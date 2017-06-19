Процессоры AMD Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1600 и небольшой разгон

Как и было обещано в предыдущей статье, сегодня мы займемся тестированием младших моделей Ryzen 5 в нештатном режиме работы. Собственно, их появление в какой-то степени и вернуло практический смысл разгона. Велик ли тот смысл — сразу и не скажешь, но вот что, в отличие от процессоров Intel, разгон в данном случае может быть не просто самоцелью, можно утверждать точно. Действительно, что на данный момент предлагает Intel? Во-первых, платформу LGA2011-3 — изначально дорогую (причем и по объективным причинам тоже), то есть находящуюся где-то совсем в стороне от массового потребителя. Во-вторых, некоторые модели для массовых LGA115x, но... как правило, тоже выбивающиеся за пределы массового сегмента по цене. Да, конечно, иногда встречаются и более дешевые предложения, типа Core i3-7350K или легендарного Pentium G3258, но это предложения штучные и сильно ограниченные — парой ядер. Хочется четыре ядра (иногда это бывает востребовано)? Значит, либо старший Core i5, который сам по себе стоит более $200, либо аналогичный Core i7 еще (естественно) дороже. Да еще и не всякая системная плата подойдет для разгона даже при покупке «оверклокерского» процессора: нужен топовый чипсет Z-серии. В принципе, отпускные-то цены на разные чипсеты для производителей примерно равны, но кто же будет делать дешевые «топовые» платы? Да никто. В лучшем случае — долларов этак за сто, но уж точно не за пятьдесят. В общем, все, что остается покупателю — приобрести нечто изначально дорогое и быстрое и добавить еще немного производительности разгоном. «Много» не получится — все-таки очень многие приложения давно уже с успехом используют многопоточность, причем (по иронии судьбы) как раз наиболее «тяжелые» приложения. Во времена LGA1155 можно было «накинуть» немного частоты и массовым Core i5, что было достаточно интересно на практике, однако те времена давно в прошлом.

В этом плане платформа АМ4 — настоящая альтернатива по всем пунктам. Во-первых, ограничения по чипсетам практически нет: не подходит разве что самый дешевый А320, так он и предназначен больше для ОЕМ-сегмента и/или APU. Понятно, что производители не горят желанием продавать платы даже на В350 слишком дешево, но запас по снижению цен в данном случае все же больше. Во-вторых, разгонять можно любые выпущенные на данный момент процессоры семейства Ryzen. И будущие тоже. Вот с APU на базе этой архитектуры дела будут обстоять похуже, но они наиболее требовательных пользователей обычно и не интересуют. В-третьих, ядер и потоков за сравнимые деньги AMD «отгружает» больше. Шесть-восемь, впрочем, стоят в абсолютном исчислении не так уж дешево — но все-таки намного дешевле, чем аналоги у Intel. Четыре ядра с SMT же продаются примерно по цене самых дешевых четырех ядер у Intel. В штатном режиме у них и производительность на одном уровне (в чем мы убедились в ходе предыдущих тестов), но ведь для Ryzen доступен и нештатный режим — в отличие от младших Core i5. Еще одна интересная и полезная (возможно) особенность Ryzen — широкий по количеству ядер ассортимент и наличие в каждой группе низкочастотного по умолчанию процессора (причем самого дешевого в ней). Все это располагает к тому, чтобы покупать младший процессор в семействе — и разгонять его. Разгонять можно без фанатизма (экстремальный разгон обычно практикуется как самоцель в виде хобби) — где-то до уровня старших моделей.

Поскольку первыми за новые процессоры AMD взялись, как водится, энтузазисты, во всем стремящиеся достигнуть бессмысленных и беспощадных вершин, их опыты в какой-то степени даже подпортили репутацию Ryzen: из хроники этих героических свершений простые пользователи вынесли лишь то, что процессоры плохо разгоняются — самую малость и с большими сложностями. Это, в принципе, правда, но лишь часть правды: заметно разогнать старший Ryzen 7 1800X не удается, поскольку это уже сделала сама компания AMD. Проводить параллели с процессорами Intel и достижимыми ими частотами, вообще говоря, тоже можно лишь в теории — полных аналогов по цене нет ни среди процессоров, ни с учетом платформы в целом, так что нет и прямой конкуренции. А то, что частотный потолок на данный момент существует и находится невдалеке от реальных возможностей топовых устройств (да и странно было бы видеть обратное: не с того положения AMD стартовала в этот раз, чтобы оставлять серьезный запас производительности на всякий случай), как раз прямо провоцирует «поиграть» с младшими моделями в линейках — ведь разгоняться им, по логике вещей, «положено» до того же уровня.

До какого? И наш, и сторонний опыт на данный момент указывает в основном на частоту 3,8 ГГц на всех ядрах без ручного увеличения напряжения питания. В данном случае практика хорошо согласуется с теорией: топовый Ryzen 7 1800X, например, на частоту 3,7 ГГц способен выходить автоматически при загрузке более чем двух ядер (максимальный турбо-режим в 4,0-4,1 ГГц используется только при менее чем двух нагруженных ядрах), а некоторый запас положено иметь в любом случае. Хочется получить больше? Вот тут уже и начинаются пляски с бубном, напряжением, охлаждением, подбором плат и режимов работы — словом, обычный экстрим, нормальному пользователю, как правило, чуждый. Но такой «гарантированный» разгон для процессоров типа Ryzen 7 1800X или Ryzen 5 1600X и их покупателей по понятным причинам не слишком интересен: он практически идентичен штатному режиму работы. Поэтому имея на руках только эти модели, мы данного вопроса и не касались. А вот получив Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1600, не преминули проверить, как обстоят дела с разгоном у них: все-таки базовая частота этих моделей составляет, напомним, лишь 3,2 ГГц.

Ryzen 5 1400 даже немного превзошел наши ожидания, спокойно позволив выставить множитель 39 и... На этом, в принципе, процесс разгона можно считать завершенным — разве что турбо-режим отключить для страховки полезно, иначе есть риск попытаться уйти за 4 ГГц. А вот частота 4 ГГц процессору в качестве «основной» в щадящем режиме не далась — ни при штатном напряжении, ни при его повышении на 10% (что обычно считается вполне допустимым). Ryzen 5 1600 оказался немного более привередливым: в его случае «вылет» тяжелых приложений начинался уже на частоте 3,9 ГГц, но стабильность магическим образом возвращалась при установке привычных по прочим моделям 3,8 ГГц. Поразмыслив, на этой частоте мы и остановились для обоих процессоров — она хорошо укладывается в имеющуюся на данный момент статистику, да и на практике в очередной раз проблем не вызвала.

Гарантирует ли это отсутствие проблем навсегда — хотя бы применительно к побывавшим у нас в руках экземплярам процессоров? На самом деле, нет: популярные «тесты стабильности» способны (несмотря на название) лишь поймать некоторые «нестабильности», но не подтвердить «стабильность». Бывало такое, и не раз, что крах системы вызывали простенькие утилиты, хотя тестовую синтетику можно было гонять часами и днями. Однако, во всяком случае, нужное количество тестовых прогонов мы выполнили без каких-либо проблем, так что производительность и энергопотребление систем измерили. Могут ли на такие результаты рассчитывать все? Скорее да, чем нет: на данный момент процессоры семейств Ryzen 5 и Ryzen 7 присутствуют на рынке уже достаточно давно, чтобы «набрать» подтверждающую статистику. И в будущем ситуация вряд ли ухудшится — вполне возможно, напротив, что по мере отладки производства «потолок» даже отодвинется. Может, впрочем, стать более жесткой сортировка, что ударит по младшим моделям, но и это наиболее вероятно лишь при освоении новых степпингов. В общем, вскрытие покажет. На данный же момент времени можно предполагать, что любой Ryzen способен работать на частоте около 3,8 ГГц (если повезет — 3,9 ГГц, если не повезет — вполне возможно, 3,7 ГГц) без особых выкрутасов. Точно так же частоты от 4 ГГц для любого Ryzen проблемны. То есть надежды на «пять бугагерц на воздухе», которые питали некоторые любители разгона, нужно оставить, разгон «иксовых» модификаций с рабочими частотами в районе «потолка» может быть интересен лишь в соревновательных целях, а вот «набросить» 20% частоты младшим моделям линеек — не проблема. Причем к этому не нужно специально готовиться и много платить. Как раз наоборот: при покупке самых дешевых (в каждой линейке) моделей и платы хотя бы среднего класса возможность при необходимости или просто при желании увеличить производительность достанется в виде своеобразного бонуса.

Так, по крайней мере, в теории. А что можно получить на практике — сейчас посмотрим.

Конфигурация тестовых стендов

Процессор AMD Ryzen 5 1400 AMD Ryzen 5 1600 Название ядра Ryzen Ryzen Технология пр-ва 14 нм 14 нм Частота ядра, ГГц 3,2/3,4 3,2/3,6 Кол-во ядер/потоков 4/8 6/12 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 256/128 384/192 Кэш L2, КБ 4×512 6×512 Кэш L3, МиБ 8 16 Оперативная память 2×DDR4-2400 2×DDR4-2400 TDP, Вт 65 65 Цена T-1723154071 T-1723154280

Главными героями сегодня (как и в прошлый раз) будут Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1600 — просто добавился еще один режим тестирования: на постоянной частоте 3,8 ГГц. Ради него все и затевалось.

Процессор AMD Ryzen 5 1600Х AMD Ryzen 7 1700Х AMD Ryzen 7 1800Х Название ядра Ryzen Ryzen Ryzen Технология пр-ва 14 нм 14 нм 14 нм Частота ядра, ГГц 3,6/4,0 3,4/3,8 3,6/4,0 Кол-во ядер/потоков 6/12 8/16 8/16 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 384/192 512/256 512/256 Кэш L2, КБ 6×512 8×512 8×512 Кэш L3, МиБ 16 16 16 Оперативная память 2×DDR4-2400 2×DDR4-2400 2×DDR4-2400 TDP, Вт 95 95 95 Цена T-1723154074 T-1720383937 T-1720383938

Для сравнения мы взяли три процессора из того же семейства: подвернулась возможность протестировать Ryzen 7 1700X, так что мы ее упускать не стали, а 1600Х и Ryzen 7 1800Х изучили ранее. Разгонять никого не стали — по описанным выше причинам, это не слишком интересно с практической точки зрения. Вот попался бы Ryzen 7 1700... но на нет и суда нет :)

Процессоров Intel сегодня не будет: для такого специализированного тестирования они не слишком нужны, да и сравнивать, что там где лучше гонится, не планировалось — ввиду принципиально разного понятия разгона на LGA115x и АМ4, чему было посвящено длинное вступление :) Желающие, впрочем, могут сравнить результаты самостоятельно — они, как обычно, есть в таблице.

С памятью пока экспериментами не занимались — как и в других материалах, посвященных процессорам для АМ4, использовалось 16 ГБ DDR4-2666.

Методика тестирования

Как уже было сказано выше, для экспресс-тестирования мы воспользовались «прошлогодней» тестовой методикой, которая подробно описана в отдельной статье. Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах:

А подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97-2003). Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности, это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (как и в прошлом году, ноутбука на базе Core i5-3317U с 4 ГБ памяти и SSD, емкостью 128 ГБ) и группируется по сферам применения компьютера.

Игровые же тесты в этот раз мы использовать не стали вовсе: как уже было показано в прошлый раз, каких-либо проблем с производительностью в этом классе приложений собственно процессоры семейства Ryzen не имеют, а тонкости их работы мы изучим чуть позднее: в более «свежих» играх и на более мощной видеокарте.

iXBT Application Benchmark 2016

Прирост производительности чуть меньше, чем увеличение частоты — но это и предсказуемо. Также, как и то, что в этой «жадной до потоков» группе приложений разницу в количестве ядер скомпенсировать сложно: даже разогнанный 1400 отстает от 1600 в штатном режиме. Последний же при разгоне, как и следовало ожидать, работает быстрее чуть более дорогого 1600Х и даже «подбирается» к Ryzen 7 (с шансами обогнать 1700 в штатном режиме), но не более того. Впрочем, в этой группе «давка» уже заметная, а увеличение производительности не пропорционально росту цены, так что разогнанный Ryzen 5 1600 может быть весьма интересен экономному пользователю. Не менее, чем разогнанный Ryzen 7 1700, который будет быстрее, но и заметно дороже.

В данном случае уже не все подтесты эффективно загружают работой все ядра процессоров (особенно когда их больше четырех), так что «иксы» и сами неплохо повышают частоту в турбо-режиме. С другой стороны, разгон 1600 все равно выглядит интересно, да и без разгона этот процессор все равно быстрее, чем 1400 в любом варианте. А ведь цены этих процессоров очень близки.

Практически однопоточная нагрузка — и сразу одна из немногих побед разогнанного 1400 над стоковым 1600. Что и ожидалось, но... бесполезно: очевидно, что для приложений такого рода и четыре-то ядра избыточны, так что вряд ли кто-то станет приобретать шесть, ориентируясь только на них. А если это не основная, а второстепенная нагрузка — так, по большому счету, все испытуемые с ней отлично справляются.

Подобный же случай. Причем отметим в очередной раз, что и в случае процессоров Intel, и вот теперь для AMD лучше всего тест в этом приложении работает на шестиядерных процессорах. То есть нельзя сказать, что многопоточной оптимизации совсем нет — но она не настолько уж и «много-». Теория такие случаи допускает — и практика ее подтверждает :)

А вот в этой программе код параллелится идеально — ведь все страницы большого документа друг от друга не зависят. Впрочем, если учитывать цены, то Ryzen 5 1600 выглядит неплохо: хоть в штатном режиме, хоть с разгоном. Его младший собрат на подобные подвиги неспособен, что понятно: для компенсации небольшого (применительно к тестируемым сегодня моделям, разумеется) количества ядер ему нужно иметь намного большие тактовые частоты. Разогнался бы в полтора раза — всего лишь сравнялся бы со стоковым 1600, но не более того.

Однопоточная распаковка дает о себе знать, и позволяет 1400 при разгоне обогнать 1600, работающий в штатном режиме. Но вот последний при разгоне уже «вторгается» в ряды Ryzen 7, что куда более интересно.

Фиксированные 3,8 ГГц позволяют оказаться самыми быстрыми в этой группе тестов, в общем от процессоров зависящих очень слабо :)

И опять количество ядер в первую очередь, а частота может позволить лишь частично скомпенсировать их «нехватку».

Как видим, с точки зрения «чистой» производительности разгон Ryzen 5 1400 уже... Не слишком интересен. Нет, разумеется, она растет почти пропорционально частоте, но с практической точки зрения лучше уж доплатить немного и купить Ryzen 5 1600: он и без разгона-то быстрее (а для однопоточных приложений в ассортименте AMD процессоров пока все равно нет), и частоту можно увеличить. После чего производительность выйдет на уровень Ryzen 7. В среднем, разумеется — как мы уже видели выше, и в данном случае такой разгон все еще недостаточен, чтобы везде и всюду скомпенсировать «нехватку» ядер. Но ведь и цены существенно ниже, что вполне может иметь значение.

Во всяком случае, если говорить только о производительности — все-таки это не единственная заслуживающая внимания характеристика современных процессоров.

Энергопотребление и энергоэффективность

Как видим, магическое заклинание «без увеличения напряжения» давно уже срабатывает не всегда: энергопотребление при разгоне растет, причем быстрее, чем производительность. В итоге разогнанный Ryzen 5 1400 «жрет», как стоковый Ryzen 5 1600, а работает медленнее. Ryzen 5 1600, в свою очередь, при разгоне выходит на уровень средних Ryzen 7, что... хуже старших. Впрочем, Ryzen 7 1800Х мы тестировали на другой плате, так что приведем и результаты потребления «чисто процессоров» — по их выделенной линии 12 В (в рамках одной платформы эти величины в любом случае можно сравнивать).

Как видим, никакой ошибки: Ryzen 7 1800Х — это действительно «лучшие зерна», а не только выбранная до упора производительность. В итоге примерно $100 разницы в цене с Ryzen 7 1700Х уже выглядят более оправданными, чем при сравнении одной лишь скорости работы. Разгон же младших моделей с этой точки зрения выглядит не слишком привлекательно. Особенно для Ryzen 5 1400, который в итоге и никаких рекордов производительности не ставит, и свое преимущество в экономичности как-то теряет. Впрочем, максимальное энергопотребление в его случае все равно ниже, чем у «многоядерных» моделей в любом режиме работы, но ниже оно пропорционально «обрезанию». А разогнанный Ryzen 5 1600 демонстрирует все тот же примерно полуторакратный прирост энергопотребления и начинает вести себя хуже отдельных Ryzen 7. Уж не лучше — как минимум.

Если же оценивать «энергоэффективность», то, как видим, процессоры AMD сталкиваются с теми же проблемами, что и решения Intel: чем выше частоты «малоядерных» моделей, тем ниже и эффективная отдача на ватт. Увеличение количества ядер низкой частоты с этой точки зрения более выгодно, однако «срабатывает» не всегда (что хорошо видно по результатам) и увеличивает себестоимость процессоров.

Итого

Итак, что можно сказать о разгоне Ryzen? Если оперировать понятиями сферического вакуума, типа «оверклокерского потенциала», то с ним все плохо: он уже практически на 100% «выбран» производителем в старших моделях, так что существенно разогнать их не получится. С другой стороны, о практической пользе разгона можно было говорить лишь тогда, когда разгонялись недорогие процессоры на недорогих платах. И вот это-то время благодаря АМ4 в какой-то степени вернулось! Действительно, для сегментации рынка в каждой линейке АМ4 есть самая дешевая младшая модель, частота которой изначально «отодвинута» от потолка, да и системная плата для разгона, в отличие от некоторых платформ, может быть недорогой.

А теперь перейдем от меда к дегтю :) Очевидно, что вернуть целиком и полностью беспечальные времена расцвета оверклокинга невозможно, сколь легким и недорогим его ни делай: старшие и младшие модели процессоров давно уже отличаются не только и не столько частотой, сколько количеством ядер. А приложения постепенно «учатся» эти ядра использовать, что не всегда удается скомпенсировать разгоном. К тому же, увеличение частоты даже при сохранении «официального» напряжения питания давно уже не гарантирует линейной зависимости энергопотребления от частоты: современные процессоры «умеют» эффективно экономить электричество, так что «лишнего» не возьмут, но и своего не упустят. Поэтому в какой-то степени разгон младших Ryzen (модели 1400, 1600 и 1700) стоит рассматривать как аналог «Limited Unlocked Core» времен LGA1155: покупатель этих процессоров может немного увеличить производительность, но именно что немного. И не сказать, что это совсем уж «бесплатно»: хотя бы часть разницы в цене более низкое энергопотребление со временем «отобьет». А вот купить, как 20 лет назад, процессор за $200 и «выжать» из него производительность процессора за $1000 уже, скорее всего, не получится никогда. И оба производителя х86-процессоров в этом солидарны :)