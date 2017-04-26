Материнская плата MSI Z270 Gaming M7

В этой статье мы рассмотрим очень интересную игровую плату компании MSI на чипсете Intel Z270. Это модель MSI Z270 Gaming M7, которая выделяется своим дизайном и функциональными возможностями.

Комплектация и упаковка

Плата MSI Z270 Gaming M7 поставляется в компактной коробке, на которой расписаны все достоинства платы и приводится ее подробная спецификация.

Комплект поставки довольно скромный. Есть инструкция пользователя, DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка задней панели платы, четыре SATA-кабеля (разъемы с защелками, два кабеля имеет угловой разъем с одной стороны), SLI-мостик на две видеокарты, Y-разветвитель длиной 80 см для подключения двух светодиодных лент и крепежные болтики для установки M.2-накопителей.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы MSI Z270 Gaming M7 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер Killer E2500 Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express x16)

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

3 × PCI Express 3.0 x1

3 × M.2

1 × U.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 3 × USB 3.1

6 × USB 3.0

7 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × DisplayPort

1 × HDMI

3 × USB 2.0

2 × USB 3.0 (Type-A)

2 × USB 3.1 (Type-C, Type-A)

1 × RJ-45

1 × PS/2

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

4-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

3 × M.2

1 × U.2

6 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения фронтального порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения COM-порта

1 разъем RGB LED Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1716681531 Розничные предложения L-1716681531-10

Форм-фактор

Плата MSI Z270 Gaming M7 выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрено девять стандартных отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата MSI Z270 Gaming M7 основана на чипсете Intel Z270 и поддерживает процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Память

Для установки модулей памяти на плате MSI Z270 Gaming M7 предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Слоты расширения, разъемы M.2 и U.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на плате MSI Z270 Gaming M7 имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16, три слота PCI Express 3.0 x1, три разъема M.2 и один разъем U.2.

Слоты с форм-фактором PCI Express x16 реализованы с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора. Первый слот (ближайший к процессору) переключаемый и поддерживает режимы работы PCI Express 3.0 x16/x8. Второй слот также переключаемый и поддерживает режимы работы PCI Express 3.0 x8/x4, то есть это слот PCI Express 3.0 x8 в форм-факторе PCI Express x16. Третий слот всегда работает в режиме x4, то есть это слот PCI Express 3.0 x4 в форм-факторе PCI Express x16. Режимы работы всех трех слотов следующие: x16/—/—, x8/x8/— или x8/x4/x4.

Плата MSI Z270 Gaming M7 поддерживает режим Nvidia SLI для двух видеокарт и режимы AMD CrossFire для двух и трех видеокарт.

Три слота PCI Express 3.0 x1 реализованы с использованием чипсетных портов PCIe 3.0.

Три разъема M.2 (ключ M) предназначены для установки накопителей. Первый разъем M2_1 позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280/2210 и поддерживает устройства SATA и PCIe 3.0 x4. Для его реализации используется один порт SATA 6 Гбит/с и четыре порта PCIe 3.0.

Второй разъем M2_2 позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280 и поддерживает только устройства PCIe 3.0 x4. Для его реализации используется четыре порта PCIe 3.0. Этот разъем имеет металлический кожух сверху.

Третий разъем M2_3 позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280 и поддерживает устройства SATA и PCIe 3.0 x4. Для его реализации используется один порт SATA 6 Гбит/с и четыре порта PCIe 3.0.

Разъем U.2 также предназначен для накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4, для его реализации задействуется четыре чипсетных порта PCIe 3.0.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеется видеовыходы DisplayPort и HDMI.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено шесть портов USB 3.0, семь портов USB 2.0, два порта USB 3.1 и еще один вертикальный разъем для подключения фронтального порта USB 3.1.

Все порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы через чипсет. Три порта USB 2.0 (разъем Type-A) и два порта USB 3.0 (разъем Type-A) вынесены на заднюю панель платы, а для подключения остальных портов на плате имеется два разъема USB 3.0 (по два порта на разъем) и два разъема USB 2.0 (по два порта на разъем).

Порты USB 3.1 реализованы через контроллер ASMedia ASM2142. Всего таких контроллеров на плате два. Через один контроллер реализовано два порта USB 3.1, которые вынесены на заднюю панель платы (разъемы Type-A и Type-C). Через другой контроллер реализован вертикальный разъем на плате, который предназначен для подключения фронтального порта USB 3.1 (Type-C), выводимого на корпус ПК. Правда, еще нужно найти корпус с таким портом на на фронтальной панели (и чтобы соответствующий кабель для подключения входил в комплектацию).

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате MSI Z270 Gaming M7 имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Killer E2500. Этот контроллер задействуют для подключения чипсетный порт PCIe.

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel Z270 поддерживает до 30 высокоскоростных портов ввода-вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0/2.0, SATA 6 Гбит/с и USB 3.0. Причем всего может быть не более 24 портов PCIe 3.0, не более 6 портов SATA 6 Гбит/с и не более 10 портов USB 3.0, а общее количество портов USB должно быть не более 14.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы MSI Z270 Gaming M7.

Три слота PCI Express 3.0 x1, три разъема M.2 и разъем U.2 требуют в совокупности 19 портов PCIe 3.0. Добавим к этому сетевой контроллер и два контроллера ASMedia ASM2142, каждый из которых подключен по двум линиям PCIe 3.0. Это еще пять портов PCIe 3.0, то есть получаем уже 24 порта PCIe 3.0. В принципе, PCIe портов хватает. Однако, ели учесть еще шесть портов USB 3.0 и шесть SATA-портов, то общее количество HSIO портов будет больше 30. То есть что-то должно обязательно разделяться. Кроме того, SATA порты также должны разделяться, поскольку кроме шести отдельных портов, реализованных на плате, есть еще два разъема M.2 с поддержкой SATA-устройств.

Итак, посмотрим, что и с чем тут разделяется. Прежде всего, разъем M.2_3 и разъем U.2 полностью разделяемы по портам PCIe 3.0 x4. Кроме того, два порта SATA (SATA#5 и SATA#6) выполнены разделяемыми с разъемами M.2_3 и U.2. В данном случае два HSIO порта чипсета конфигурируются либо как два порта PCIe 3.0, либо как два порта SATA.

В результате, если используется разъем M.2_3 (в режиме SATA или PCIe 3.0 x4), то разъем U.2 и порты SATA#5 и SATA#6 будут недоступны. Если используется U.2, то разъем M.2_3 и порты SATA#5 и SATA#6 будут недоступны. Если используются порты SATA#5 и SATA#6, то разъемы M.2_3/U.2 формально могут быть доступны только в режиме PCIe 3.0 x2 (не одновременно оба, а только один из разъемов). Но это формально. А реально эти порты будут недоступны (немного сэкономили).

Кроме того, порт SATA#1 разделяется еще и с разъемом M.2_1. То есть если порт M.2_1 используется в режиме SATA, то порт SATA#1 будет недоступен. Если же задействуется порт SATA#1, то разъем M.2_1 будет доступен только в режиме PCIe 3.0 x4.

С учетом указанных разделений на плате MSI Z270 Gaming M7 задействуется ровно 30 чипсетных HSIO портов. Это 6 портов USB 3.0, 18 портов PCIe 3.0 и 4 порта SATA. Еще два HSIO порта конфигурируются либо как два порта SATA, либо как два порта PCIe 3.0.

Как видим, возможности чипсета Intel Z270 реализованы на плате MSI Z270 Gaming M7 в полной мере.

Блок-схема платы MSI Z270 Gaming M7 показана на рисунке.

Дополнительные особенности

Плата MSI Z270 Gaming M7 интересна не только тем, что на ней в полном объеме реализованы все возможности чипсета Intel Z270, но и тем, что у нее множество дополнительных особенностей. Кроме того, дизайн платы довольно необычный, она может служить отличной основой для моддинговых ПК.

Итак, начнем с того, что на плате есть кнопка включения питания, кнопка перезагрузки и индикатор POST-кодов. Кнопка сброса настроек BIOS выведена на заднюю панель платы. Впрочем, наличием таких кнопок на топовых платах сегодня трудно кого-либо удивить, поэтому пойдем дальше.

Есть на плате и отдельная рукоятка поворотного типа Game Boost, предназначенная для разгона процессора. Эта рукоятка предусматривает восемь различных позиций, для каждой из которых определен свой уровень разгона процессора. Конечно же, речь идет только о процессорах K-серии c разблокированным коэффициентом умножения — Core i7-7700K и Core i5-7600K семейства Kaby Lake или Core i7-6700K и Core i5-6600K семейства Skylake.

Для этих процессоров возможные частоты разгона отображены в таблице.

Позиция рукоятки Частота процессора Kaby Lake Skylake Core i7-7700K Core i5-7600K Core i7-6700K Core i5-6600K 0 Disable Disable Disable Disable 1 4,60 ГГц 4,30 ГГц 4,30 ГГц 4,00 ГГц 2 4,70 ГГц 4,40 ГГц 4,40 ГГц 4,10 ГГц 4 4,80 ГГц 4,50 ГГц 4,59 ГГц 4,28 ГГц 6 4,90 ГГц 4,60 ГГц 4,69 ГГц 4,38 ГГц 8 5,00 ГГц 4,70 ГГц 4,80 ГГц 4,50 ГГц 10 5,10 ГГц 4,80 ГГц 4,90 ГГц 4,60 ГГц 11 5,20 ГГц 4,90 ГГц 5,00 ГГц 4,70 ГГц

Для того, чтобы реализовать разгон процессора с помощью рукоятки Game Boost, нужно произвести следующую последовательность действий. Сначала нужно в настройках BIOS разрешить возможность ее использования. Затем нужно выключить компьютер, выставить желаемую позицию рукоятки Game Boost и после этого включить компьютер. Исключение составляет только первая позиция: разгон до частоты, предусмотренной первой позицией рукоятки Game Boost, можно производить на лету, то есть без перезагрузки системы. Для этого достаточно установить рукоятку в первую позицию и нажать кнопку Instant OC Button, которая совмещена с рукояткой Game Boost (кнопка красного цвета).

Конечно, такая процедура разгона процессора не отличается простотой и быстротой. Но, тем не менее, это работает и позволяет получить достойные результаты по разгону процессора. В качестве примера укажем, что процессор Intel Core i7-7700K нам удалось разогнать указанным способом до частоты 5,1 ГГц. Для нашего экземпляра процессора это нормальный результат: ни на одной плате мы не смогли разогнать его до частоты 5,2 ГГц (при использовании воздушного охлаждения), а до частоты 5,1 ГГц он разгоняется на большинстве плат.

Конечно, точно такой же разгон можно реализовать и без использования рукоятки Game Boost, а просто путем установки соответствующего коэффициента умножения ядер процессора в настройках UEFI BIOS. То есть особого преимущества рукоятка Game Boost, конечно же, не дает. Это просто «прибамбас», с которым интересно поиграть, но не более того.

Далее, на плате реализована RGB-подсветка. Подсвечивается и радиатор чипсета, и пластиковый кожух, закрывающий радиаторы регулятора напряжения питания процессора и заднюю панель разъемов. Кроме того, на плате есть еще один моддинговый элемент: подсвечиваемый кожух, устанавливаемый с одной стороны слотов PCI Express. Этот кожух визуально выделяет пять из них. Подсветкой всех перечисленных элементов можно управлять, то есть задавать цвет подсветки, а также выбирать схему свечения. Естественно, для этого нужно прежде установить специальную утилиту MSI. Кроме перечисленных элементов на плате подсвечиваются красным цветом кнопки питания и перезагрузки.

Есть на плате и специальный разъем RGB LED, предназначенный для подключения 12-вольтной (3 A) светодиодной ленты 5050 RGB LED длиной не более 2 м. Сама светодиодная лента, конечно же, в комплект не входит. Но в комплекте есть кабель-переходник для подключения ленты длиной 80 см. Причем кабель выполнен в виде Y-разветвителя и позволяет подключать две ленты.

Следующая особенность платы — это наличие кнопки BIOS Flashback. Вместе с выделенным разъемом USB 2.0 на задней панели платы эта кнопка позволяет обновлять BIOS платы даже без установки процессора и памяти. То есть достаточно просто подключить плату к блоку питания.

При разгоне системы могут оказаться полезными и такие перемычки на плате, как OC Retry и OC Force BIOS. При замыкании перемычки OC Retry (к ней рекомендуется подключить отдельную кнопку) система будет пытаться загрузиться в разогнанном состоянии до тех пор, пока замкнута перемычка. Мы пробовали воспользоваться этой перемычкой для разгона процессора до частот 5,2 ГГц, но... у нас не получилось. Перемычка OC Force BIOS используется в тех случаях, когда нужно выйти в настройки BIOS при включении/перезагрузке системы.

При экстремальном разгоне процессора (с использованием жидкого азота) могут пригодиться такие перемычки, как Slow Mode Booting и Low Temperature Booting.

Есть и перемычка Discharge, которая выполняет ту же функцию, что и извлечение батарейки.

На плате MSI Z270 Gaming M7 имеется множество светодиодных индикаторов. В частности, при загрузке системы для диагностики можно использовать панель из четырех индикаторов (CPU, DRAM, VGA, Boot), которые позволяют определить, на каком этапе загрузки возникают проблемы. Есть индикатор XMP-режима, индикатор состояния рукоятки Game Boost, индикаторы для каждого слота памяти, а также индикаторы слотов PCI Express x16.

Можно также отметить, что слоты с форм-фактором PCI Express x16 и слоты памяти имеют металлические кожухи.

Система питания

Плата MSI Z270 Gaming M7 имеет 24-контактный, 8-контактный и 4-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора, по всей видимости, 10-канальный и построен на базе 5-фазного (3+2) PWM-контроллера uP9508Q компании UPI Semiconductor. Для получения 10 каналов питания с обратной стороны платы имеется пять удвоителей фаз uP1961. Каналы питания построены с использованием MOSFET-транзисторов Nikos PK616BA и PK632BA.

Система охлаждения

Система охлаждения платы MSI Z270 Gaming M7 состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и отводят тепло от MOSFET-транзисторов. Еще один радиатор установлен на чипсете.

Помимо этого на плате имеется пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов (один для кулера процессора и четыре разъема для подключения корпусных вентиляторов), а также один четырехконтактный разъем для подключения помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы MSI Z270 Gaming M7 основана на HDA-аудиокодеке Realtek ALC1120. Причем таких кодеков тут два, что встречается крайне редко (нам пока не доводилось встречать таких плат). Судя по информации на сайте производителя, один кодек используется для аудиоразъемов на задней стороне платы (собственно, как обычно), а еще один — для фронтальных аудиоразъемов.

Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате MSI Z270 Gaming M7 получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −86,7 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 87,1 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0025 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −80,4 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0099 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −83,1 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0088 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо

UEFI BIOS

По своему интерфейсу UEFI BIOS платы MSI Z270 Gaming M7 практически не отличается от UEFI BIOS других плат MSI. Это все тот же MSI Click BIOS 5.

Традиционно UEFI BIOS имеет два режима отображения: EZ Mode и Advanced. Режиме EZ Mode позволяет получить информацию о системе и произвести лишь базовую настройку.

Режим Advanced позволяет более тонко настроить систему. На главном экране выводится основная информация о плате, процессоре и оперативной памяти, а также данные о температуре. Есть меню выбора загрузочного устройства и кнопки Game Boost и XMP для быстрого разгона системы. С главного экрана можно попасть в шесть подразделов: Settings, OC, M-Flash, OC-Profile, Hardware Monitor и Board Explorer.

Подраздел Board Explorer является исключительно информативным. В этом подразделе представлено графическое изображение платы, и при наведении курсора мышки на определенные элементы отображается название этого элемента и его назначение.

Подраздел M-Flash используется для сохранения и обновления UEFI BIOS с флэш-накопителя.

OC Profile позволяет сохранить и загрузить до шести профилей разгона во флэш-памяти, а также работать с файлами профилей на внешних накопителях.

Подраздел Settings включает в себя еще пять отдельных групп настроек:

System Status — установка даты и времени, просмотр подключенных по SATA устройств и информации DMI;

Advanced — основная группа с настройками системы, управление контроллерами графики, SATA и USB, отключение сети и звука, настройка фирменных технологий Intel, управление питанием и т. д.;

Boot — выбор порядка опроса загрузочных устройств, установка опций загрузки системы, включение режима GO2BIOS (автоматический вход в BIOS при удержании кнопки включения ПК);

Security — установка паролей;

Save & Exit — запись изменений, выход, сброс настроек, загрузка с выбранного устройства или в EFI Shell.

Подраздел Hardware Monitor предназначен для контроля температуры процессора процессора и системы, скорости вращения подключенных вентиляторов и напряжений. Кроме того, в этом же подразделе можно настроить скоростной режим вентиляторов по четырем точкам на графике зависимости скорости вращения от температуры процессора или системы.

И самый интересный подраздел — OC, в котором собраны все настройки для разгона системы.

Имеется возможность менять частоту тактового генератора BCLK (CPU Base Clock), а для процессоров K-серии с разблокированным коэффициентом умножения можно также менять коэффициент умножения ядер процессора, коэффициент умножения графического ядра и кольцевой шины и т. д. Все как обычно.

Кроме перечисленных возможностей по разгону процессора, в подразделе OC можно настроить работу модулей памяти, режим работы регулятора напряжения питания, режим Turbo Boost и т. д.

Максимальная частота модулей памяти может составлять 4133 МГц.

Выводы

По набору слотов, портов и разъемов плату MSI Z270 Gaming M7 можно отнести к категории топовых решений. На ней в полной мере реализованы все возможности чипсета Intel Z270 (задействовано 30 высокоскоростных портов HSIO), но поскольку этого в данном случае оказалось мало, некоторые разъемы и порты разделяются друг с другом.

Можно установить две или даже три видеокарты и создать мощный игровой ПК. Есть возможность создать очень производительную подсистему хранения данных, поскольку кроме SATA-портов на плате есть и три разъема M.2 для накопителей. В BIOS реализованы стандартные возможности для разгона системы. Для любителей моддинга на плате имеется оригинальная RGB-подсветка и реализована возможность подключения RGB-ленты.

Стоит MSI Z270 Gaming M7 в среднем 14-15 тысяч рублей. Для такой платы это совершенно адекватная стоимость. На наш взгляд, это отличное решение для производительных моддинговых ПК с очень оригинальным дизайном.

Мы считаем, что плата MSI Z270 Gaming M7 вполне заслуживает нашу редакционную награду Original Design.

Плата предоставлена на тестирование производителем