Обзор смартфона Huawei Nova 2: некрупная модель среднего уровня с качественными камерами

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В конце июля Huawei Consumer Business Group представила для российского рынка новые смартфоны своей серии Nova, появившейся всего год назад: ими стали модели Huawei Nova 2 и Nova 2 Plus. Смартфоны получили три варианта расцветки корпуса и богатый набор дополнительных возможностей, среди которых — уникальная фронтальная камера и новая аудиосистема. Двойная основная камера обеих моделей, собранная из 12-мегапиксельного и 8-мегапиксельного модулей, имеет профессиональный портретный режим, а 20-мегапиксельная фронтальная камера обеспечивает высокое качество съемки автопортретов, расширяя творческие возможности пользователей. Сегодня мы представляем подробный обзор наиболее простой и вместе с тем наиболее сбалансированной из двух этих моделей — Huawei Nova 2.

Основные характеристики Huawei Nova 2 (модель PIC-LX9)

SoC HiSilicon Kirin 659, 8 ядер Cortex-A53 (4@2,4 ГГц + 4@1,7 ГГц)

GPU Mali-T830 (MP2)

Операционная система Android 7.0, EMUI 5.1

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1920×1080, 443 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1/3/4/7/8/20), TD (B38)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.2

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 12 Мп, широкоугольный объектив f/1,8, автофокус, видео 1080p

Дополнительная камера 8 Мп, телеобъектив f/2,4

Фронтальная камера 20 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, счетчик шага

Аккумулятор 2950 мА·ч

Размеры 142×69×6,9 мм

Масса 142 г

Средняя цена T-1727123500 Розничные предложения L-1727123500-10

Внешний вид и удобство использования

Дизайном последние смартфоны Huawei мало отличаются друг от друга: у них у всех один айфоноподобный зализанный стиль цельнометаллического обтекаемого со всех сторон корпуса с сильно закругленными в плане углами. Разработчики не скрывают, что вся линейка небольших, но технически достойно укомплектованных смартфонов Novа рассчитана преимущественно на женскую аудиторию.

Huawei Nova 2 получил алюминиево-магниевый корпус, прочный, тонкий и достаточно легкий. Пластиковых вставок в металлическом корпусе нет, внешние антенны привычно уложены в наружные канавки, прикрытые композитным материалом. Поверхность анодированного алюминия матовая, слегка шероховатая, отпечатков пальцев на ней практически не остается.

Смартфон по размерам не крупный, в руке лежит комфортно, не выскальзывает, не оттягивает карманов. Такой аппарат по современным меркам можно назвать изящным.

На задней панели разместился модуль сдвоенной камеры со вспышкой. Вспышка одинарная, состоит из одного светодиода, но светит довольно ярко.

Площадка дактилоскопического датчика лишь слегка утоплена (глубина всего 0,1 мм). Сканер отпечатков пальцев имеет защиту от грязи и пыли и удачно вписывается в общий облик устройства. Претензий к работе сканера нет, палец можно подносить под любым углом.

Передняя панель полностью покрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями. В верхней части над экраном привычно разместились датчики, глазок фронтальной камеры, а также светодиодный индикатор событий. Его мелкая, едва приметная точка светит практически посередине над решеткой разговорного динамика.

Аппаратных управляющих кнопок под экраном нет, зато можно настроить набор кнопок в панели на экране.

Боковые клавиши оказались крупнее, чем того можно было ожидать, и они довольно жесткие. Кнопки получили различные по текстуре поверхности, но на ощупь они одинаковы.

Боковой разъем для карточек гибридный: в один из слотов вставляется карта Nano-SIM, в другой — карта памяти microSD или, в случае модификации Dual SIM, вторая SIM-карта формата Nano-SIM. Салазки не металлические, а пластиковые, в них карточки удерживаются и не выпадают.

Нижний торец отдан под 3,5-миллиметровый разъем для наушников, отверстие разговорного микрофона, выход основного динамика и разъем USB Type-C. Таким образом, на верхнем торце нет ничего, кроме отверстия вспомогательного микрофона. Нет здесь и привычного для смартфонов этого производителя инфракрасного передатчика для эмуляции пульта ДУ.

Huawei Nova 2 доступен в черном («графитовый черный»), золотистом («престижный золотой») и голубом цветах. В отличие от многих производителей, переднюю панель Nova 2 дизайнеры Huawei решили не окрашивать под общий цвет корпуса — она бывает только черной или белой.

Экран

Huawei Nova 2 оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом. Размеры экрана составляют примерно 62×110 мм при диагонали в 5 дюймов. Разрешение при этом составляет 1920×1080, плотность точек около 443 ppi.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тесты мультитач диагностируют поддержку 6—9 одновременных касаний, но все 10 не показал ни один тест. Экран поддерживает работу в перчатках, но данный режим следует искать не в разделе об экране, а в настройках управления кнопками.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Huawei Nova 2, далее их можно различать по размеру):

Экран у Huawei Nova 2 заметно темнее (яркость по фотографиям 104 против 118 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Huawei Nova 2 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее — между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности лучше, чем у Nexus 7. Поэтому следы от пальцев здесь удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 500 кд/м², минимальное — 2 кд/м². Максимальная яркость высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на приемлемом уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Мы увеличили яркость до желаемого уровня в полной темноте и получили, что в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 12 кд/м², в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 180 кд/м², в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 500 кд/м². Результат нас вполне устроил. Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю подстраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Huawei Nova 2 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Huawei Nova 2 немного перенасыщены (обратите внимание на бананы, помидоры, салфетку и оттенок кожи) и цветовой баланс чуть отличается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Huawei Nova 2 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но в случае Huawei Nova 2 падение яркости чуть больше. Черное поле при отклонении по диагонали сильно высветляется и приобретает легкий красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля отличная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1100:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 24 мс (13 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 46 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,42, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо и имеет не совсем очевидную зависимость от изображения, однако лучше бы ее не было вовсе.

Цветовой охват немного шире sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге визуально цвета на этом экране несколько отличаются от естественных, так как практически все изображения рассчитаны на демонстрацию на устройствах отображения с охватом sRGB. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура существенно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура мало изменяется от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)





В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению и ΔE в среднем уменьшилась. Впрочем, выполнять коррекцию особого смысла не имеет. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции, нет поля для замера цветового баланса и диапазон регулировки недостаточный, так как даже на краю круга приходится искать компромисс между близкой к 6500 К цветовой температурой и минимальным значением ΔE.

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также высокий контраст и отличную равномерность черного поля. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, завышенную насыщенность цветов, а также неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль камеры — один из главных предметов для гордости создателей Huawei Nova 2. Дело в том, что смартфон имеет сенсор с очень высоким для селфи-камеры разрешением 20 Мп, а также объектив с диафрагмой f/2,0 — правда, без собственной вспышки и автофокуса. Для камеры реализована 3D-технология точного распознавания лиц. Качество снимков неплохое: сенсор изображения обладает хорошей светочувствительностью, цветопередача в норме. Фотографии очень хорошо смотрятся на экране смартфона, но при просмотре на компьютере уровень детализации не поражает воображение.

По умолчанию для этой камеры включен режим размытия фона, хотя селфи, наверное, чаще делают, чтобы запечатлеть определенный фон и затем продемонстрировать его зрителям. Разумеется, этот эффект можно отключить в настройках, а по умолчанию он включен, видимо, чтобы сходу впечатлять новых пользователей технологиями.

В качестве основной камеры используется ставший уже привычным набор из двух модулей, один из которых имеет широкоугольный объектив с диафрагмой f/1,8 и сенсором 12 Мп, а второй оборудован телеобъективом с диафрагмой f/2,4 и сенсором 8 Мп. Благодаря этому камера предоставляет возможность двукратного оптического зумирования, а также размытия заднего фона с эффектом боке.

В меню есть ручные настройки для фото- и видеосъемки: выдержка (от 1/4000 до 30 с), светочувствительность (до ISO 3200), экспокоррекция, баланс белого, а также варианты фокусировки. До них можно добраться, выдвинув панель снизу, то есть ручной режим тут всегда под рукой. Появляется и возможность сохранять снимки в RAW. Камера предлагает большое количество сюжетных режимов (от HDR до съемки света или еды), часть из них можно скачать самостоятельно.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD (1920×1080) со скоростью 30 fps, режимов 4К и 60 fps нет. С видеосъемкой камера справляется неплохо, но не идеально: резкость и цветопередача в порядке, но детализация не максимальная, зелень порой сливается в кашу. Яркости тоже не всегда достаточно. К записи звука претензий нет: чувствительность микрофонов высокая, звук чистый, громкий, система шумоподавления адекватно справляется с шумом ветра, не добавляя заметных искажений в виде эха.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая детализация на дальних планах. С макросъемкой камера справляется хорошо. Макросъемка при недостаточном освещении также удается камере хорошо. Отличная резкость по полю кадра. Неплохая детализация на дальних планах. Хорошая резкость по полю и по планам. Со съемкой при комнатном освещении камера справляется неплохо. Текст отработан хорошо.

Детализацию RAW повысить не позволит, но расширить динамический диапазон — легко.

Камера получилась довольно интересной. Она хорошо, без заметных огрехов отрабатывает детали по полю кадра и по планам. Шумы практически незаметны, но шумодав работает очень умеренно. Съемка в RAW, конечно, не открывает множества возможностей, но и бесполезной ее назвать нельзя: при желании можно будет подтянуть экспозицию и света/тени на снятых фотографиях, и это будет гораздо эффективнее, чем при работе с JPEG. В итоге камера Huawei Nova 2 отлично справится со множеством сценариев при документальной или художественной съемке.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Huawei Nova 2 включают поддержку передачи данных на скорости до 300 Мбит/с в сетях LTE Cat.6. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение. Остальные возможности не столь богаты: Bluetooth имеет версию 4.2, поддерживается лишь один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), модуля NFC вообще нет.

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд, точность позиционирования высокая. Имеется встроенный датчик магнитного поля для функционирования компаса.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, чистый, запас громкости достаточен. Виброзвонок на редкость мощный, такой уж точно не пропустишь.

Платформа не поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть если для передачи данных в 3G/4G назначена одна карта, другая может находиться в активном ожидании в сети только в 2G. Интерфейс в смартфонах Huawei традиционно не предлагает заранее выбрать определенную карту для отправки SMS, это можно сделать только для голосовых вызовов и передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android не самой уже свежей версии 7.0 и собственная оболочка последней версии EMUI 5.1 — все то же самое, что и в других современных аппаратах производителя. Естественно, есть возможность обновления по воздуху (ОТА).

Интерфейс оформлен в собственном хорошо узнаваемом фирменном стиле. Есть возможность включить более привычный европейцам стандартный Android-вариант ланчера, с отдельным меню программ. Предустановленных приложений много, в том числе мобильный банк Сбербанка, новые программы Яндекса и несколько собственных утилит Huawei. Есть комплексный Диспетчер телефона, отвечающий за мониторинг системы, очистку памяти, сканирование и защиту от вирусов, блокировку спама и др.

Для прослушивания музыки вместо штатного плеера Google Music используется собственный аудиопроигрыватель со знакомым интерфейсом. Все настройки становятся доступны лишь с подключенными наушниками, в том числе и пресеты эквалайзера. Благодаря выделенному аудиочипу AK4376A звук обладает очень высокой максимальной громкостью, звучание яркое, густое и насыщенное, даже на максимальном уровне динамик не начинает подхрипывать. В наушниках качество даже еще лучше, звук яркий, насыщенный и тоже очень громкий. Для наушников доступен эффект объемного 3D-звука — фирменные функции Huawei Histen.

Производительность

Аппаратная платформа Huawei Nova 2 строится на SoC HiSilicon Kirin 659. В конфигурацию чипа входит восемь процессорных ядер ARM Cortex-A53 в двух кластерах с максимальной частотой 2,36 и 1,7 ГГц. По сути, это разогнанный вариант SoC Kirin 655. Kirin 659 также выполнена по 16-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает видеоускоритель ARM Mali-T830 (MP2) с поддержкой графического API OpenGL ES 3.2. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной флэш-памяти — 64 ГБ. Из них свободно 1,9 ГБ ОЗУ и около 51,4 ГБ из общего объема памяти.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD, но приложения на карту памяти не устанавливаются. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

SoC HiSilicon Kirin 659 — это относительно свежее решение, предназначенное для смартфонов и планшетов среднего класса. SoC достаточно производительная, уровня Qualcomm Snapdragon 625, в тесте AnTuTu герой обзора демонстрирует вполне достойные 60К с лишним очков, это уверенный средний уровень.

Kirin 659 обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми современными задачами. С играми тоже проблем никаких, все проверенные нами игры, включая Modern Combat 5 и Mortal Kombat X, идут без притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT 6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 60485 61638 50597 63146 45287 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 904/3513 814/3518 757/2071 831/4092 672/2867

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT 6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1 (больше — лучше) 413 671 421 466 299 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 5,2 15 5 6 10 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 4,7 6 5 6 4,6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 20 32 17 22 20 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 18 21 17 23 16

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT 6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 8887 9284 9992 8179 12559 Google Octane 2

(больше — лучше) 4828 4489 3928 5036 2823 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1310 946 1104 877 1970

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения проверить мы не смогли, из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Частота обновления экрана равна 59 Гц, поэтому в случае файлов с 60 кадр/с один кадр за секунду пропускается. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Huawei Nova 2, имеет емкость в 2950 мА·ч — это средний на сегодня показатель. С такой батареей герой обзора демонстрирует и средние результаты в тестах автономности. Смартфон на удивление недолго протянул в игровом режиме, а вот при проигрывании видео из YouTube результат, наоборот, вполне удовлетворительный.

В реальной жизни аппарат ведет себя так же, как большинство современных смартфонов: уверенно доживает до вечерней зарядки, но на большее рассчитывать не приходится.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Huawei Nova 2 2950 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 30 м. 4 ч. 00 м. Sony Xperia XA1 2300 мА·ч 13 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. 4 ч. 10 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м. Nokia 5 3000 мА·ч 15 ч. 20 м. 10 ч. 30 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 13 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать не более 4 часов.

Huawei Nova 2 поддерживает быструю зарядку, но к нам тестовый образец прибыл без собственной зарядки, а от обычного сетевого адаптера (2 А 5 В) смартфон заряжался в течение 2 часов током 1 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

Модель уже поступила в официальную продажу в России, в фирменном онлайн-магазине Huawei за Nova 2 просят 24 тысячи рублей. Это не самая низкая цена для смартфона среднего уровня, но шока она все же не вызывает, выглядит приемлемой для сбалансированного решения с аккуратным и привлекательным цельнометаллическим корпусом, хорошими камерами, добротными звуком и экраном. Что касается коммуникационных возможностей, то об отсутствии второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц) и модуля NFC можно только пожалеть — поддержка LTE Cat.6 не выглядит равнозначной компенсацией. Но в любом случае плюсов у этой модели явно больше, чем минусов, а возможность получить хорошо технически укомплектованный аппарат в небольшом корпусе может привлечь внимание тех, кто не любит крупные карманные устройства — Huawei Nova 2 создан специально для них.