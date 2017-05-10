Смартфон Asus Zenfone 3 Zoom

Тонкий 5,5-дюймовый аппарат с аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и двойной камерой

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Тайваньская компания Asus продолжает пополнять свою основную линейку смартфонов Zenfone все новыми моделями. На текущий момент данное семейство представлено практически во всех сегментах мобильного рынка, от бюджетных моделей до устройств премиального класса с максимальной ценой, а общее количество проданных в России смартфонов Zenfone уже перевалило за 2,5 млн. Актуальная серия аппаратов имеет третий порядковый номер, и почти все Zenfone 3 уже успели побывать в нашей тестовой лаборатории.

Однако совсем недавно в России был официально представлен еще один мобильный аппарат, вошедший в линейку Zenfone 3 под названием «Zoom». Из названия сразу же становится понятно, что в данной модели упор сделан на фотографическую составляющую, так что презентация нового смартфона была по большей части посвящена его камерам и всему, что с ними связано. Мы подробно разберем в данном обзоре, так ли хорош новый герой в плане фото- и видеосъемки, как его преподносят представители компании, а заодно выясним, что еще интересного может продемонстрировать новинка под названием Asus Zenfone 3 Zoom помимо ее необычных камер.

Основные характеристики Asus Zenfone 3 Zoom (модель ZE553KL)

SoC Qualcomm Snapdragon 625, 8 ядер Cortex-A53 @2,0 ГГц

GPU Adreno 506 @650 МГц

Операционная система Android 6.0.1

Сенсорный дисплей AMOLED 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 32/64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 2 ТБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 (Cat.7) FDD Band 1/2/3/5/7/8/20

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.2

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 12 + 12 Мп, автофокус, f/1,7 + f/2,6, видео 4K

Фронтальная камера 13 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов

Аккумулятор 5000 мА·ч

Размеры 154×77×7,99 мм

Масса 170 г

Средняя цена T-1716268881 Розничные предложения L-1716268881-10

Комплект поставки

Asus Zenfone 3 Zoom поставляется в стильно оформленной матовой черной коробочке с золотым тиснением в виде логотипа компании — симпатичной и небольшой. Крышка не снимается полностью, она откидывается на манер шкатулки. Содержимое аккуратно расфасовано по отдельным ячейкам и проложено пленкой.

В комплектацию смартфона входит соединительный кабель USB Type-C, стандартный сетевой адаптер с выходным током и напряжением 5 В 2 А, проводные стереонаушники с резиновыми накладками внутриканального типа, ключик для извлечения карт.

Внешний вид и удобство использования

Asus Zenfone 3 Zoom получил вполне типичный для современных смартфонов дизайн, они сейчас стали настолько похожи друг на друга, что трудно отличить, продукт Asus сейчас перед вами или, скажем, Meizu. Для всех характерны буквально одинаковые матовые металлические корпуса, обтекаемые боковины и закругленные угловые части, а теперь еще и выпуклое 2.5D-стекло у каждого. Никакой индивидуальности, никаких особых приметных черт художники тайваньской компании решили сюда не привносить, все абсолютно стандартно.

Корпус здесь не полностью металлический, верхняя и нижняя торцевые части выполнены из пластмассы. Плохо это или хорошо, сказать трудно. Но то, что за такую цену вполне можно было сделать смартфон в полностью металлическом корпусе, доказывает пример Meizu M5 Note. И смартфон Meizu, кстати, за счет своего цельнометаллического «корытца» имеет явно более крепкие торцы и ребра жесткости.

Asus Zenfone 3 Zoom получился тонким, но достаточно широким и не очень легким. Матовый металл может быть в сухих ладонях довольно скользким, а тяжелый и крупный, обтекаемый со всех сторон корпус-обмылок этому только способствует — аппарат явно нуждается в чехле. Поверхности корпуса при этом не маркие — на матовом металле отпечатки пальцев практически не видны.

И тем не менее, даже несмотря на отсутствие какой-либо индивидуальности в дизайне и абсолютно типичное оформление корпуса, Asus Zenfone 3 Zoom все равно приятно брать в руки, да и со стороны аппарат тоже выглядит вполне презентабельно. К сборке и качеству материалов претензий нет: все детали четко подогнаны друг к другу, щели и нестыковки, прогибы и скрипы отсутствуют. Царапин за время тестирования на переднем стекле Gorilla Glass 5 не появилось.

Под стеклом передней панели привычно установлены датчики, глазок фронтальной камеры без собственной вспышки, а также светодиодный индикатор событий. У сенсорных кнопок под экраном нет подсветки, и это печально — в полутьме они уже совершенно не видны.

На задней стороне сдвоенный модуль камеры выпирает за пределы поверхности, но смартфон не покачивается при прикосновениях к экрану, лежит на столе устойчиво. Вспышка очень яркая, состоит из двух разноцветных диодов и имеет режим работы с миганием SOS.

Чуть ниже блока с камерами, вспышками и лазерным целеуказателем для автофокуса расположился дактилоскопический датчик. Площадка сканера, наоборот, чуть утоплена, так ее легче нащупывать вслепую.

Боковые кнопки заметно выпирают за пределы поверхности, они не очень крупные, но имеют шероховатую текстурированность из кольцевидных насечек, поэтому легко находятся на ощупь. Пожалуй, они слишком жесткие, и непонятно, зачем нужно было делать их настолько жесткими.

Салазки разъема для карт сделаны удобно: они имеют поддерживающий поддон, а не сквозные проемы, так что карточки в переходниках укладываются и вставляются легко. Разъем для карточек здесь гибридный: один из слотов предназначен для SIM-карты формата Nano-SIM, в другой можно установить вторую Nano-SIM или карту памяти microSD, все три карты одновременно установить нельзя. Поддерживается горячая замена.

В нижнем торце установлены и 3,5-миллиметровый выход на наушники, и разъем USB Type-C с поддержкой USB OTG. Также с помощью разъема USB можно заряжать другие устройства. В этот же торец выведен основной динамик. Звучит смартфон громко и насыщенно, стандартно для серии Zenfone 3 здесь использовали улучшенную конструкцию динамика с 5 магнитами, новую резонансную камеру и усилитель Smart Amp. В целом аппарат по звуковым возможностям весьма неплох.

Смартфон выпускается в трех цветах: темно-синем, серебристом («ледниковое серебро») и розовом («розовое золото»). Передняя панель выкрашена в общий цвет корпуса.

Экран

Asus Zenfone 3 Zoom оснащен дисплеем AMOLED с 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5 с покатыми краями. Физические размеры составляют 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма (есть также вариант с диагональю экрана 5,2 дюйма). Разрешение составляет 1920×1080, плотность точек равняется 401 ppi. Рамка вокруг экрана выглядит довольно широкой: она имеет ширину по бокам примерно в 4 мм, а сверху и снизу — по 16 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Поддерживается режим работы в перчатках. Есть возможность ручной регулировки цветового тона и контрастности, можно также задействовать режим с «фильтром синего света».

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Asus Zenfone 3 Zoom, далее их можно различать по размеру):

Экран у Asus Zenfone 3 Zoom немного светлее (яркость по фотографиям 125 против 114 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Asus Zenfone 3 Zoom очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (очень эффективное, лучше чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило примерно 370 кд/м², которое с черным полем на половине экрана увеличивается до 460 кд/м². Минимальная яркость — 7 кд/м². Максимальная яркость высокая, также нужно учитывать хорошие антибликовые свойства экрана. В итоге читаемость днем на солнце должна находиться на приемлемом уровне. Пониженная яркость без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если ползунок яркости вывести на максимум, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 12 кд/м² (нормально), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 215 кд/м² (в самый раз), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 515 кд/м² (даже выше, чем при ручной регулировке). Если ползунок яркости на половине шкалы, то яркость экрана для трех условий, указанных выше, следующая: 9, 115 и 515 кд/м² (подходящие значения). Если регулятор яркости установлен на минимум — 7, 62, 300 кд/м² (все значения занижены). В целом функция автоматической подстройки яркости работает более-менее адекватно и позволяет пользователю в какой-то мере подстраивать свою работу под индивидуальные требования.

Практически на любом уровне яркости присутствует значимая модуляция с частотой 237 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений яркости:

На максимальной яркости модуляция не очень большая, поэтому мерцание глазом не видно. Но при понижении яркости амплитуда возрастает, и наличие модуляции уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B) в равном количестве. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать по 24 субпикселя всех трех цветов, при этом, повторяя этот фрагмент, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Данный фрагмент соответствует участку 8×8 пикселей, что дает 64 пикселя, а триад цветов здесь всего 24, поэтому цветовое разрешение этого экрана гораздо ниже, чем 1920 на 1080. Черно-белые миры также не удается вывести с указанным разрешением. Впрочем, (суб)пикселей все равно много, и визуально недостатка разрешения не ощущается.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы приобретает легкий сине-зеленый оттенок, а под некоторыми углами чуть-чуть розовеет, но черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае просто неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Asus Zenfone 3 Zoom и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка (профиль Стандартный):

Согласно визуальной оценке, цвета у тестируемого экрана более-менее естественные, а цветовой баланс у экранов немного различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Фотография выше получена после выбора профиля Стандартный в настройках экрана, всего их четыре:

При выборе первого, Суперцвет, который установлен по умолчанию, цветопередача становится заметно хуже, цвета очень перенасыщенные и неестественные:

Профиль Фильтр синего предоставляет возможность снизить интенсивность синей компоненты на заданную величину, а в профиле Пользовательский можно регулировать оттенок и насыщенность.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана (оставим профиль Суперцвет).

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у Asus Zenfone 3 Zoom под углом заметно выше (чтобы избежать сильного затемнения, для снимков под углом выдержка увеличена в сравнении с предыдущими двумя фотографиями).

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась, но в случае Asus Zenfone 3 Zoom падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Asus Zenfone 3 Zoom визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения (и реже выключения) может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами, но при обычном использовании увидеть эти артефакты сложно. Скорее наоборот — динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в тенях, ни в светах. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,07, что чуть ниже стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Цветовой охват в случае профиля Суперцвет очень широкий:

При выборе профиля Стандартный охват поджимается к границам sRGB:

Без коррекции (профиль Суперцвет) спектры компонент (то есть спектры чистых красного, зеленого и синего цветов) очень хорошо разделены:

В случае профиля Стандартный компоненты цветов уже подмешиваются друг к другу:

Баланс оттенков на шкале серого хороший. Цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 3-4 единиц, что для потребительского устройства считается отличным показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку (кроме самых темных) — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса:







(Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка теплее—холоднее (недоступна при выборе профиля Фильтр синего).

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, и ΔE изменилась несильно. Впрочем, выполнять коррекцию особого смысла не имеет. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отображения величины коррекции.

Подведем итоги. Экран имеет высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий более-менее адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, хороший цветовой баланс и приближение к охвату sRGB после выбора нужного профиля. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести мерцание экрана, проявляющееся на низкой яркости. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. Тем не менее, в целом качество экрана высокое.

Камера

Фронтальная камера со светосильным пятилинзовым объективом Lagran (f/2,0), построенная на базе сенсора Sony IMX214, обладает одним из самых высоких разрешений для селфи-камер среди современных смартфонов — 13 Мп. Поддержка технологии SuperPixel позволяет дополнительно повысить светочувствительность. Фронтальной вспышки у смартфона нет, ее роль играет яркая подсветка самого экрана в момент съемки. Режим улучшения портрета включает множество разных средств ретуширования, от тонирования кожи до изменения размера глаз и губ. И тем не менее, особым качеством фронтальная камера не поражает, а обещанная повышенная светочувствительность так и не позволила хорошо проработать наиболее темные участки в тенях. При этом детализация вполне высокая, да и к резкости по центру кадра нет никаких претензий.

Asus Zenfone 3 Zoom оснастили двумя тыловыми камерами. Основная камера построена на базе 12-мегапиксельной матрицы Sony IMX362 с крупными пикселями (1,4 мкм), имеет широкоугольный объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм и диафрагмой f/1.7. Она предназначена для съемки повседневных сцен, в том числе при низкой освещенности, а также для макросъемки с минимальным расстоянием фокусировки 10 см.

Вторая камера обладает тем же разрешением матрицы 12 Мп (сама матрица, судя по всему, тут установлена уже иная) и телеобъективом с эквивалентным фокусным расстоянием 59 мм и с оптическим увеличением в 2,3 раза. Она служит для получения снимков крупным планом. Переключение между камерами осуществляется моментально по нажатию на виртуальную кнопку на видоискателе.

Как и в других топовых аппаратах серии Zenfone 3, здесь применена фирменная система тройной следящей автофокусировки TriTech, система оптической и электронной стабилизации изображения, а также используются датчик цветокоррекции и фирменная технология PixelMaster 3.0. Есть возможность делать сразу 4 снимка с разрешением 12 Мп, а затем объединять их в одну фотографию, четкость которой будет эквивалентна изображению 48 Мп. Программно-аппаратный комплекс SuperPixel отвечает за интеллектуальный выбор значений ISO во время съемки, а также за устранение шума при постобработке.

Как обычно, в ручном режиме появляются настройки светочувствительности, выдержки (от 1/16000 секунды до 32 секунд), баланса белого, экспокоррекции и выбора точки фокусировки. Есть возможность сохранять снимки в формате RAW (DNG). С помощью Camera2 API можно передавать управление камерой сторонним приложениям без ограничений, а также сохранять снимки в RAW.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K, есть режим съемки Full HD со скоростью 60 fps, обычный Full HD @30 fps, а также режим замедленной съемки. Присутствует функция стабилизации для видео, причем работает она во всех режимах. C видеосъемкой камера справляется хорошо при любом из разрешений: резкость, цветопередача и детализация в норме, хотя яркости не хватает всем смартфонам серии, не только Zenfone 3 Zoom. Звукозапись при этом также ведется вполне качественно, система шумоподавления со своими задачами справляется адекватно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Съемка в помещении удается камере неплохо. Порой камера явно перебарщивает с шумодавом. Резкость по полю кадра и по планам у телекамеры неплохая. Снимок размером в 46 Мп. Детализация неплохая, но на уровне снимков 12 Мп. Текст отработан хорошо. С макросъемкой камера справляется. Еще один пример неплохой резкости телекамеры. У широкоугольной камеры временами встречаются зоны нерезкости.

Также мы протестировали камеру на лабораторном стенде по нашей методике.

JPEG RAW Освещение ≈3200 люкс. Освещение ≈1400 люкс. Освещение ≈130 люкс. Освещение ≈130 люкс, вспышка. Освещение <1 люкс, вспышка.

Камера не получилась выдающейся. Оба тыльных модуля сами по себе неплохие, но программа нередко портит изображение. К тому же на снимках можно найти заметные зоны нерезкости, что уж совсем недопустимо для флагмана.

Лабораторный тест подтверждает наблюдения: даже при хорошем освещении камера выдает разрешение едва ли на уровне современных флагманов, а при недостатке света и вовсе сильно сдает. Однако ее спасает RAW, который хотя бы гарантирует неплохое разрешение и в центре, и на краю кадра. Из него даже можно будет что-то вытянуть.

Несмотря на более дешевый модуль, телекамера не так уж сильно уступает широкоугольной по разрешению. И хочется верить, что обновления исправят безумную программную обработку. В таком случае камеру можно будет использовать для любых сюжетов, а с документальной съемкой она неплохо справится и сейчас.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности у Asus Zenfone 3 Zoom заметно разнятся в зависимости от региона продаж. Для азиатского рынка тайваньцы подготовили версию с более скоростными модулями с поддержкой LTE Cat6/7, а европейцам оставили самую медленную версию LTE Cat4.

LTE Cat7: UL 100 / DL 300 Мбит/с (версия CN)

LTE Cat6: UL 50 / DL 300 Мбит/с (версии TW/JP/HK/SG/PH)

LTE Cat4: UL 50 / DL 150 Мбит/с (версии WW/US/BR/IN/ID)

В WW-версии модели есть поддержка семи диапазонов LTE FDD, в том числе трех интересных нам диапазонов Band 3, 7, 20. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема и скорость регистрации в беспроводных сетях особых нареканий не вызывают, хотя добиться максимальных скоростей через LTE в привычных проверочных местах так и не удалось. Полный список поддерживаемых моделью диапазонов частот в зависимости от региона выглядит следующим образом:

Смартфон поддерживает лишь один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц) и Bluetooth 4.2, NFC нет. Прямо скажем, набор коммуникационных возможностей далеко не топовый.

Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс. Вроде бы заявлена и поддержка китайской Beidou, но тестовая программа ее спутники в московском небе так и не увидела. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение минуты. Смартфон оснащен датчиком магнитного поля, на основе которого обычно функционирует цифровой компас навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Есть встроенный черный список для нежелательных контактов.

В телефонной книге можно найти стандартные для Android возможности для сортировки и отображения контактов, а также расширенные настройки с применением спам-фильтра, смарт-поиска по контактам, защиты паролем, связки дублирующих записей и много другого с помощью отдельной программы Дозвонщик ZenUI, которую можно скачивать и обновлять через Google Play.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника остается узнаваемым, посторонних шумов нет, звук натуральный. Есть возможность записи телефонных разговоров с линии по нажатию кнопки или в автоматическом режиме. Вызывной сигнал довольно громкий, его достаточно для любой окружающей обстановки. Силу виброзвонка можно регулировать, на максимальной мощности вибровызов выше среднего уровня, довольно хорошо ощутим.

Смартфон поддерживает активный режим ожидания двух SIM-карт в 3G/4G одновременно. В данном случае, например, SIM-карта оператора Tele2, которая в Москве не умеет работать в 2G, будет продолжать находиться в активном ожидании в сети 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена карта в другом слоте. Интерфейс позволяет выбрать для каждой из функций определенную карту заранее или прямо во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, то есть радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Asus Zenfone 3 Zoom используется ОС Android версии 6.0.1 с собственной фирменной оболочкой ZenUI 3.0. Обещано скорое обновление до Android 7.0. Интерфейс здесь точно такой же, как у протестированных нами ранее представителей многодетного семейства Zenfone 3. Интерфейс яркий, аляповатый, чрезвычайно насыщенный, чем-то напоминает собственные оболочки LG и Lenovo.

Настраивать можно практически все, от работы индикаторов до интенсивности виброзвонка. Многим такого количества опций просто не нужно, но кому-то огромный выбор нравится. Одних только настроек оформления и организации меню и папок тут целых четыре экрана.

Из более полезных конкретностей: есть возможность работы со смартфоном одной рукой, когда вся рабочая площадь экрана уменьшается в размерах; реализована широкая поддержка жестов: двойными постукиваниями активируется и усыпляется экран, начертаниями символов осуществляется переход к определенным программам, поднесением к уху можно сразу активировать телефонный разговор и т. д., список широкий. Установленных приложений тоже много, от клиентов соцсетей до набора собственных программ для обработки фото и видео (PhotoCollage, ZenCircle, MiniMovie) и даже организации онлайн-трансляции игрового процесса через сервисы YouTube или Twitch. Штатная клавиатура поддерживает ввод росчерком типа Swype.

Для прослушивания музыки здесь используется только штатный проигрыватель Google Music, но есть звуковая система DTS Headphone X со своими собственными настройками эквалайзера и звуковыми профилями («фильмы», «игры», «музыка», «улица» и т. д.). Диктофон имеется, он обладает хорошей чувствительностью и качественной системой подавления шумов, для записи лекций и интервью на него можно положиться. FM-радио в смартфоне тоже есть, оно не умеет записывать программы с эфира, работает только с наушниками.

Производительность

Аппаратная платформа Asus Zenfone 3 Zoom строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 625, выполненной по 14-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, за обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 506 с частотой ядер до 650 МГц. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти здесь может быть 32, 64 или 128 ГБ в зависимости от модификации. Менее 50 ГБ в реальности доступно в случае с версией, имеющей 64 ГБ, и максимально 2,2 ГБ ОЗУ свободно после очистки памяти и закрытия всех приложений.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD, проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 на 128 ГБ без труда была распознана устройством. А вот отформатировать карту памяти так, чтобы на нее можно было устанавливать приложения, здесь не предлагается.

Qualcomm Snapdragon 625 — это чип, предназначенный для смартфонов нижней/средней ценовой категории. Он гораздо ниже по уровню и возможностям, чем Snapdragon 652, не говоря уж о флагманской 800-й серии. Было довольно странно обнаружить совершенно несоответствующего уровня аппаратную платформу в таком претенциозном аппарате, как Zenfone 3 Zoom стоимостью 30 тысяч рублей. Кстати, на такой же точно платформе функционирует и базовая модель серии — Asus Zenfone 3.

Благодаря техпроцессу 14 нм эта SoC отличается невысоким энергопотреблением, но вот с производительностью здесь все довольно скромно. От современных топовых платформ Snapdragon 625 далека, однако производительности героя обзора должно хватать для выполнения основных задач, в том числе для актуальных игр. Смартфон без труда справляется даже с такими красочными играми, как Modern Combat 5 и Mortal Kombat X, видео игрового процесса, записанное с экрана смартфона, можно посмотреть здесь и здесь.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Asus Zenfone 3 Zoom

(Qualcomm Snapdragon 625) Asus Zenfone 3 Ultra

(Qualcomm Snapdragon 652) Meizu MX6

(MediaTek Helio X20 (MT6797)) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 63185 80325 77406 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 863/4131 1449/3068 1346/3271 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Asus Zenfone 3 Zoom

(Qualcomm Snapdragon 625) Asus Zenfone 3 Ultra

(Qualcomm Snapdragon 652) Meizu MX6

(MediaTek Helio X20 (MT6797)) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) 462 880 969 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 6 10 10 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 6 9 10 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 22 34 34 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 23 33 — 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Asus Zenfone 3 Zoom

(Qualcomm Snapdragon 625) Asus Zenfone 3 Ultra

(Qualcomm Snapdragon 652) Meizu MX6

(MediaTek Helio X20 (MT6797)) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 8091 3456 12420 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 4740 8726 2981 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 900 537 1278 478 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев выше в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 36 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Поддержку адаптеров для вывода изображения на внешнее устройство мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C. Поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p) и 1920 на 1080 (1080p) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров — pа исключением файлов с 60 кадр/с, в случае которых обычно один кадр за секунду пропускается. Причина этого заключается в нетипично низкой частоте обновления экрана, равной примерно 59 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть условно в исходном разрешении. На тестовых мирах проявляются особенности расположения и реального количества субпикселей: вертикальная и горизонтальная миры через пиксель выглядят странно. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях до шести оттенков сливаются с черным, но в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Asus Zenfone 3 Zoom, получила огромную даже по современным меркам емкость в 5000 мА·ч. Соответственно, Asus Zenfone 3 Zoom с нетребовательной аппаратной платформой при такой емкости аккумулятора показал результаты автономности не просто достойные, но гораздо выше большинства современных смартфонов. Это уровень, близкий к рекордному, немногие аппараты способны с ним потягаться по времени функционирования от одной зарядки. Особенно удивляет необычно длительное время работы в режиме просмотра видео: аппарат работает в этом сценарии почти так же долго, как в режиме беспрерывного чтения электронных книг. Многократная проверка подтвердила, что Zenfone 3 Zoom действительно рекордно долго, почти 20 часов, способен проигрывать видео с YouTube в разрешении 720р через сеть Wi-Fi.

В реальных сценариях использования, впрочем, даже самый выносливый смартфон может не дотянуть до вечерней зарядки, но при нормальном среднестатистическом режиме работы наш герой вполне способен спокойно продержаться без подзарядки более двух полных суток. Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Asus Zenfone 3 Zoom 5000 мА·ч 24 ч. 00 м. 19 ч. 30 м. 11 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 Ultra 4600 мА·ч 15 ч. 40 м. 9 ч. 00 м. 6 ч. 20 м. Meizu MX6 3060 мА·ч 14 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 4 ч. 00 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора более суток, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует почти 20 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать целых 11 часов.

Судя по всему, быстрая зарядка BoostMaster или QuickCharge смартфоном не поддерживается, комплектный сетевой адаптер полностью заряжает батарею током 1,9 А при напряжении 5 В в течение 3 часов. Беспроводную зарядку смартфон тоже не поддерживает.

Итог

Цена на Asus Zenfone 3 Zoom установлена в размере 30 тысяч рублей, и это достаточный повод усомниться в адекватности применения аппаратной платформы уровня Snapdragon 625 для такого, прямо скажем, недешевого продукта. Выбор хотя бы в пользу Snapdragon 652 был бы гораздо более оправданным, и тогда все встало бы на свои места. А так наблюдается некий дисбаланс между аппаратной начинкой и ценой, которую предлагают заплатить конечному пользователю за эту начинку. К числу подобных ограничений можно с сожалением отнести и поддержку LTE Cat6, коей европейская и российская версии, в отличие от моделей для азиатского рынка, не получили, ограничившись самой медленной LTE Cat4.

По остальным параметрам Asus Zenfone 3 Zoom получился вполне сбалансированным устройством, с качественными камерами, экраном и звуком, а уровень автономности позволяет назвать данный аппарат одним из самых долгоиграющих смартфонов в своем сегменте (разумеется, здесь относительно слабая SoC влияет положительно). И уже не поймешь, на что делать больший упор при описании: на возможности камер, в честь которых модель получила свое название, или на длительность автономной работы, которая, по сути, явилась наиболее ярким моментом при знакомстве с Zenfone 3 Zoom и, соответственно, самым большим ее плюсом. При этом рекордная автономность вовсе не декларируется представителями Asus в качестве главной особенности, хотя именно эта модель на данный момент обладает самым высоким уровнем автономности из всего спектра моделей Asus Zenfone.