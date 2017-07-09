Пылесос с аквафильтром и сепаратором

Mie Ecologico Special

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название серии Пылесосы с аквафильтром и сепаратором Название модели Mie Ecologico Special Тип Пылесос напольного типа с водяным фильтром и центробежным сепаратором, питание от электросети Тип основного фильтра Водяной фильтр и центробежный сепаратор Тип предмоторного фильтра Отсутствует Тип выпускного фильтра Отсутствует Уровень шума 64 дБ Управление Кнопка вкл./выкл. и регулятор мощности на корпусе, заслонка для регулировки воздушного потока на ручке Мощность электрическая 1000 Вт Объем резервуара для воды 16 л Объем заправки воды для фильтра 3,5 л Производительность очистки воздуха 165 м³/час Степень очистки воздуха 99,97% Скорость вращения сепаратора 28 000 об/мин Особенности Не требует расходных частей и материалов

Режим очистки, увлажнения и ароматизации воздуха

Возможность сбора воды Комплект поставки* Пылесос

Гибкий шланг с рукояткой

Телескопическая труба

Две удлинительные трубы

Переключаемая насадка со щеткой для чистки твердых поверхностей и ковров

Насадка для мягкой мебели

Круглая щетка с искусственным ворсом

Круглая щетка с натуральным ворсом

Насадка для сбора жидкостей

Щелевая насадка

Руководство пользователя *Комплект поставки лучше уточнять перед покупкой Ссылка на страницу продукта Mie Ecologico Special Рекомендованная розничная цена Mie Ecologico Special на дату написания обзора 30 465

Внешний вид и функционирование

Поставляется пылесос в большой вертикальной коробке из прочного гофркартона.

Коробка имеет боковые прорезные ручки. Оформление коробки красочное, на плоскостях изображен сам продукт, а тематическая картинка с водопадом, горами и хвойным лесом вызывает ассоциации с чистотой и свежестью. Комплектация хорошая, кроме обычных для напольного пылесоса гибкого шланга, телескопической трубы и пары типичных насадок есть еще несколько насадок разного вида и две удлинительные трубы.

Печатные материалы из комплекта — это лаконичная брошюра с руководством пользователя. Полиграфическое качество руководства не очень высокое, к тому же оно относится к трем другим моделям серии Ecologico, имеющим много общего с данной, но все-же в чем-то они различаются. Ссылку на руководство пользователя в виде PDF-файла можно найти на странице продукта (см. таблицу выше).

Для корпуса пылесоса используется контрастное и яркое сочетание из оранжевого и черного цветов. Пластиковые детали не имеют покрытия, а значит мелкие повреждения на них практически не заметны. Также по мере возможности упрощена конструкция узлов. Например, насадки с патрубком на рукоятке и с трубками стыкуются без фиксаторов.

Юбка из нежесткого пластика в нижней части корпуса предохраняет мебель от повреждений после неизбежных столкновений во время уборки.

Сверху по центру на пылесосе есть ручка, за которую его удобно переносить, и крюк, на который можно подвесить бухту с кабелем.

Кабель имеет оболочку круглого сечения диаметром 6,5 мм. Кабель относительно жесткий и упругий, что облегчает его сматывание в бухту. Это приходится делать, так как катушки для сматывания кабеля нет. Согласно нашим замерам длина кабеля составляет 813 см. Ближе к краю находится поворотный регулятор мощности мотора.

В передней части расположены раздельные кнопки включения и выключения, а также розетка под крышкой, предназначенная для подключения электрической щетки.

Опирается пылесос на два пластиковых колеса средних размеров с фиксированными осями и два маленьких сдвоенных колесика на вращающихся опорах и также изготовленных из пластика.

Сзади внизу есть два гнезда для хранения малых насадок.

Каких-либо других специальных приспособлений для компактного хранения самого пылесоса в сборе и насадок нет. Можно, например, просто обмотать пылесос шлангом, захватив трубу с насадкой.

Высота пылесоса 541 мм, длина 377 мм и ширина 375 мм. Откинув два фиксатора, можно снять моторный блок с бака на колесиках.

Моторный блок может быть закреплен на баке с произвольным поворотом относительно вертикальной оси. В месте прилегания к кромке бака в моторном блоке есть упругое уплотнение из силикона. Изнутри бака на входном отверстии закреплен барботёр.

Его задача заключается в том, чтобы пропускать воздух через воду и активно их перемешивать. В результате пыль и прочий мусор, захваченный воздухом, намокает, тяжелеет и оседает преимущественно на дне бака. Собственно это и есть водяной фильтр (аквафильтр), образующий первую ступень очистки. Увлажнение воздуха является дополнительным преимуществом фильтрации такого вида. Вода в бак наливается до отметки Max на наклейке снаружи бака, при этом водяная поверхность чуть покрывает верхнюю плоскость барботёр без учета выступов на нем. Вторая ступень очистки — это центробежный сепаратор на нижней части моторного блока. Сепаратор прикрыт пластиковой корзиной, направляющей воздушный поток и предотвращающей разбрызгивание грязной воды на стенки бака.

Для снятия корзины нужно открутить один из четырех саморезов из нержавеющей стали. Сепаратор закреплен на оси мотора непосредственно перед входным отверстием центробежного вентилятора.

Принцип действия этого сепаратора схож с циклонным фильтром, только в данном случае воздух закручивается в вихрь не при движении в циклонной камере, а вращающимся усеченным конусом с вертикальными прорезями. Эффект тот же — вода и намокший на первой ступени мусор центробежной силой отбрасывается на стенки корзины, а чистый воздух засасывается в центральное отверстие вентилятора. Отметим два момента, во-первых, в этой конструкции нет никаких фильтров и частей, требующих регулярной замены, во-вторых, этот пылесос можно использовать в качестве очистителя и увлажнителя воздуха, при этом добавленный в воду ароматизатор придаст воздуху нужный оттенок приятного запаха. По окончании уборки нужно слить грязную воду, вымыть и просушить бак, а также протереть нижнюю часть моторного блока и корзину и вытереть их насухо. Кроме того, по мере загрязнения необходимо чистить сепаратор, для снятия которого потребуется гаечный ключ на 10 мм.

Рассмотрим вспомогательные аксессуары и принадлежности.

Гибкий шланг — это пластиковая спирально-гофрированная трубка. Шланг относительно жесткий и упругий. Длина гибкой части без учета наконечников составляет 2800 мм. Наконечники шланга проворачиваются в местах стыковки с обоих концов. На рукоятке патрубка под большим пальцем есть заслонка механического регулятора потока воздуха, с помощью которой можно быстро снизить мощность всасывания.

Телескопическая труба изготовлена из хромированной стали и оснащена фиксирующим механизмом с дискретным шагом. Длина трубы по торцам регулируется от 593 до 950 мм. Две удлинительные трубы представляют собой тонкостенные трубки из нержавеющей стали с оболочкой из черного пластика. Их длина по торцам 497 мм.

Комбинированная щетка пол/ковер имеет традиционную конструкцию с выдвижной щетиной, что позволяет эффективно применять ее как на гладких полах, так и на ковровых напольных покрытиях.

В двух плотных рядах щетинок есть окна для засасывания крупного мусора.

Сочленение входного жесткого патрубка с корпусом насадки осуществляется через шарнир с ходом в вертикальной плоскости примерно 30 градусов. Кроме того, патрубок может проворачиваться без ограничения. Ширина этой насадки — 270 мм, высота небольшая (76 мм), что позволяет забираться с этой насадкой под предметы обстановки с невысоким просветом от пола.

Насадка с двумя скребками из упругого пластика предназначена для сбора жидкостей.

Рамку с роликами и скребками можно отсоединить. Ширина этой насадки 300 мм, высота 77 мм, высота скребков 13,5 мм. Патрубок подсоединен без шарнира, но он может свободно проворачиваться, что облегчает использование насадки, например, под диваном.

Конструкция щелевой насадки типичная, длина этой насадки 200 мм, а ширина кончика 12,5 мм. Насадка для мягкой мебели имеет выемки в боковых стенках. Ее ширина — 140 мм. Две круглые щетки с искусственным и натуральным ворсом имеют диаметр 74 и 68 мм, соответственно. Длина ворса у обоих примерно 30 мм, его жесткость средняя.

Для тщательной уборки ковров рекомендуется дополнительно приобрести насадку, оснащенную щеткой с электрическим приводом. Ее паспортные характеристики, комплект поставки и цена приведены в таблице ниже:

Название модели Mie Orso Zampa Тип Щетка с электрическим приводом Управление Выключение в парковочном положении Питание От электросети переменного тока 220—240 В / 50 Гц Мощность электрическая 150 Вт Комплект поставки* Насадка в сборе с кабелем

Крепежный хомут, 5 шт. *Комплект поставки лучше уточнять перед покупкой Ссылка на страницу продукта Mie Orso Zampa Рекомендованная розничная цена Mie Orso Zampa на дату написания обзора 11 700

Корпус насадки изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью.

Сочленение входного жесткого патрубка с корпусом насадки осуществляется через шарнир с ходом в вертикальной плоскости примерно 90 градусов. Патрубок фиксируется в верхнем положении, при этом он нажимает на толкатель выключателя и привод щетки отключается. Патрубок может проворачиваться почти на пол-оборота. Ширина этой насадки 355 мм, глубина 209 мм, а высота 91 мм. Кабель длиной 432 см имеет оболочку круглого сечения диаметром 6 мм. Кабель этой насадки менее жесткий и упругий, чем кабель от самого пылесоса. Вилка на конце кабеля вставляется в розетку на пылесосе, а сам кабель фиксируется на трубе и на шланге с помощью пяти хомутов из пластика.

Спереди и с боков на этой насадке закреплена полоса из резины средней жесткости, которая защищает мебель при случайных ударах. Перемещение насадки по полу облегчают ролики с резиновыми покрышками. Жесткая нейлоновая щетина на щетке расположена пучками в двух волнообразных рядах.

Чтобы вытащить щетку, нужно открутить три шурупа и снять рамку отсека щетки. В торцах щетки установлены шариковые подшипники типоразмера 607Z. Во вращение щетка приводится с помощью резинового гладкого ремня, туго натянутого между стальным валом электродвигателя и бочкообразным шкивом на щетке.

Изготовлены пылесос и щетка с электрическим приводом в Италии. Описательный раздел мы завершим результатами измерений массы.

Деталь Масса, г Основной блок в сборе 7254 Гибкий шланг с рукояткой 986 Телескопическая труба 536 Удлинительная труба, 1 шт. 219 Комбинированная щетка пол/ковер 448 Насадка для мягкой мебели 30 Щелевая насадка 35 Круглая щетка с искусственным ворсом 49 Круглая щетка с натуральным ворсом 44 Щетка с электрическим приводом (с хомутами и кабелем) 2130

Тестирование

Увеличенные габариты и вес (особенно с заполненным баком) предполагают, что большую часть времени пылесос будет на полу, а не в руках пользователя. За верхнюю ручку переносить пылесос удобно, впрочем, делать это приходится нечасто, так как длина шланга позволяет производить уборку на большой площади, не перемещая сам пылесос. По гладким и ровным поверхностям пылесос катится легко, и его можно просто тянуть за собой за шланг (хотя это и не рекомендуется). Однако по ковровым покрытиям катание затруднено, а через даже невысокие пороги пылесос приходится переносить. Рукоятка удобная, так как хват надежный, рука не устает, однако длина и вес прикрепленного шланга хорошо ощущаются, что снижает быстроту движений. Редко но случалось, что во время уборки шланг подкручивал регулятор мощности на корпусе пылесоса и сбивал насадки с гнезд внизу на пылесосе. Чтобы заполнить бак до отметки Max потребовалось залить примерно 3,3 л воды. Использование пылесоса с обычными насадками особого интереса не представляло, поэтому мы подключили электрощетку и в основном использовали ее для уборки полов с ковролином (плотный короткий петлеобразный ворс) и придверных ковриков. Согласно субъективной оценке, данная электрощетка обеспечивает хорошее качество уборки ковровых покрытий. Перемещать щетку легко, так как вперед она буквально едет сама, а подтягивать ее назад из-за угла наклона трубы все равно легко, потому что давление на пол меньше. Скорость вращения свободной щетки достигает 2700 об/мин, а прижатая к ковролину щетка потребляет 137 Вт. Опять же согласно субъективной оценке, эффективность улавливания мусора водяным фильтром высокая, так как во время уборки запаха поднятой с пола пыли не ощущалось. Впрочем, не было и чувства того, что выходящий из пылесоса воздух имел очень большую влажность.

По окончании уборки вода в баке стала коричневой и в ней плавали сгустки мусора.

На нижнюю часть моторного блока и на корзину тоже что-то налипло.

Оказалось удобным смыть все это в бак с помощью пульверизатора с водой, при этом и руки остались сухими, и тряпки использовать не пришлось. Сам сепаратор с виду был чистым и сухим, поэтому можно сделать вывод о том, что каждый раз снимать корзину (а это не так просто) и проверять состояние сепаратора не нужно.

Грязную воду из бака мы вылили в унитаз, и пару раз сполоснули бак небольшим количеством воды. Полное отсутствие контакта с пылью нам очень понравилось. Понравилось и небольшое количество деталей, которые нужно отмывать и их простая форма. Это выгодно отличает Mie Ecologico Special от типичного моющего пылесоса.

Вот с электрощеткой пришлось немного повозиться, так как на ее вал плотно намотались волосы, нитки и пр. Очистить ее удалось просто пальцами без привлечения инструментов в виде, например, ножниц, и вытаскивать щетку не пришлось, но продольные канавки или углубления на валу щетки точно облегчили бы этот процесс.

Инструментальные тесты в основном заключались в определении мощности всасывания и измерении уровня шума. Мощность всасывания (что это такое и как мы ее измеряем, описано в отдельной статье) мы определяли при работе пылесоса на максимальной и на минимальной мощности. Зависимость мощности всасывания от создаваемого разрежения приведена на графике ниже:

Заметим, что в первой точке, где разрежение минимальное, задвижка стенда открыта, сопротивление стенда потоку воздуха минимальное, полезная работа небольшая, так как мощность уходит в основном на бесполезное перемещение воздуха. В последней точке задвижка закрыта и мощность всасывания равна нулю, так как никакого перемещения воздуха нет. В промежутке между этими двумя точками мощность всасывания выходит на максимум, так как создается значимое разрежение при большом потоке воздуха, то есть выполняется полезная работа. Максимальная мощность всасывания, определенная на нашем стенде, оказалась чуть более 110 Вт. Резкого спада мощности по достижении определенного разрежения нет, значит в пылесосе нет перепускного клапана.

На максимальном уровне мощности потребляемая от сети мощность изменяется где-то от 695 Вт в случае полного перекрытия входного отверстия до 920 Вт при минимальном сопротивлении воздушному потоку (заслонка стенда открыта). Пиковое значение тока при старте мотора достигает 22 А. Выключатель на корпусе пылесоса не полностью отключает его от сети, так как в выключенном состоянии пылесос потребляет 0,2 Вт.

Уровень шума мы измеряли так же, как и при тестировании роботов-пылесосов (см. описание методики). Только пылесос был в неподвижном состоянии, размещен на полу и с близко расположенной и прижатой к полу переключаемой насадкой в режиме уборки твердых полов или с работающей электрощеткой. Заслонка на рукоятке была закрыта. Микрофон шумомера размещался сбоку от пылесоса на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 1 м от блока мотора пылесоса и был направлен на пылесос. Мощность — максимальная.

Насадка Уровень звукового давления, дБА, максимум/минимум Комбинированная щетка пол/ковер 79,2 Электрощетка 78,7

Заметим, что в случае далеко не нового и не тихого «обычного» пылесоса (заявленная электрическая мощность 1800 Вт) в этих же условиях мы получили 76 дБА на максимальной мощности. Можно считать, что в классе напольных пылесосов тестируемый является относительно громким. Впрочем, характер шума можно оценить как ровный и нераздражающий. Собственные выводы относительно характера шума читатели могут сделать, посмотрев видео ниже.

Выводы

Это первое наше тестирование пылесоса с водяным фильтром, поэтому сравнивать особо не с чем, но какие-то выводы мы позволим себе сделать. Mie Ecologico Special — это серьезный агрегат, который больше и тяжелее обычных мешковых или циклонных пылесосов. Насадки из комплекта имеют типичную конструкцию, разве что насадка для сбора жидкостей встречается нечасто. Качество и скорость уборки ковровых покрытий заметно повышаются, если применить специальную насадку с электрощеткой, но покупать ее придется дополнительно. Система из водяного фильтра и центробежного сепаратора продемонстрировала свою высокую эффективность. Конечно, в конце каждой уборки придется потратить какое-то время на то, чтобы смыть налипший мусор, опустошить и сполоснуть бак, но чистка этого пылесоса полностью исключает вдыхание пыли, а для аллергиков это может быть важным моментом. Далее списками:

Достоинства:

Практичный, но яркий дизайн

Рациональное упрощение элементов конструкции

Отличная комплектация

Увлажнение, чистка и опциональная ароматизация воздуха

Возможность сбора жидкостей

Отсутствие расходных частей и материалов

Относительная простота очистки пылесоса по окончании уборки

Гнезда на корпусе для хранения малых насадок

Длинные шланг и кабель

Недостатки:

Невысокая способность преодолевать препятствия

Нет креплений для компактного хранения

Нет катушки для сматывания кабеля

Руководство не отличается высоким качеством

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор пылесоса Mie Ecologico Special:

Наш видеообзор пылесоса Mie Ecologico Special можно также посмотреть на iXBT.Video