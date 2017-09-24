Solis Vac Premium Компактный и беспроблемный вакуумный упаковщик

Вакуумные упаковщики неоднократно тестировались в лаборатории iXBT.com. Мы много раз перечисляли их достоинства и причины, по которым приборы данного типа находят все более широкое применение. Вакуумная упаковка позволяет продлить срок хранения как сырых, так и приготовленных продуктов, уберечь сырье от ожога при заморозке, а также служит основой для приготовления блюд по технологии су-вид. В походах, на рыбалке или охоте с помощью вакуумного упаковщика можно сохранить в свежем виде улов или добычу, а также уберечь документы, дорогую аппаратуру и прочие вещи от влаги и пыли. Герой сегодняшнего обзора выпускается под маркой швейцарской фирмы Solis. К его отличительным чертам можно отнести компактный размер, способность упаковывать влажные продукты и наличие режима импульсного вакуумирования. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Solis Модель Vac Premium Тип вакуумный упаковщик Страна производства Китай Гарантия 1 год Потребляемая мощность 110 Вт Материал корпуса пластик / матированная нержавеющая сталь Цвет корпуса черный / металлик Тип управления электронное, мембранные кнопки Индикаторы откачки воздуха, запаивания, выбора продукта (сухой или влажный) Скорость откачки воздуха 9 л/мин. Мощность герметизации 0,8 бар Толщина сварного шва 2,5 мм Максимальная ширина пакетов до 30 см Дополнительно в комплекте вакуумная трубка, 5 пакетов 20×30 см, 5 пакетов 30×40 см Особенности отсек для хранения вакуумной трубки, отсек для хранения шнура, режим импульсного вакуумирования, возможность выбора продукта (сухой или влажный), съемный поддон для сбора жидкости Длина шнура 1,21 м Упаковка (Ш×В×Г) 38×20,5×10 см Вес упаковки 2,3 кг Размеры прибора (Ш×В×Г) 37×7×14,5 см Вес прибора 1,6 кг Цена от 6 до 9 тысяч рублей на момент публикации обзора Комплектация Вакууматор Solis Vac Premium упакован в небольшую аккуратную коробку. На всех сторонах параллелепипеда размещены фотографии самого упаковщика, результатов его работы, перечислены все особенности и возможности. Информация преподносится на 4 языках. На верхней стороне была обнаружена маленькая наклейка с описанием аппарата и его краткими техническими характеристиками на русском языке. Размер и вес упаковки невелики, так что ни в ручках, ни в прорезях коробка не нуждается. Пространство внутри упаковки организовано с помощью картонных вставок, сам корпус прибора защищен от царапин полиэтиленовым пакетом. В целях противодействия ударам и повреждениям верхняя часть упаковки уплотнена пенопластовым листом. Внутри коробки мы обнаружили: вакууматор, 10 пакетов двух размеров и документацию. Вакуумная трубка была аккуратно уложена внутри прибора в предназначенном для ее хранения отсеке. На первый взгляд Благодаря материалам и цветовому решению, вакуумный упаковщик Solis Vac Premium выглядит довольно строго и благородно. Неожиданно тяжелый для такого размера корпус оставляет впечатление массивного и серьезного прибора. Верхняя панель облицована матированной нержавеющей сталью. Кроме того, что это добавляет приятности внешнему виду, на матированном металле не остается следов от пальцев. На боковых сторонах верхней откидывающейся панели можно увидеть клавиши разблокировки, которые служат для открывания крышки по завершению процесса вакуумирования и запайки. Закрывается крышка с легким щелчком при нажатии на передние углы. В этой же части расположена панель управления прибором, состоящая из пяти мембранных кнопок. Все кнопки, кроме центральной Cancel, оснащены светодиодными индикаторами. Со стороны дна прибор оснащен четырьмя ножками с прорезиненными вставками, противодействующими скольжению. Диаметр накладок около 2,5 см. Также в нижней части корпуса выделен отсек, в котором размещается шнур электропитания. Примечательно, что при намотке кабеля, под него отлично укладывается плоская вилка и не торчит за пределами прибора. Данный факт играет немаловажную роль при размышлениях о том, где и как хранить вакууматор. На внутренней поверхности откидной крышки размещен шланг для вакуумирования контейнеров. Ближе к наружной стороне крышки можно увидеть прижимную резинку, которая будет надавливать на пакет во время запечатывания. По краям боковых сторон откидной крышки находятся фиксаторы-кулачки, плотно закрывающие прибор при эксплуатации и предотвращающие его открытие при хранении и перемещении. С правой стороны нижней части вакууматора расположена кнопка Canister Switch — переключатель, запускающий откачку воздуха из контейнера. Чуть ближе к краю расположена камера вакуумирования с размещенным внутри поддоном для сбора жидкости и отверстием для откачивания воздуха. Ближе всего к краю находится запаивающая планка с тефлоновым покрытием. Гибкая часть шланга имеет длину 29,5 см. Такая длина достаточна для выполнения операции откачки воздуха из контейнера. Вместе с аппаратом поставляется 10 пакетов для упаковки: пять из них размером 20×30 см и еще пять — 30×40 см. В целом конструкция вакуумного упаковщика Solis Vac Premium не сильно отличается от уже виденных и протестированных нами приборов подобного типа. К положительным моментам мы можем отнести действительно качественное изготовление прибора, его небольшой размер, строгий внешний вид, удобство хранения шланга для вакуумирования и шнура питания. Инструкция В комплект к вакуумному упаковщику входит два документа формата А5: толстая брошюра, отпечатанная на качественной глянцевой бумаге — инструкция по эксплуатации, содержащая сведения на пяти европейских языках, и 24-страничная брошюра на русском языке. Помимо стандартных разделов, освещающих меры безопасности, знакомящих пользователя с конструкцией и правилами эксплуатации, имеется глава с советами по оптимальному вакуумированию. Также пользователю, который только начинает знакомство с вакуумным упаковщиком, будет крайне полезно изучить страницы, на которых разъясняются принципы работы с прибором, особенности вакуумирования различных продуктов и их подготовки для получения оптимальных результатов. Всем пользователям будет нелишним изучить раздел, посвященный описанию проблем, их возможных причин и способов устранения. Вызывает интерес информация по времени хранения различных продуктов в разных температурных условиях. Руководство по эксплуатации снабжено понятными алгоритмами, к тому же проиллюстрированными рисунками и фотографиями. Вообще все сведения преподносятся понятным языком, не изобилуют техническими сведениями и подробностями, так что будут понятны, мы думаем, любому человеку. Управление Панель управления расположена на откидывающейся крышке. На первый взгляд, кнопок как будто многовато, но когда начинаешь изучать их назначение, все оказывается очевидным и логичным. Начнем описание кнопок с самой левой и будем продвигаться направо: Pulse Vacuum (вакуум в импульсном режиме) производит вакуумирование только в тот момент, когда пользователь держит данную кнопку нажатой. Если пользователь перестает давить на кнопку, вакуумирование прекращается. Данный режим идеально подходит для упаковки вручную продуктов или предметов, чувствительных к давлению.

Vacuum & Seal запускает автоматический режим вакуумирования и запайки пакета.

Cancel прерывает любой запущенный процесс.

Seal (запаивание) выполняет две функции: запаивание пакетов вручную (например, запаивание края пакета, обрезанного от рулона) и остановка процесса вакуумирования в режимах Vacuum & Seal и Pulse Vacuum.

Food: Dry / Moist позволяет выбрать тип продукта, который будет подвержен вакуумированию. Так, влажные продукты запаиваются более продолжительное, в сравнении с сухими, время. По умолчанию автоматическая упаковка происходит в режиме Dry. Все кнопки, кроме центральной Cancel, оснащены индикаторными лампочками, горящими во время процесса, запущенного соответствующей кнопкой. При выборе типа продукта загорается индикатор напротив надписи Dry или Moist. В целом управление действительно простое. Запаивание пакета осуществляется стандартным для вакууматоров образом. Край пакета следует разместить на запаивающей планке. Край пакета при этом не должен доставать до вакуумной камеры. Затем откидная крышка закрывается до характерного щелчка, после чего нужно нажать на кнопку Seal. Зеленая контрольная лампочка несколько раз мигнет и погаснет, что будет означать окончание процесса запайки. Как только контрольная лампочка погаснет, можно открывать крышку, потянув обе клавиши разблокировки вверх. Работа в режимах автоматического и ручного вакуумирования также достаточно стандартна: различия лишь в том, что кнопку Pulse Vacuum нужно держать нажатой ровно столько, сколько требуется для желаемой степени откачки воздуха. Автоматический режим, на наш взгляд, так же можно использовать для упаковки мягких и нежных продуктов, т. к. процесс можно прервать в любую секунду нажатием кнопки Seal. Индикаторы делают процесс нагляднее и позволяют отследить, какой именно этап упаковки (отсасывание воздуха или запаивание) происходит. Требования ко всем процедурам одинаковы: после каждого применения прибору следует дать паузу в одну минуту для остывания запаивающей планки, избегать всасывания жидкостей, соблюдать осторожность при упаковке острых предметов, способных прорвать пакет, и т. п. Вакуумирование контейнеров происходит еще проще: нужно вставить один конец вакуумной трубки в предназначенное для этого отверстие на корпусе, другой конец — в крышку контейнера и нажать кнопку Canister Switch. Использование Подготовка Как перед первым, так и перед всеми последующими использованиями, следует следить за тем, чтобы прибор был абсолютно чист и неповрежден. Края пакета для вакуумирования также должны быть сухими и чистыми. Прибор следует установить на горизонтальную, чистую и сухую рабочую поверхность. Собственно на этом вся процедура подготовки оборудования к эксплуатации завершена. Если используется рулон пленки, то пользователю следует отрезать от рулона «рукав» нужной длины и запаять один край. Эргономика Скажем сразу, Solis Vac Premium крайне комфортен в эксплуатации. Малый размер, отсек для намотки шнура и возможность установить прибор на бок позволяют хранить вакуумный упаковщик в любом кухонному шкафу. Что касается функциональных возможностей, то аппарат может упаковать не только сухие и влажные продукты, но и мягкие, такие как, например, хлебобулочные изделия или выпечку. Вакуумирование в режиме Moist отличается от установленного по умолчанию Dry более продолжительным по времени процессом запаивания. Так что даже если прибор выкачивает воздух, и на края пакета попадает влага, шов спайки все равно получается цельным. Работает прибор быстро, уровень шума при этом минимальный. Пошаговый алгоритм работы с вакуумным упаковщиком выглядит следующим образом: Включить прибор в сеть и открыть крышку. Положить продукты в пакет. Очистить открытый край пакета изнутри и снаружи и хорошо его разгладить. Вложить открытый край пакета в вакуумную камеру. Нажать на оба передних края крышки до щелчка, который сигнализирует о фиксации откидной крышки. С помощью кнопки Food выбрать, какой тип продуктов будет упаковываться: сухой или влажный. Начать процесс автоматического (кнопка Vacuum & Seal) или ручного вакуумирования. После того, как погаснут все контрольные индикаторы, следует одновременно потянуть вверх клавиши разблокировки, расположенные слева и справа на крышке прибора. Проверить, чтобы сварочный шов был прямым, цельным и не имел складок. С упаковкой влажных продуктов, даже с поступающей в место запайки влагой, аппарат прекрасно справлялся. В течение всего тестирования мы лишь однажды спаивали пакет повторно и произошло это из-за того, что на запаивающую планку мы уложили «сморщенный» край пакета. Стоит, правда, отметить, что складка была довольно большой. С мелкими складками и замятиями прибор справлялся вполне успешно. Несмотря на наличие режима вакуумирования влажных продуктов, мы бы все же советовали укладывать мясо, колбасные изделия (домашние колбаски, сосиски), отбивные и рыбу на сухую салфетку или обернуть их бумажным полотенцем, чтобы оно могло впитать выступающую жидкость. Тогда пользователю точно не придется повторно запаивать пакет из-за недостаточно герметичного шва. Упаковщик не предназначен для непрерывной работы. После каждого применения прибору следует дать остыть в течение 1 минуты и только потом вакуумировать следующий пакет или контейнер. К сожалению, компания-партнер не предоставила для тестирования контейнеры Solis, поэтому мы затрудняемся с оценкой качества вакуумирования продуктов в контейнерах. Судя по информации в руководстве по эксплуатации и особенностям конструкции самого упаковщика, процесс этот также должен происходить без неожиданностей, легко и просто. Уход Если выполнены все требования по подготовке продуктов к вакуумированию, и процесс производился чистыми и сухими руками, то никакой чистки вакууматор не потребует вовсе. В противном случае, можно протереть корпус прибора мягкой влажной тканью с каплей неагрессивного и неабразивного моющего средства. Поддон для сбора жидкости (каплеуловитель), который находится внутри вакуумной камеры, можно без проблем извлечь и вручную вымыть в теплой воде. Нижний уплотнитель, если на него попала влага, можно также вынуть и вымыть теплой водой. После чего дать обеим деталям прибора хорошо просохнуть и вложить в вакууматор. В общем, ничего сложного или оригинального. Более того, упаковщик работал настолько безотказно и без неприятных сюрпризов, что по окончании всех тестов нам нужно было лишь протереть его корпус слегка влажной тканью. Тестирование Объективные тесты При откачке воздуха вакууматор Solis Vac Premium потребляет 15 Вт, при запаивании пакета — 110 Вт. Уровень шума мы оцениваем как весьма низкий — в соседней комнате никто даже не заметит, что на кухне работает упаковщик. Поскольку Solis Vac Premium далеко не первый вакууматор в тестовой лаборатории iXBT.com, мы не акцентировались на особенностях и нюансах использования результатов процесса вакуумной упаковки, сосредоточившись лишь на ее качестве. В том числе мы упаковывали влажные продукты и мягкие кексы, чтобы ознакомиться с возможностями упаковщика при работе в разных режимах. Фарш Вакуумная упаковка продуктов для длительного хранения в морозилке предотвращает появление ожога от заморозки. После тестирования мясорубки нам понадобилось заморозить около полутора килограммов фарша. Мы разделили это количество на две части, сформовали из них более или менее ровные шарики и уложили в пакеты. Производили вакуумирование, выбрав Moist в качестве продукта, в автоматическом режиме. Воздуха в пакетах практически нет, он равномерно и очень качественно откачан. Несмотря на выделяющуюся при откачке воздуха влагу, швы сухие и цельные. Храниться в морозильной камере вакуумно упакованные мясные продукты могут более года. Ни вкус, ни цвет, ни запах продуктов при этом не подвергаются изменениям. Результат: отлично. Домашние колбаски Данный продукт был также упакован для длительного хранения в морозилке. В дальнейшем колбаски можно отварить в су-виде и слегка обжарить по завершении. Колбаски очень мягкие, влажные, обычно упаковщики испытывают определенные трудности при вакуумировании таких продуктов: выделяется большое количество влаги, не запаивается шов, колбаски сильно деформируются. В один пакет мы вложили нетканую, хорошо впитывающую салфетку, другой пакет упаковывали как есть. В первом случае воспользовались автоматическим вакуумированием сухого продукта. Во втором — автоматической упаковкой влажного. Оба пакета были упакованы без замечаний. С правой стороны фотографии можно видеть, что влага из сарделек достигла шва спайки, однако шов получился герметичный. В каплеулавливателе жидкости замечено не было. Воздух откачан полностью, сардельки деформированы не сильно. Результат: отлично. Фаршированный болгарский перец К этому моменту стало понятно, что работать с Solis Vac Premium легко и приятно. Упаковка перцев нас интересует лишь с точки зрения сложной геометрии продукта в пакете. Т. е. нам любопытно, насколько хорошо насос откачивает воздух изо всех углов пакета и между отдельными частями продуктов. И с этой задачей вакууматор справился превосходно. Как видно на фотографии, никаких отдельных наполненных воздухом пустот в пакете нет. Обработку производили в автоматическом режиме сухого продукта. Продукт, благодаря своей относительно плотной структуре, вообще не деформирован. Результат: отлично. Вареная говядина Не секрет, что длительная низкотемпературная варка облагораживает даже самую непримечательную говядину. Для данного теста мы взяли отруб, предназначенный для фарша, отрезали по возможности ровные кусочки, очистили от жил. Поперчили, с двух сторон обложили розмарином и завакуумировали. В таком виде мясо пролежало в холодильнике 4 дня. После этого готовили около 4 часов на температуре 70 °C. Мясо мягкое, с ароматом розмарина. Можно использовать как в чистом виде, так и для салатов или бутербродов. Результат: отлично. Мало того, что мясо сохранило свою свежесть при хранении в течение 4 дней, вакуумная упаковка еще и позволила нам приготовить его по технологии су-вид, что самым положительным образом сказалось на мягкости и вкусе вареной говядины. Виноградные листья После изготовления долмы у нас осталась половина упаковки неиспользованных виноградных листьев. Заморозка может сказаться на них не лучшим образом, солить нам тоже не хотелось. Т. к. листья уже были спрессованы, да и в дальнейшем от них не требуется идеального сохранения формы, было решено воспользоваться вакууматором для сохранения свежести зелени. Упаковку производили в автоматическом режиме. Напомним, что по умолчанию вакуумируются сухие продукты. Воздух откачан полностью, листья спрессовались ровно и заняли очень мало места. Мы хранили их в нижнем ящике холодильника чуть больше двух недель. После этого вскрыли — по внешнему виду и по вкусу листья оказались точно такими же, какими мы их упаковали. Ни вялых листьев, ни плесени обнаружено не было. Результат: отлично. Сухофрукты Мы решили расфасовать высушенные в дегидраторе фрукты по небольшим пакетикам, которые удобно брать с собой на работу или в поездку. С такой задачей вакууматор справился играючи. Сначала с использованием режима Seal сделали упаковку малого размера. Так, из одного большого пакета, входящего в комплект, получилось четыре маленьких, которые затем были заполнены сухими фруктами. Вакуумирование производили в автоматическом режиме. Весь воздух из пакета откачан качественно, фрукты сдавлены, но не деформированы. А вот опыт с упаковкой сушеного мяса оказался неудачным по причине жестких краев кусочков, которые попросту прорвали пакет. Не зря в инструкции сказано, что продукты с острыми или жесткими частями следует вакуумировать, подложив под них салфетку или обернув выступающие острые грани тканью. Результат: отлично. Банановые кексы Данный тест мы провели с целью оценки двух параметров: возможностей ручного режима вакуумирования и способности вакуумной упаковки по сохранению домашней выпечки. Процесс упаковки вновь прошел без неожиданностей: держали нажатой кнопку Pulse Vacuum до тех пор, пока давление воздуха не начало деформировать кексы. Как только нам показалось, что откачано достаточное количество воздуха, нажали кнопку Seal, тем самым запустив процесс запайки шва. Кексы немного сдавились, воздух, по ощущениям, откачан полностью. Хранились наши плюшки при комнатной температуре ровно 7 дней, т. е. неделю. Без вакуума за это время они бы или высохли, или покрылись плесенью, потому что мякоть кексов довольно влажная. После распаковки кексы остались такими же чуть влажными внутри. К сожалению, они не расправились, наполнившись воздухом, остались немного плотными. Но связываем мы это именно с особенностями выпечки с добавлением банана. Впрочем, на вкусовых качествах данный факт отразился не сильно. Результат: отлично. Коллеги, присутствовавшие в момент дегустации недельных кексов, оценили качество сохранности как вполне приемлемое. Конечно, кексы не были похожи на только что извлеченные из духовки, но их свежесть и мягкость признана удовлетворительной. Отметим лишь одну особенность: к вечеру следующего дня на поверхности кексов появились мелкие пятна плесени. Т. е. употреблять выпечку после вакуумирования следует сразу же после распаковки, хранить ее дополнительное время не стоит. Выводы Solis Vac Premium — без сомнений отличный прибор для домашнего вакуумирования. Внешне аппарат выглядит благородно: простая геометрия, небольшие габариты, неяркие цвета, матированная нержавеющая сталь, на которой не остается следов от пальцев. Вакууматор удобно хранить, уложив его на бок и свернув шнур в специально отведенный отсек. С управлением и уходом никаких сложностей не возникает. Прибор примечателен возможностью выбора качества упаковываемого продукта — какое сырье, сухое или влажное, предполагается обработать. В зависимости от этого изменяется время запаивания шва. Также аппарат позволяет вакуумировать продукты вручную, выбирая степень откачки воздуха. Впрочем, даже в режиме автоматического вакуумирования всегда можно прервать процесс, если давление покажется чрезмерным и продукты начнут деформироваться. В общем, прибор произвел на нас самое благоприятное впечатление, а результаты всех тестов оценены на «отлично». К минусам мы можем отнести лишь относительно высокую стоимость вакуумного упаковщика и требование использовать для вакуумирования контейнеров тару, произведенную только компанией Solis. Плюсы компактный размер

удобство хранения

автоматическое изменение параметров процесса в зависимости от влажности продукта

режим ручного вакуумирования Минусы стоимость

для вакуумирования контейнеров строго рекомендуется применять тару, произведенную компанией Solis

Вакуумный упаковщик Solis Vac Premium

предоставлен для тестирования компанией

Виджет от SocialMart



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