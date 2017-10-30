Экспресс-обзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM

И проверка вредоносности низкочастотной памяти для AMD Ryzen

Производители модулей оперативной памяти на данный момент готовы розничному покупателю самые разнообразные варианты своей продукции. Где-то в бюджетном сегменте «живут» продаваемые по-одиночке недорогие модули минимальной емкости (для DDR4 это составляет уже 4 ГБ, что некогда считалось серьезной величиной, превосходящей способности массовых операционных систем) с минимальной тактовой частотой и без каких-либо украшений. Дальше начинают появляться радиаторы, вентиляторы и даже настраиваемая подсветка. Емкость комплектов начинает исчисляться десятками гигабайт, тактовые частоты уверенно стремятся к 4 ГГц и выше... В общем, выбор на любой вкус и толщину кошелька. Хотя если открыть практически любой готовый системный блок (и неважно — небольшого сборщика или крупной корпорации) с вероятностью 90 процентов обнаружим мы там нечто очень бюджетное на вид. А нужны ли все остальные варианты?

Долгое время ответ на это был скорее отрицательным. Нет, разумеется, многие приобретали «красивые» модули просто из эстетических соображений, да и плох тот энтузиаст, который откажется от дополнительной производительности — пусть даже ее можно было «увидеть» лишь вооруженным тестовыми утилитами глазом. В общем, определенный рынок сбыта существовал всегда. Но политика Intel за время господства компании на рынке настольных систем высокой производительности, очень уж его ограничила. Повлиять на художественную составляющую компания не могла, а вот с настройкой параметров работы из-за блокировки всех возможных множителей в большинстве процессоров и чипсетов дело обстояло плохо. Точнее, вообще никак — за исключением специально отобранных процессоров на топовых системных платах. В общем, хобби за соответствующие деньги, что позволяло особо не заботиться и выбором памяти. На практике, в общем-то, и «обычные» модули неплохо разгонялись — но для начала надо было «вложиться» в соответствующий процессор и плату. Да и прирост производительности оказывался не таким уж заметным — независимо от того, выбирались изначально «оверклокерские» модули или разгонялись обычные. В частности, знакомились мы пол-года назад с модулями Goodram DDR4-2400 — совершенно обычными безо всяких радиаторов и прочих украшений. Без каких-либо проблем их удалось разогнать на 29% (от 2400 до 3100 МГц), однако производительность системы в реальных приложениях выросла в среднем на 2,6%. C одной стороны — тоже не лишнее, с другой — интересно лишь при прочих равных, но не как какая-то цель.

Но тогда же весной произошел и заметный (в узких кругах) всплеск интереса к высокочастотной (либо хорошо разгоняемой) памяти, связанный с появлением процессоров семейства AMD Ryzen. Обусловлен он был не одной, а даже несколькими причинами. Во-первых, все процессоры семейства (от дорогих до самых дешевых) позволяют свободно менять любые множители. Во-вторых, для разгона пригодны не только платы на старшем для АМ4 чипсете, но и более дешевые модификации. Более того — конкретно для разгона памяти вопреки первоначальным заявлениям подходят даже самые дешевые платы на чипсете А320. В-третьих же и в главных — архитектура новых процессоров позволяла надеяться на то, что и производительность будет хоть немного зависеть от частоты памяти, поскольку с последней оказалась жестко связана частота работы шины Infinity Fabric, связывающей четырехъядерные ССХ в кристалле.

Во всяком случае, так оно выглядело в теории. А есть ли практически заметная разница? Иными словами, можно ли использовать совместно с процессорами данного семейства недорогие модули памяти или лучше от этой идеи отказаться? Понятно, что для покупателя Ryzen 7 и топовой системной платы этот вопрос сам по себе имеет теоретическое значение — в дорогой системе все должно быть прекрасно :) Вот в недорогой — хорошо бы в первую очередь «недорого», а все остальное уже по-возможности.

И тут практически как по заказу к нам в руки попала пара модулей памяти GoodRAM IRDM. В ассортименте производителя таковые занимают промежуточное положение между представителями обычной серии и предназначенными для оверклокеров, геймеров и прочих энтузиастов GoodRAM Play. По розничным же ценам они соответствуют как раз наиболее простым и недорогим модулям DDR4. По большинству технических характеристик, впрочем, тоже — в семейство входят модули DDR4 с частотой 2400 МГц и схемой таймингов 15-15-15, емкостью 4 и 8 ГБ. Приобрести их можно по одному или парой — в виде комплектов на 8 и 16 ГБ (в нашем случае это и был как раз комплект IR-2400D464L15S/16GDC, хотя каждый модуль имел отдельную упаковку). Первое сейчас является минимальным значением для бюджетного персонального компьютера, второе — оптимальным для компьютера среднего уровня. Что же касается тактовой частоты, то она является максимальной поддерживаемой официально (т. е. доступной без разгона) процессорами Intel Core седьмого поколения и даже немного превосходит возможности шестого (но уже отстает от восьмого). А вот для процессоров AMD Ryzen такая частота считается низкой, хотя и вполне допустимой на практике.

Что же отличает серию IRDM от наиболее массовых и недорогих модулей? Согласно утверждению производителя, в них использованы чипы наилучшего качества, а также 8-слойная печатная плата черного цвета. Кроме того, на модулях имеются радиаторы. Последние выполняют, скорее, декоративную функцию, поскольку современным микросхемам памяти сильно нагреваться несвойственно, и представляют собой тонкие алюминиевые полоски. Расположенные при этом на обоих сторонах модуля, хотя чипы распаяны только на одной. С другой стороны, они ничему не мешают, оставляя модулям стандартную высоту в 31 мм, зато немного оживляют картину. В продаже доступны четыре цвета: красный, синий, черный и белый. Нам достался как раз первый из них. Основной недостаток радиаторов — сложно определить: какие же чипы используются. Маркировки не видно, тестовые утилиты по содержимому SPD ничего конкретного не выдают (видимо над данным вопросом специалисты Wilk Electronics поработали специально), а удаление радиаторов приводит к потери гарантии. Таким образом, заранее следует ориентироваться на то, что это «кот в мешке», причем «кота» в разных партиях могут продавать разного. Что обещано напрямую — покупатель, разумеется, получит. Вот только обещано немного.

Для практической проверки модулей мы собрали тестовый стенд на базе платы Asus Crosshair VI Hero и процессора AMD Ryzen 5 1600 — как нам кажется, именно в системах такого класса применение недорогой памяти наиболее оправданно. Для быстрой проверки низкоуровневых характеристик мы воспользовались тестовым модулем программы AIDA64 5.92.4343.

Стоит отметить, что SPD модулей прописаны все необходимые параметры для режима DDR4-2400, так что в автоматическом режиме выбирается именно он. Как и следовало ожидать, никаких XMP-профилей и других средств автоматического разгона нет. Ориентация на экономного покупателя — который что-либо настраивать вряд ли станет, но хочет купить недорогие «красивые» модули.

Без увеличения напряжения питания (оставив стандартные 1.2 В) нам удалось повысить частоту памяти до 2666 МГц со схемой 16-16-16.

Его увеличение до 1,35 В (стандартных для большинство оверклокерских модулей) улучшило результат лишь незначительно — до 2800 МГц с теми же таймингами. Установив Command Rate в 2T и снизив тайминги до значения 18-18-18 нам удалось подняться еще на ступеньку выше — до 2933 МГц. Однако радость оказалась преждевременной — нам не удалось провести полное тестирование на данной частоте из-за сбоев в работе приложений. Таким образом, более-менее рассчитывать можно на 2800 МГц. Во всяком случае, это верно для нашего экземпляра: как уже было сказано выше, конкретные чипы могут легко меняться в процессе выпуска, причем проконтролировать это покупатель фактически не сможет.

Сведем результаты тестов пропускной способности памяти в полученных трех режимах работы (штатном, немного разогнанном без увеличения напряжения и максимально-стабильном) на одну диаграмму. Как видим, результаты практически прямо пропорциональны частоте, что неудивительно. Однако не дает ответа на вопрос влияния модулей памяти на производительность в реальных задачах. В данном случае очень важный — ведь 2800 и, тем более, 2400 МГц, повторимся, считается очень низкой частотой для процессоров AMD Ryzen.

Поэтому мы провели тесты по нашей стандартной методике измерения производительности на основе реальных приложений. В двух режимах (стандартном и на частоте 2800 МГц), взяв также для сравнения результаты референсной системы, где использовалась память с частотой 2933 МГц. Несложно заметить, что они выше, однако ни в одной группе разница не превышает 2,5%, а в общем итоге не достигает и 2%. При этом небольшой разгон модулей, доступный практически на любой плате позволяет сократить разницу до 0,5%, что пренебрежимо мало.

Разумеется, хорошо разгоняемые модули в паре с более производительным процессором позволят «выжать» еще немного больше, так что точку в этом вопросе мы пока не ставим. Скорее, точку с запятой — фактически, если не гоняться за рекордами, какого-то катастрофического снижения производительности при использовании моделей памяти среднего класса не происходит, что отрадно для экономных покупателей. Как и ранее, первичен процессор — небольшой разгон того же Ryzen 5 1600 позволяет с легкостью получить 10% производительности даже при использовании DDR4-2666, а это уже немного другой порядок величин. После этого (если желание останется) можно заняться и памятью — хуже от этого точно не станет. Принципиально лучше — тоже.

А GoodRAM IRDM и подобные им модули памяти неплохо подходят для компьютера среднего уровня, независимо от платформы — Intel или AMD. В первом случае разгон памяти выше штатной частоты доступен лишь на платах на топовых чипсетах, что адресует нас к несколько иному ценовому сегменту. Во втором же против GoodRAM IRDM выступает небольшая способность к разгону, который в случае AMD Ryzen несложен и полезен, а за — то, что не так уж он и полезен. Эти модули не ориентированы на различные эксперименты и борьбу за рекорды — просто недорогая память массового назначения. И если на счету каждый процент быстродействия — стоит выбирать что-то другое.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM:

Наш видеообзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM можно также посмотреть на iXBT.Video