто выводится по полям. Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях, но для этого пришлось в настройках монитора подправить контрастность и уровень черного. Яркостная и цветовая четкости очень высокие. Интерполяция низких разрешений и Full HD к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов.

Внешняя поверхность матрицы темная, полуматовая, и по ощущениям внешний слой матрицы относительно жесткий. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора (на столе), пользователя (на стуле перед монитором) и светильников (на потолке) в помещении. Заметного «кристаллического» эффекта нет, но едва видимая вариация яркости и цветового тона в масштабе пикселей присутствует.

Тестирование ЖК-матрицы

Микрофотографии матрицы

Изображение структуры пикселей из-за матовой поверхности чуть размыто, но IPS распознать можно:

Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие собственно за матовые свойства:

Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей (масштаб этих двух фотографий одинаковый), поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого нет и «кристаллического» эффекта.

Оценка качества цветопередачи

Для оценки характера роста яркости мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при значении Гамма равном 2.2. Чтобы устранить перегиб в светлой части пришлось снизить значение настройки Контрастность до 34, что уменьшило яркость и реальную контрастность. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

Рост прироста яркости достаточно равномерный, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, в том числе и в темной области:

Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,12, что немного ниже стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от аппроксимирующей степенной функции:

Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват близок к sRGB:

Поэтому визуально цвета на этом мониторе имеют естественную насыщенность. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов):

Такой спектр с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для мониторов, в которых используется светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором.

Цветопередача даже просто при выборе предустановленного профиля Пользоват. с настройками по умолчанию претензий не вызывает. Тем не менее, мы попытались вручную скорректировать цветовой баланс, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) до и после коррекции:







Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Ручная коррекция еще больше приблизила цветовой баланс к стандартным значениям — ΔE стала меньше трех единиц, а цветовая температура вплотную приблизилась к 6500 К.

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках. Все настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения.

Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,37 кд/м² −7,8 5,9 Яркость белого поля 310 кд/м² −10 5,3 Контрастность 850:1 −2,8 4,3

Равномерность всех трех параметров очень хорошая. Контрастность для данного типа матриц не низкая, но и не самая высокая. Визуально черное поле только ближе к одному углу заметно высветляется:

При включении режима с динамической подстройкой яркости установившаяся контрастность формально возрастает, так как на черном поле во весь экран яркость подсветки уменьшается. График ниже показывает, как увеличивается яркость (вертикальная ось) при переключении с черного поля (после 5 секунд вывода) на белое при выключенной и включенной динамической подстройке яркости:

Видно, что во втором случае яркость подсветки медленно и почти линейно повышается. Практической пользы от этой функции мало, но производитель может указать огромное значение контрастности в характеристиках.

Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения, звук отключен, к монитору подключен только источник видеосигнала):

Значение настройки Яркость Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 318 59,8 50 183 43,8 0 37,8 29,3

В режиме ожидания монитор потребляет 0,7 Вт, в условно выключенном состоянии — 0,3 Вт, а белая подсветка в стол на максимальной яркости добавляет к потреблению порядка 2,1 Вт.

Яркость монитора меняется именно яркостью подсветки, то есть без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость монитора можно менять в широких пределах, что позволяет с комфортом работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. На любом уровне яркости значимой модуляции подсветки нет в пределах до 100 кГц, что означает полное отсутствие мерцания. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости:

Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C:







Нагрев сзади:

Нагрев спереди:Нагрев сзади:

Задняя панель греется не очень сильно (максимум 39 °C у верхней вентиляционной решетки). Примерно такая же температура (38 °C) была зафиксирована и спереди в верхней части экрана — видимо, там находится светодиодная линейка подсветки экрана. Скорее всего, светодиодная линейка есть и снизу, но там нагрев уже меньше (34 °C максимум).

Определение времени отклика и задержки вывода

Время отклика зависит от значения настройки Время отклика, которая управляет разгоном матрицы. Ступеней регулировки три. График ниже показывает, как меняется время включения и выключения при переходе черный-белый-черный (столбики вкл. и выкл.), а также среднее суммарное время для переходов между полутонами (столбики GTG):

Ниже приведены графики полутонового перехода между оттенками 40% и 60% и обратно при различных значениях настройки Время отклика (по вертикали — яркость, по горизонтали — время, для наглядности графики выстроены последовательно):

На максимальном разгоне артефакты уже заметны. С нашей точки зрения, скорости матрицы вполне достаточно даже для динамичных игр.

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. В итоге задержка вывода изображения составила порядка 10 мс для подключения по DisplayPort и 75 Гц кадровой частоты, в случае 60 Гц задержка увеличилась до 13 мс. В любом случае величина незначительная, такая задержка не будет ощущаться даже в самых динамичных играх.

Обзорное тестирование технологии AMD FreeSync проводилось при подключении к видеокарте с GPU AMD Radeon RX550. Для визуальной оценки мы использовали описанную в указанной статье тестовую утилиту. Включение FreeSync позволило получить изображение с плавным движением в кадре и без разрывов. Отметим, что в случае данного монитора режим FreeSync доступен при подключении как по DisplayPort, так и по любому из двух HDMI.

Измерение углов обзора

Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол для формата 16:9) направлениях.

В вертикальной плоскости





В горизонтальной плоскости





По диагонали





Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля





Контрастность





Уменьшение яркости на 50% от максимального значения:

Направление Угол, градусы Вертикальное −31/32 Горизонтальное −49/48 Диагональное (для формата 16:9) −41/42

Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Заметно быстрее падает яркость при отклонении в вертикальном направлении. При отклонении в диагональном направлении поведение яркости оттенков имеет промежуточный характер между вертикальным и горизонтальным направлениями, за исключением яркости черного поля, которая начинает резко возрастать уже при 20°-30° отклонения от перпендикуляра к экрану. Если сидеть от экрана на расстоянии 50-60 см, то черное поле по углам будет заметно светлее, чем в центре. Контрастность в диапазоне углов ±82° в случае отклонения по диагонали приближается к отметке 10:1 и как минимум в одном направлении опускается за отметку 10:1 при 61°.

Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3.

Стабильность цветов хорошая, хотя светло-синий оттенок при горизонтальном отклонении, а также он и синий при диагональном отклонении слегка выбиваются.

Выводы

Монитор Acer XR382CQK привлекает внимание, как внешним видом, так и богатым функциональным оснащением. Несмотря на отсутствие поддержки высоких частот обновления, поддержка технологии AMD FreeSync, а также низкие значения времен отклика и задержки вывода позволяют отнести данный монитор к игровым моделям. Сверхширокоформатный изогнутый экран обеспечит почти панорамный обзор в играх и при просмотре кино, а при обычной работе с текстами и изображениями повысит комфорт, снизив искажения к краям. В целом, по совокупности характеристик Acer XR382CQK допустимо отнести к универсальным моделям, пригодным для выполнения типичной офисной работы, для работы с графикой (если достаточно пространства sRGB), с системами CAD/CAM, а также для монтажа видео.

Достоинства:

Стильный дизайн подставки

Высокое качество цветопередачи

Поддержка 10-битного представления цвета

Поддержка технологии AMD FreeSync по DisplayPort и HDMI

по DisplayPort и HDMI Отсутствие мерцания подсветки

Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Широкий диапазон регулировки яркости подсветки

Четыре цифровых видеовхода

Интерфейс USB 3.1 типа C

Поддержка MHL 2.1

Четырехпортовый концентратор USB 3.0 с одним портом для быстрой зарядки

Поддержка последовательного подключения в цепи DisplayPort

Функции «картинка-в-картинке» и «картинка-рядом-с-картинкой»

Удобная регулируемая подставка и крюк для наушников

Небольшие значения времен отклика и задержки вывода

Относительно качественные встроенные громкоговорители

Хорошее качество выхода на наушники

Удобный 5-позиционный джойстик на контрольной панели

Настраиваемая подсветка в стол

VESA-площадка 100 на 100 мм

Русифицированное меню

Недостатки:

Значимых нет