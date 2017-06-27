Смартфон Huawei Honor 6C

Скромный представитель легендарного семейства

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В новом сезоне Huawei не только обновила приятную во всех отношениях модель Honor 5X, сменив ее на такую же неплохую Honor 6X, но также произвела замену и в более низкоуровневом сегменте. Была выпущена новая модель Honor 6С, заменившая прошлогоднюю Honor 5С. И если 6Х стала весьма достойной преемницей своей предшественницы, то так ли все очевидно у семейства Honor в более низком ценовом диапазоне?

Основные характеристики Huawei Honor 6С (Модель DIG-L21HN)

SoC Qualcomm Snapdragon 435, 8 ядер Cortex-A53 @1,4 ГГц

GPU Adreno 505

Операционная система Android 6.0, EMUI 4.1

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 293 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/7/8/20), TD (B38)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Micro-USB

Основная камера 13 Мп, автофокус, f/2,2, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, детектор шагов

Аккумулятор 3020 мА·ч

Размеры 144×70×7,6 мм

Масса 138 г

Средняя цена T-1724708000 Розничные предложения L-1724708000-10

Внешний вид и удобство использования

У героя обзора вполне ладный на первый взгляд корпус. У него тонкий профиль, закругленные угловые части, покатые боковины. Корпус даже частично металлический. Дизайн в целом аккуратен и не вызывает визуального отторжения.

Однако если вспомнить, какой дизайн был у его предшественника Huawei Honor 5С, то понимаешь, что Huawei начинает понемногу подхалтуривать, позволять себе уже не так напрягаться, как раньше. Скорее всего, с мыслью, что «купят и так».

У Honor 5C тоже использовалась в крышке пластина из металла, впаянная в пластик, но исполнено это было с фантазией. Там художники не поленились позаботиться и о плавных закруглениях уголков металлической пластинки для достижения симметрии с углами самого корпуса, и о необычной форме ободка вокруг камеры, и о шлифовке поверхности металла, из-за чего металл выглядел гораздо интереснее, чем простой гладкий. Пластмассовые вставки вокруг металла были выполнены в виде единой рамки с необычными плавными изгибами сложной, местами вогнутой формы, на нее были нанесены едва заметные продольные полоски. Вроде бы все это мелочи, но именно они украшают внешний вид, а сочетание таких мелочей делает дизайн в целом богаче.

Honor 5C:

Прошел год, и те же самые художники позволили себе максимально упростить дизайн последующего продукта: здесь они просто соединили встык прямые края пластиковой детали с металлической, и на этом все. А зачем китайские дизайнеры принялись сейчас повсеместно закрашивать краской стекло камеры — это вообще отдельная загадка. Ведь никому же не кажется, что так красивее, но китайцы упорно этот ход применяют, и, кстати, не только в Huawei.

Honor 6С:

В общем, дизайн стал проще и непригляднее, хотя если не сравнивать с предшественником, то вроде бы жить можно и с этим. Тенденция упрощения и визуального удешевления за ту же цену не радует.

Как уже было сказано, корпус Honor 6C не весь выполнен из металла, торцевые части полностью пластиковые, то есть это не вставки на задней панели, а именно целые части корпуса, в которых установлены все интерфейсные разъемы, проделаны отверстия под решетки динамиков и микрофоны. Соответственно, и углы корпуса здесь также выполнены именно из пластмассы, а не из металла, который образует лишь срединную часть задней крышки.

На тыльной стороне привычно можно найти камеру со вспышкой, а также вполне качественный сканер отпечатков пальцев, работающий четко и без сбоев. Вспышка хоть и одинарная, но светит довольно ярко. Модуль камеры выпирает за пределы поверхности, поэтому при работе с лежащим на столе смартфоном он покачивается при прикосновениях к экрану. От этого работа со смартфоном в лежачем положении некомфортна, не говоря уж о том, что разблокировать аппарат в таком положении с помощью дактилоскопического датчика просто невозможно, ибо сканер тоже находится на обратной стороне корпуса.

Матовые поверхности задней части корпуса и боковин не маркие и не особо скользкие. Учитывая некрупные габариты, тонкий профиль и небольшой вес, смартфон вполне комфортно удерживать в руке или переносить в карманах одежды, для современных реалий такой смартфон можно назвать чуть ли не миниатюрным.

На передней панели нет аппаратных сенсорных кнопок, и многим наверняка придется не по душе тот факт, что довольно большое пространство под экраном ничем не занято, а составляет целых 17 мм бесполезной пустой поверхности. Уж если кнопок под экраном нет, то стоило бы уменьшить эту часть корпуса.

Сверху над экраном привычно установлены сенсоры и глазок фронтальной камеры без собственной вспышки. Имеется и светодиодный индикатор событий, это радует.

Основной динамик выведен в нижний торец, и это тоже хорошо, потому что он не перекрывается поверхностью, когда смартфон лежит на столе. Два ряда отверстий, как обычно, вовсе не говорят о наличии стереодинамиков — звук выходит только через один сегмент, правый. Возможно, за вторым рядом отверстий скрывается разговорный микрофон, но для него явно не требуется целых пяти отверстий. И совсем уж расстраивает, что разъем Micro-USB у Honor 6C не поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

На верхнем торце есть разъем для подключения наушников (3,5 мм), а также отверстие вспомогательного микрофона.

Карточки вставляются в боковой разъем слева, здесь ничего неожиданного: пресловутый гибридный разъем рассчитан на две карты Nano-SIM, одну из которых можно заменить на карту памяти microSD. Поддерживается горячая замена карточек.

Кнопки на противоположной боковой грани крупные, они заметно выпирают, чтобы их легко было нащупать вслепую, но у них, пожалуй, слишком уж короткий ход. Вообще, стоит заметить, что Honor 6C — это смартфон для небольших рук: в нем все мелкое, от кнопок до шрифтов на экране. Шрифты, конечно, можно сделать крупнее, но тогда в интерфейсе начнут появляться постоянные сокращения последних слов в строчках.

Honor 6С выпускается в трех привычных цветах: светло-серебристом, золотистом и темно-сером. В этом плане, опять же, никаких неожиданностей дизайнеры Huawei не преподносят, хотя вполне можно было бы уже начать играть с цветами и в доступном сегменте, там пользователи тоже иногда любят разнообразие.

Экран

Honor 6С оснащен дисплеем IPS, прикрытым 2.5D-стеклом с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 62×110 мм при диагонали 5 дюймов. Разрешение равняется 1280×720, плотность точек составляет около 293 ppi. Рамка вокруг экрана имеет общую ширину по бокам примерно в 3,5 мм, снизу — 17 мм, сверху — 15 мм, для такого небольшого пятидюймового аппарата это слишком широкие рамки, хотя все сделано так, чтобы по бокам они таковыми не выглядели.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Honor 6C, далее их можно различать по размеру):

Экран у Honor 6C темнее (яркость по фотографиям 104 против 119 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Honor 6C очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 450 кд/м², минимальное — 5 кд/м². Максимальная яркость высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 5 кд/м² (слишком темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 190 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 450 кд/м² (до максимума, что и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в условиях полной темноты мы чуть передвинули ползунок вправо, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 16, 190 и 450 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. Только на самом низком уровне яркости появляется значимая модуляция подсветки, но ее частота высокая, примерно 2,5 кГц, поэтому видимого глазом мерцания экрана нет ни при каких условиях.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Honor 6C и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Honor 6C явно перенасыщены, и цветовой баланс у экранов немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Honor 6C контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Honor 6C экран все же чуть-чуть темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый или фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 850:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 30 мс (18 мс вкл. + 12 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 44 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 1,97, что ниже стандартного значения 2,2, впрочем, в данном случае это значение ни о чем не свидетельствует:

В данном аппарате есть агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, поскольку постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, так как на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается, а ее и так не избыток.

Цветовой охват заметно шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого не самый плохой, так как цветовая температура не очень сильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка на цветовом круге.

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась менее чем на 6%. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, поскольку нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Подведем итоги: экран имеет достаточно высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, приемлемый цветовой баланс. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, плохую равномерность черного поля, излишне широкий цветовой охват, а также неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать относительно высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камера

Фронтальный модуль здесь имеет сенсор с разрешением 5 Мп и объектив с диафрагмой f/2,2 и с углом обзора 80°, с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Для селфи-камеры имеются все те же ручные настройки, что обычно применяются в основных камерах: можно выставлять баланс белого, светочувствительность, яркость, контрастность, есть даже экспокоррекция. Естественно, имеется немало средств для ретуши портрета, есть функция распознавания улыбки, поддерживается панорама для селфи. При всем при этом качество съемки слабое: детализация низкая, чувствительности матрице не хватает, из-за чего изображение выглядит рыхлым, темным. К тому же постоянно появляются зоны нерезкости. В общем, даже для уровня селфи камера здесь довольно скромная.

Основная камера использует 13-мегапиксельную матрицу и объектив с максимальной диафрагмой f/2,2, она оснащена быстрым фазовым автофокусом. Вспышка однотонная, но светит довольно ярко. Системы стабилизации для фотосъемки нет. Настройки все те же: есть регулировки основных параметров, имеются некоторые сюжетные режимы (еда, свет), есть режим HDR, а также функция выборочной фокусировки на уже полученных снимках. Настроек здесь меньше, чем в топовых смартфонах Huawei, но все необходимое есть, и даже разобраться здесь проще, поскольку возможностей меньше.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, есть функция электронной стабилизации. Правда, ее лучше не включать, иначе изображение становится еще более дерганым, а видеоряд — рваным, но плавности при съемке на ходу не прибавляется. Да и в целом с видеосъемкой камера справляется скромно: детализация слабая, картинка при любом, даже самом ярком освещении остается рыхлой, неприглядной. Со звуковым сопровождением тоже совсем не все гладко: присутствуют знакомые искажения в виде бульканья и эха, с шумом ветра система шумоподавления не справляется.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость по полю и по планам. Номера ближайших машин различимы. Текст отработан неплохо, хотя и немного изъеден программой. Хорошая резкость по полю кадра. С макросъемкой камера справляется. Неплохая детализация на средних и даже дальних планах. Съемка в помещении удается камере хорошо.

Камера получилась хорошей. Единственное, к чему можно придраться — это работа шумодава. Дело в том, что шумодав здесь, судя по всему, просто обесцвечивает шумы (убирает цветную составляющую), поэтому на снимках видно зерно. С другой стороны, не размазывая это зерно, программе удается сохранить хорошую резкость и детализацию. В целом, такой подход к подавлению шумов куда лучше бюджетного «пластилина». Иногда программа все-таки напоминает о своем существовании, как в случае со съемкой текста, но и это вполне терпимо. В итоге можно считать, что с документальной съемкой камера справится хорошо.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Honor 6C богатыми не назовешь. Благодаря модему X8 LTE поддерживается пять диапазонов частот LTE FDD, в том числе 3 интересных нам диапазона (Band 3, 7, 20), а также один диапазон TD LTE. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Зато поддерживается лишь один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), модуль NFC в аппарате отсутствует вовсе, а разъем Micro-USB не поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Такие упрощения со стороны разработчиков даже немного смущают.

Навигационный модуль работает со всеми тремя мировыми системами (GPS, Глонасс и Beidou). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первой минуты, однако точность позиционирования далеко не идеальна. Также в смартфоне имеется магнитный компас и детектор шагов.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, варианты сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук вполне чистый. Виброзвонок по силе гораздо ниже среднего уровня, едва чувствуется в руке.

Смартфон позволяет работать в режиме активного ожидания обеим SIM-картам в 3G/4G одновременно. То есть, например, вторая SIM-карта может работать в 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена карта из другого слота. Интерфейс не позволяет выбрать для голосовых звонков и SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Honor 6C используется ОС Android версии 6.0 с собственной фирменной оболочкой EMUI 4.1 с возможностью обновления по воздуху. Фирменный интерфейс хорошо знаком поклонникам продукции Huawei, данный аппарат не принадлежит к авангарду, чтобы обкатывать на нем какие-нибудь нововведения, поэтому здесь все абсолютно стандартно. Все типичные для EMUI отличительные моменты на месте: шторка уведомлений привычно встречает пользователя фирменной шкалой с временны́ми отметками, взмахом снизу вверх на заблокированном экране вызывается дополнительное всплывающее меню, где можно найти фонарик, калькулятор, диктофон и пр. С помощью отпечатка пальца можно не только разблокировать экран, но и перелистывать треки, фотографии, выключать будильник и отвечать на звонки. Естественно, можно блокировать и запуск отдельных приложений. Сканер отпечатков, кстати, работает даже с мокрыми пальцами, это проверено на практике.

Для прослушивания мелодий используется собственный знакомый плеер с симпатичным интерфейсом, но без каких-либо настроек. Зато имеется функция караоке с бегущим текстом. И в наушниках, и в динамике аппарат звучит средне: звук чистый, но простенький, звонкий, с преобладанием высоких частот, густым и насыщенным его не назвать даже при прослушивании через наушники. Диктофон демонстрирует удовлетворительную чувствительность, FM-радио в смартфоне имеется, но без возможности записи программ с эфира.

Производительность

Аппаратная платформа Honor 6С строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 435, выполненной по 28-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno 505. Объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 32 ГБ. Изначально свободно 21 ГБ хранилища и 1,5 ГБ ОЗУ.

По результатам тестов платформа Qualcomm Snapdragon 435 ожидаемо оказалась совсем немного быстрее Qualcomm Snapdragon 425/430 и при этом существенно уступает всем остальным популярным на текущий момент мобильным платформам среднего уровня, таким как MediaTek Helio P10, Kirin 655, и уж тем более Snapdragon 625, не говоря о еще более мощной Snapdragon 652. В комплексном тесте AnTuTu Snapdragon 435 выдает всего около 45К очков.

То есть Qualcomm Snapdragon 435 — это решение не среднего, а ниже среднего уровня. В то же время, в целом производительности данной SoC пока хватает для выполнения основных задач, можно даже в игры поиграть. Modern Kombat X заметно притормаживает, некоторые иные игры идут вполне гладко, но в целом перед нами явно не игровое решение.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 45579 50597 56991 44418 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 678/2121 757/2071 787/3300 635/2071 831/4092

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 254 421 378 288 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 11 5 5 4 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 5 5 5 4 6 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 28 17 19 15 22 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 16 17 19 16 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 11038 9992 9587 11298 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 3125 3928 4428 3191 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1381 1104 1084 1365 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 37 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Honor 6С, имеет емкость в 3020 мА·ч. С такой батареей при не слишком производительной аппаратной платформе и разрешении экрана всего лишь 720р смартфон не мог не продемонстрировать достойных результатов автономности. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора вполне способен спокойно продержаться без подзарядки полтора дня, хотя это все равно вынуждает заряжать его в ежедневном режиме.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в смартфоне, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 16,5 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует почти 12 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 6,5 часов, но тут, естественно, стоит учитывать, что столь долгое время достигается за счет низкого разрешения экрана и далеко не с максимальными настройками самих игр.

От стандартного сетевого адаптера (выходной ток 2 А 5 В) смартфон заряжается примерно в течение 2 часов 20 минут током 1,5 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку Honor 6C не поддерживает.

Итог

Официальный старт продаж Honor 6C в России состоялся 12 мая, смартфон будет стоить в российской рознице 13 тысяч рублей. По итогам тестирования приходится с сожалением признать, что Honor в новом сезоне не только предложила в качестве замены для 5С невзрачную и более слабую во всех отношениях модель, но и собирается продавать ее по той же цене, хотя уровень этих двух продуктов несравним. У Honor 6C более слабая аппаратная платформа, неинтересный дизайн, едва удовлетворительные коммуникационные возможности. Но что совсем уж обидно, актуальный 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD неожиданно был заменен здесь на 5-дюймовый дисплей с разрешением всего лишь 720р. Создается впечатление, что Huawei сама испугалась того, насколько интересную модель 5С она выпустила, решила, что та станет конкурировать с более дорогими моделями в семействе Honor, и поспешила заменить ее на совсем иную, с гораздо более скромными возможностями.

В своем классе смартфон Honor 6C, может быть, не так уж плох, но это совершенно иной, гораздо более низкий уровень, чем у Honor 5С. За те же самые 13 тысяч, кстати, Xiaomi сейчас официально продает в России свой Redmi 4X со схожими основными параметрами. Однако в функциональных мелочах смартфон Xiaomi интереснее: у него лучше обстоят дела с видеосъемкой и, что очень важно, на треть более высокий уровень автономности, а также поддерживается USB OTG, и даже имеется инфракрасный порт для эмуляции пульта ДУ. И это только навскидку, а может быть, найдутся и еще отличия — подробный обзор Xiaomi Redmi 4X ждите в ближайшее время.

В этой связи на ум приходит лишь одна мысль: если осталась еще возможность приобрести модель 5С, которая к тому же сейчас подешевела до 11 тысяч, то нужно срочно это делать, потому что 6С уж точно не стала ей равнозначной заменой в новом сезоне.