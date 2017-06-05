Процессоры AMD Ryzen 5 1400 и 1600

Новая архитектура «пробирается» в массовый сегмент

Несмотря на то, что наша статья о процессоре AMD Ryzen 5 1600X вышла с подзаголовком «Возвращение “народных шестиядерников”», понятно, что титул «народного» относится в большей степени не конкретно к 1600Х, а вообще к семейству Ryzen 5. Впрочем, старший его представитель тоже относительно недорог, но за психологическую отметку в $200 выскакивает. Кроме того (в апреле это заметили не все, а вот в магазине потенциально прочувствует на себе каждый) этот процессор с представителями семейства Ryzen 7 «роднит» отсутствие кулера в комплекте — его придется покупать отдельно. Это не проблема для любителей ОЕМ-версий процессоров, коих в нашей стране много, да и сторонников разнообразных «суперкулеров» тоже (этим как раз комплектация процессоров системами охлаждения не нравится), но, строго говоря, увеличивает разницу в цене между 1600Х и 1600: последний, как и оставшаяся пара представителей линейки Ryzen 5, кулером снабжен. Причем это эффективный и симпатичный кулер, отлично зарекомендовавший себя и в паре с куда более «горячими» процессорами для AM3+/FM2+, так что он однозначно пригоден для эксплуатации Ryzen не только лишь в штатном режиме :)

«Шестиядерник» в новой тройке всего один — зато самый дешевый на рынке (если не рассматривать распродажи совсем уж устаревших решений). Однако и самый дешевый (заметно ниже $200) процессор Ryzen 5 1400 тоже интересен: конфигурация из четырех двухпоточных ядер ранее по такой цене не встречалась. Это с практической точки зрения. С теоретической же важно то, что в этом процессоре (в отличие от моделей с большим количеством ядер) работает всего один ССХ, аналогично будущим APU, что позволяет оценить уровень производительности этих APU за несколько месяцев до их физического выхода на рынок.

В общем, Ryzen 5 1400 и 1600 — очень интересные процессоры, однако на текущий момент они незаслуженно обойдены вниманием тестовых лабораторий, что объяснимо (производители всегда стараются акцентировать внимание публики на топовых моделях, которые интересны бескомпромиссным энтузазистам), но... не совсем правильно. Мы массовые модели процессоров никогда не игнорируем, но после появления этой пары моделей «под рукой», вынуждены были решать другой вопрос: как их тестировать. И... пришли к выводу, что еще пару материалов можно выпустить с использованием прошлогодней методики тестирования — все-таки серьезные обновления архитектуры процессоров бывают редко, так что чем больше тестовых приложений, тем лучше, особенно учитывая накопленную базу результатов. А позднее «область знаний» о Ryzen мы расширим обновленными тестами. в том числе игровыми. С учетом вышесказанного, процессорная производительность Ryzen 5 1400 будет интересна не только увлеченным геймерам: ведь модели с интегрированной графикой будут аналогичны им (по крайней мере, части новых APU), так что уже можно будет сделать какие-то выводы — стоит ждать их появления на прилавках или нет.

Конфигурация тестовых стендов

Процессор AMD Ryzen 5 1400 AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 1600Х AMD FX-8370 Название ядра Ryzen Ryzen Ryzen Vishera Технология пр-ва 14 нм 14 нм 14 нм 32 нм Частота ядра, ГГц 3,2/3,4 3,2/3,6 3,6/4,0 4,0/4,3 Кол-во ядер/потоков 4/8 6/12 6/12 4/8 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 256/128 384/192 384/192 256/128 Кэш L2, КБ 4×512 6×512 6×512 4×2048 Кэш L3, МиБ 8 16 16 8 Оперативная память 2×DDR4-2400 2×DDR4-2400 2×DDR4-2400 2×DDR3-1866 TDP, Вт 65 65 95 125 Цена T-1723154071 T-1723154280 T-1723154074 T-11149970

Поскольку на первый взгляд нормального обывателя Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600 схожи до идентичности, благо маркировка отличается лишь суффиксом, логично сравнить эти процессоры непосредственно и напрямую. Более быстрые модели AMD нам сегодня не понадобятся (да и протестировали-то всего одну — как раз самую быструю и дорогую), а вот FX-8370 в очередной раз пригодится. Просто потому, что по основным ТТХ каждый четырехъядерный ССХ (т. е. базовый «кубик» архитектуры Ryzen) чем-то напоминает топовый четырехмодульный FX: он тоже выполняет восемь потоков вычисления, снабжен единым L3 емкостью 8 МиБ и т. п. В общем, сравнить непосредственно старую и новую микроархитектуру в близких условиях очень полезно. Правда, FX работали на более высоких частотах, но им требовался и намного более «толстый» теплопакет. Причем, скорее всего, тестировать «стройтехнику» по новой версии методики мы уже не будем, что явилось еще одним стимулом «прогнать» старую версию на новых процессорах.

Процессор Intel Core i5-6400 Intel Core i5-6600K Intel Core i7-3770 Intel Core i7-4790K Название ядра Skylake Skylake Ivy Bridge Haswell Технология пр-ва 14 нм 14 нм 22 нм 22 нм Частота ядра, ГГц 2,7/3,3 3,5/3,9 3,4/3,9 4,0/4,4 Кол-во ядер/потоков 4/4 4/4 4/8 4/8 Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ 128/128 128/128 128/128 128/128 Кэш L2, КБ 4×256 4×256 4×256 4×256 Кэш L3, МиБ 6 6 8 8 Оперативная память 2×DDR3-1600 /

2×DDR4-2133 2×DDR3-1600 /

2×DDR4-2133 2×DDR3-1600 2×DDR3-1600 TDP, Вт 65 91 77 88 Цена T-12873939 T-12794521 T-7959318 T-10820114

После публикации статьи о процессоре AMD Ryzen 5 1600X некоторые читатели высказывали претензии к тому, что мы сравнивали его только с Core i7, хотя по цене он скорее конкурент старшим Core i5. Это и верно, и не совсем верно — все-таки о прямом сопоставлении этих моделей речь не идет, поскольку они немного по-разному устроены и, по сути, нацелены на разные сферы применения, так что близкие цены можно считать и совпадением. А вот как выглядит производительность на фоне топовых Core i7 — уже интереснее. Но сегодня нам пара Core i5 пригодится (тем более что их результаты давно уже есть), поскольку основными героями статьи являются младшие Ryzen (включая и самый дешевый на текущий момент времени). Но Core i7-3770 мы оставили, добавив еще и результаты Core i7-4790K — сравнение с «верхушками» для платформ LGA1155 и LGA1150 полезно тем, кто задумывается о модернизации «неверхушечных» систем того времени. Понятно, что заменить только процессор проще и дешевле всего — но вдруг смена платформы окажется более привлекательной? LGA1151 как целевая платформа в данном случае подходит не очень (хотя бы потому, что слишком уж похожи друг на друга топы разных поколений), а вот смена производителя процессора может изменить ситуацию. К тому же, не так это, по большому счету, и дорого. Особенно учитывая то, что какой-нибудь Core i3 для LGA1155 сейчас, скорее всего, при апгрейде придется выкинуть, а вот вместе с платой и памятью «уйти» за вменяемые деньги у него шансы далеко не нулевые.

Что касается прочих условий тестирования, то они стандартные, за исключением частоты оперативной памяти на платформе АМ4 — мы изначально использовали DDR4-2666, поэтому решили пока подход не менять. А в будущем вопрос зависимости производительности процессоров этой платформы от частоты памяти изучим более подробно — но уже на базе обновленной тестовой методики.

Методика тестирования

Как уже было сказано выше, для экспресс-тестирования мы воспользовались «прошлогодней» тестовой методикой, которая подробно описана в отдельной статье. Здесь же вкратце напомним, что базируется она на следующих четырех китах:

Подробные результаты всех тестов доступны в виде полной таблицы с результатами (в формате Microsoft Excel 97-2003). Непосредственно же в статьях мы используем уже обработанные данные. В особенности это относится к тестам приложений, где все нормируется относительно референсной системы (как и в прошлом году, ноутбука на базе Core i5-3317U с 4 ГБ памяти и SSD емкостью 128 ГБ) и группируется по сферам применения компьютера.

Игровые же тесты в этот раз мы использовать не стали вовсе: как уже было показано в прошлый раз, каких-либо проблем с производительностью в этом классе приложений собственно процессоры семейства Ryzen не имеют, а тонкости их работы мы изучим чуть позднее — в более «свежих» играх и на более мощной видеокарте.

iXBT Application Benchmark 2016

В принципе, сходство маркировки Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600 вполне оправдано — процессоры отличаются лишь количественно, но не качественно. С другой стороны, 10% - не так уж и мало: сопоставимо с разницей между LGA1155 и сменившей ее LGA1150, например. Впрочем, и без того известно, что нытье о низких приростах производительности Core i7 для LGA115х со сменой поколений родилось вовсе не на пустом месте, а тут вот в рамках одной платформы такое. Но не неожиданное — к такой зависимости производительности от суффикса нас успели приучить и «энергоэффективные» процессоры от Intel. Аналогия, кстати, прямая — у 1600 и 1600Х также и TDP отличается привычным же образом.

В общем, как бы то ни было, а Ryzen 5 1600 в этой группе жадных до вычислительных потоков программ способен продемонстрировать результаты выше, чем у любых Core i7 для «устаревших» платформ, хотя стоит лишь немногим дороже $200. Новые Core i5 он, естественно, тоже легко обгоняет — они к этому уровню только подбираются. А вот младшенький Ryzen 5 1400, напротив, несмотря на фору в виде SMT находится лишь на уровне современных Core i5, причем ближе к нижнему краю семейства. Учитывая его цену — простительно; хотя и обидно для безудержных оптимистов, пересчитывающих ядра и потоки без поправки на то, что это разные ядра и потоки. Но за неоправданные ожидания ответственности никто не несет. А вот то, что АМ4 по сути начинается там, где закончилась АМ3+ - более важно. Напомним — аналогичное устройство будут иметь и старшие APU, т. е. процессорная производительность этого класса устройств заметно вырастет. Раньше нужно было выбирать между встроенной графикой и производительностью (да и то невысокой к концу жизненного цикла, прямо скажем) — больше этой проблемы не будет.

В этой группе приложений дополнительные потоки нередко «лишние», так что, как видим, Ryzen 5 1600 хватает на то, чтобы справиться с любыми Core i5 (возможно, за исключением 7600К), но лишь пяти-, а не трехлетними Core i7. Ryzen 5 1400 же оказался медленнее, чем даже Core i5-6400. Впрочем, нет в этом ничего неожиданного: 1600/1600Х имеют фору перед Core i7 по числу физических ядер, а вот четырехъядерные Ryzen обходят Core i5 лишь по «виртуальным». В целом это тоже неплохо — но в меньшей степени. Собственно, и Core i7 лучше Core i5 того же поколения не всегда слишком уж заметно по той же причине. Но FX-8370, кстати, опять позади — вполне возможно, что это вовсе не совпадение.

И даже здесь — аналогично. И в очередной раз напоминаем, что больше эта программа в тестах участия принимать не будет. Несмотря на то, что ее скорость работы (равно как и многих других «плохо оптимизированных» приложений) на практике некоторым пользователям интересна с практической точки зрения, на сегодняшнем этапе развития процессоров использовать ее для сравнения последних друг с другом нет смысла. Просто потому, что не получится ее увеличить заметным образом — даже за деньги.

Сторонники теории заговоров наверняка отметят, что Audition список тестовых программ покидает из-за того радикального улучшения показателей процессоров AMD :) Причины несколько иные, но, в любом случае, неплохо, что разные модели Ryzen мы и с ее участием успели протестировать. Мир современного программного обеспечения настолько многообразен, что по одному приложению нельзя делать выводы по всем остальным. Существуют в нем и такие программы, где даже младших Ryzen 5 уже достаточно для прямой конкуренции с более дорогими процессорами Intel, ну а не самые младшие (но все равно недорогие) вообще могут и лидирующие позиции занять.

Если же удается полностью разыграть фору в многопоточности, положение дел легко способно оказаться и более драматичным для Intel. C другой стороны, встречайся такие ситуации чаще, так и в Intel бы количество вычислительных ядер наращивали более активно, да и старшие FX бы меньше негатива в свой адрес «при жизни» получали.

А бывает и так, что FX быстрее, чем Ryzen 5 1400. Впрочем, одно из немногих приложений, где «стройтехника» вообще выглядела хорошо всегда, да и на особенности системы памяти часть разницы списать можно: все-таки высокочастотная DDR3 имеет несколько меньшие задержки, чем DDR4. В целом это нужно просто запомнить как данность и не удивляться — в конце-концов, процессоры различаются не только производительностью. Более важно на самом деле тут то, что таковая у 1400 вполне сравнима со старшими Core i5 при цене на уровне младших.

С этими тестами все давно понятно — как уже не раз было сказано, если на них что-то и влияет, так это однопоточная производительность. Причем на очень простом коде, так что все архитектурные оптимизации не слишком важны — высокой частотой можно добиться и большего.

В отличие от этой программы, где как раз таки архитектурные оптимизации иногда имеют решающее значение — старые Core i7 например уже и младшим современным Core i5 уступают. И оба Ryzen 5 здесь не сказать, что блещут. Уровень производительности неплохой, да, но не более того. К сожалению, и такие случаи бывают, причем нередко.

В среднем же приходим к выводу, что производительность процессоров семейства Ryzen 5 примерно соответствует их позиционированию — это уровень Core i5. Современных Core i5 — таковые нередко оказываются быстрее, чем старые Core i7, или хотя бы сравнимы с ними. Но для устойчивого паритета с этим семейством нужен уже как минимум Ryzen 5 1600Х: младшие модели в штатном режиме куда менее убедительны. С другой стороны, и тот же 1600 может быть интересен для модернизации старой системы, поскольку и в паре с платой будет стоить дешевле, чем какой-нибудь Core i7-3770 (если не рассматривать вторичный рынок), зато все новое и с гарантией. При этом его еще и разогнать немного можно, но об этом мы поговорим в следующий раз.

Ryzen 5 1400 интересен в первую очередь как самый дешевый Ryzen — семейство Ryzen 3 пока еще не продается, да и по предварительным данным имеет совсем скучные ТТХ. Впрочем, красивые восемь потоков в 1400, как видим, это не те же восемь потоков, что в Core i7 начиная с LGA1155. Причем практически всегда и везде. Что не стоит считать какой-то критикой — хороший процессор с учетом цены. И с уровнем производительности выше разнообразных FX, опять же, что особенно актуальным станет после появления APU с аналогичной процессорной частью.

Энергопотребление и энергоэффективность

Если рассматривать не только скорость решения задач, но и затрачиваемую на это энергию, то Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1600 начинают выглядеть еще привлекательнее. Ryzen 5 1600 имеет уровень энергопотребления ниже старых Core i7 при сравнимой (а зачастую — и более высокой) производительности. В абсолютных же цифрах Ryzen 5 1400 еще интереснее: он хоть и проигрывает немного Core i5, но зато вся связка из процессора, памяти, платы и видеокарты (той части ее потребления, которая обеспечивается через слот PCIe) даже в худшем случае требует менее 100 Вт. В среднем же — немногим более 50. Для сравнения — старые платформы AMD на такое были в принципе неспособны. Даже если не рассматривать АМ3+ со всеми ее особенностями, Athlon X4 уже куда более «прожорливы» в аналогичных условиях! В общем, можно вполне рассчитывать на то, что APU на базе новой архитектуры позволят компании вернуться и на те рынки, которые были утрачены — типа ноутбуков.

Хотя в целом по абсолютным значениям «энергоэффективности» в Intel сумели на данный момент добиться большего — но за очень-очень много поэтапных небольших шагов и используя более тонкие техпроцессы (пусть и там, и там формально сейчас 14 нм — но это немного разные 14 нм). Таких резких скачков в истории Intel не было даже при переходе с LGA1156 на LGA1155, и это, на самом деле, дорогого стоит.

Итого

Если кто-то ждал от младших Ryzen 5 чуда, то его не произошло — иначе эти модели и позиционировались бы по-другому. Но на практике мы получили хорошие процессоры по соответствующей цене, что уже неплохо — особенно для «опечаленных засильем Intel» во всех сегментах рынка: постепенно оно начинает завершаться. Правда, текущие предложения для АМ4 все же менее универсальны, поскольку требуют наличия дискретной видеокарты (что заодно делает не совсем корректным и прямое сопоставление цен), но для геймеров, например, это вовсе не проблема. Остальным же производительность Ryzen 5 1400 тоже должна быть интересна хотя бы из теоретических соображений: как уже было сказано выше, в нем работает лишь один базовый элемент, что будет характерно и для будущих APU. Кстати, еще один четырехъядерник, а именно Ryzen 5 1500Х, недаром отличается не только суффиксом, но и по номеру: там включено по паре ядер в каждом CCX и, соответственно, весь кэш. Но в целом, как видим, принципиальных отличий в поведении единого и разделенного кэша не наблюдается: производительность Ryzen 5 1400 и Ryzen 5 1600 соотносится так, как и должна с поправкой на количество работающих ядер. Так что несмотря на то, что «NUMA на кристалле» для некоторых любителей вдаваться в тонкости выглядела пугающе, на деле ничего страшного в этом нет — во всяком случае, для нормального покупателя, для которого Ryzen 5 1400 в общем и целом примерно равен младшим Core i5, а Ryzen 5 1600 — старшим. Причем чем больше среди используемых программ поддерживают большое количество вычислительных ядер, тем более привлекательно выглядят продукты AMD. Особенно Ryzen 5 1600.

Все сказанное выше верно для штатного режима работы. Но ведь для Ryzen 5 благодаря политике компании он вовсе не единственный, что может оказаться дополнительным преимуществом перед большинством модификаций тех же Core i5. Но об этом мы подробно поговорим в следующий раз.