Стационарный блендер Electrolux ESB7300S

Вместительный прибор с кувшином из жаропрочного стекла

В тестовой лаборатории iXBT.com побывал уже не один десяток стационарных блендеров. Среди протестированных экземпляров встречались как профессиональные барные блендеры с высокооборотистыми моторами, мощность которых измеряется в л. с., так и обычные бытовые блендеры. Рассматриваемая сегодня модель Electrolux относится к приборам, предназначенным для использования в домашних условиях. При этом некоторые его особенности выделяют данный аппарат из ряда бытовых: стакан большого объема, изготовленный из жаропрочного стекла, ножи с титановым покрытием TruFlow, сама конструкция режущего узла, возможность мыть некоторые съемные части в посудомоечной машине.

В ходе практических экспериментов будет проверено, насколько успешно справляется прибор с измельчением различного типа сырья. Тем самым мы выясним, действительно ли Electrolux ESB7300S так хорош, как это представляется после изучения информации производителя и по результатам визуального осмотра.

Оглавление

Характеристики

Производитель Electrolux Модель ESB7300S Тип Стационарный (настольный) блендер Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 900 Вт Цвет корпуса металлик Рабочий объем чаши 1,65 л Материал чаши жаропрочное боросиликатное стекло Материал ножей стальные с титановым покрытием TruFlow Материал корпуса нержавеющая сталь Тип управления электронный Режимы скорости низкая, высокая, импульс, колка льда, приготовление смузи Автоматическая защита от перегрузки есть Длина шнура 1,2 м Габариты моторного блока (Ш×В×Г) 17×16,5×17 см Габариты блендера с установленным кувшином (Ш×В×Г) 17×40×17 см Вес кувшина с крышкой 2,206 кг Вес блендера с кувшином 4,350 кг Габариты упаковки (Ш×В×Г) 19,5×45×19 см Вес с упаковкой 5,1 кг Средняя цена T-10958296 Розничные предложения L-10958296-10

Комплектация

Блендер Electrolux ESB7300S упакован в коробку в форме высокого параллелепипеда. Коробка белого цвета изготовлена из плотного глянцевого картона. На сторонах упаковки размещены фотографии устройства, указаны технические характеристики и перечислены потребительские свойства прибора. Картинки — яркие, надписи — информативные, так что внимательное изучение упаковки позволит составить первое впечатление об аппарате. Конструкцией упаковки не предусмотрено ручки для переноски.

Вскрыв коробку, кроме кувшина и моторного отсека, мы обнаружили: инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия и список авторизованных сервисных центров. Внутри коробки стакан и моторный блок упакованы раздельно с помощью картонных вкладок. Составные части блендера уложены плотно, без риска получения повреждений при хранении и транспортировке прибора.

На первый взгляд

Визуальный осмотр убеждает в том, что в наших руках оказалось устройство с серьезно продуманной конструкцией и прекрасным внешним видом. Корпус устойчивой формы изготовлен из нержавеющей стали. Основание для размещения кувшина сделано из пластика серого цвета, хорошо сочетающегося с основным цветом блендера. На передней части размещена панель управления, состоящая из шести кнопок режимов работы. Плоские кнопки, расположенные заподлицо, не только облегчают очистку моторного отсека, но и гармонируют с общим стилем исполнения прибора. Вообще моторный блок создает впечатление цельного гладкого устройства, что соответствует тенденциям современного минималистичного дизайна.

Дно моторного блока имеет сложную конструкцию с множеством вентиляционных отверстий. Здесь же расположены четыре прорезиненные вставки для противодействия скольжению по поверхности стола. Во внутреннюю округлую выемку основания можно уложить шнур питания, если планируется убрать блендер на хранение.

Емкость для взбивания размещается на моторном блоке довольно просто. Этой особенностью рассматриваемый блендер уже приближается к профессиональным устройствам данного типа. Чашу следует поставить на моторный блок, совместив выделенные выемки. Закручивать и поворачивать ничего не нужно. Кувшин можно устанавливать в разных положениях относительно пользователя: ручкой вперед, назад, справа, слева.

Кувшин изготовлен из боросиликатного стекла. Материал прочный и устойчивый к перепадам температуры, что позволит измельчать в блендере горячие продукты. Стакан оснащен цельной ручкой и носиком для облегчения слива измельченных масс. На боковых сторонах нанесены отметки объема размещенного продукта. На одной стороне — в мл, на другой — в чашках и унциях.

Внутренняя поверхность кувшина имеет сложную конструкцию: четыре выемки для создания вихревых потоков и равномерного смешивания, углубление в основании высотой около 3 см, в котором утоплена часть режущего узла.

Крышка кувшина пластиковая с резиновыми уплотнителями. Накрывает стакан и снимается с него она с некоторым усилием, что в данном случае даже хорошо: значит, крышка не слетит с кувшина при, например, резком старте и перемешивании большого объема продуктов. По центру крышки расположено отверстие, которое закрывается мерной чашечкой, им можно воспользоваться для добавления ингредиентов во время работы блендера.

Снимается режущий узел без проблем: пластиковое запорное кольцо откручивается, из него извлекается узел с ножами и резиновый уплотнитель. Запорное кольцо сделано из пластика, снаружи облицовано нержавеющей сталью. Основание, на котором закреплены ножи, металлическое. Лопасти четырехлепесткового ножа расположены под разными углами, две ножа имеют гладкую заточку, режущая кромка двух других ножей — пилообразная. Длина лопастей от 2,5 до 3 см. Сочетание лезвий с титановым покрытием TruFlow и конструкции стакана и режущего узла, по утверждению производителя, обеспечивают не только длительный срок службы, но также высокую производительность, ускорение и улучшение эффективности при измельчении.

Если присмотреться, то на фото ниже видно, что ножи вращаются внутри своеобразного маленького «стакана». Попытавшись воссоздать картину путём мысленного физического эксперимента, мы пришли к следующему: новая порция перемалываемого продукта должна попадать внутрь «стакана» через его верх, а потом под действием винтообразно ориентированных ножей выбрасываться обратно в чашу через его «края».

Визуальное знакомство со стационарным блендером Electrolux ESB7300S оставило у нас благоприятное впечатление. Прибор отличается стильным и минималистичным внешним видом, простотой управления, наличием стакана из толстого стекла, необычной конструкцией ножей и режущего узла. Все детали качественно выполнены, на поверхностях нет ни царапин, ни сколов. Несмотря на довольно внушительный вес, кувшин удобно держать в руках и размещать на моторном блоке. Режущий узел и фиксатор легко снимаются с кувшина и надеваются на него.

Инструкция

Руководство по эксплуатации выпущено в виде толстой брошюры формата А5 на обычной бумаге. Информация представлена на 26 языках, чем и объясняется большой объем документа. Содержание инструкции стандартно: описание конструкции блендера, правила техники безопасности при его эксплуатации, рекомендации по уходу и использованию, описание режимов работы, устранение неполадок. Собственно, единожды изучив инструкцию, пользователь может убрать ее вместе с коробкой на антресоли.

На последних страницах приведены несколько рецептов: суп из сырых овощей, пара коктейлей, суп-пюре и тесто для блинчиков. Единственное чем, на наш взгляд, может быть полезна информация в этом разделе — это рекомендации по использованию режимов и продолжительности времени обработки продуктов.

Управление

Как было указано выше, панель управления находится по центру фронтальной стороны моторного блока. Представляет собой шесть кнопок, расположенных в два ряда. Верхняя левая — кнопка включения/выключения. Пять остальных соответствуют скоростным режимам работы:

High и расположенная под ней Low переводят блендер на, соответственно, высокую и низкую скорости работы.

Crush — режим для колки льда. При этом блендер периодически включается и выключается. Интервал работы составляет около 4 секунд, пауза — около 1-2 секунд.

Pulse — короткий мощный импульс. При нажатой кнопке блендер работает на максимальной мощности.

Smooth, или функция «Фруктовый коктейль», предназначена для изготовления фруктовых/овощных коктейлей, в том числе со льдом. В этом режиме также можно колоть лед.

При включении блендера в сеть без установленного стакана ничего не происходит. Прибор включается лишь при размещении кувшина на моторном блоке: раздается короткий звуковой сигнал, во время звучания которого все кнопки подсвечиваются, по завершении сигнала — гаснут. Затем нужно нажать на «Вкл/выкл». Блендер переходит в режим выбора — кнопки функций подсвечены. Для начала работы достаточно лишь нажать на кнопку необходимого для решения конкретных задач скоростного режима, при этом в течение всего времени работы выбранная кнопка подсвечивается. Отключить блендер можно как повторным нажатием на кнопку скорости, так и нажатием на кнопку «Вкл/выкл». При этом первый случай прибор воспринимает как паузу и полностью отключается через 30 минут простоя. Нажатие кнопки «Вкл/выкл» полностью отключает блендер.

В целом, все довольно просто и интуитивно понятно.

Использование

Подготовка

Перед первым применением блендера рекомендуется промыть все узлы, кроме корпуса мотора, а после просушки — подготовить прибор к работе. Процедура эта более чем незамысловата: поместить в кувшин предназначенные для переработки продукты, плотно закрыть крышкой, затем установить емкость на основание с мотором. Как правило, бытовые блендеры предполагают наличие какого-либо типа крепления кувшина на моторе. В случае же с Electrolux ESB7300S ничего такого нет: кувшин просто ставится на основание с учетом совмещения конструктивно выделенных выемок. Никаких затруднений при этом не возникает, а разместить стакан можно в любом положении ручки относительно пользователя. Очень удобно: никаких защелок, поворотов и фиксаций. Также отметим, что при первом включении мы не почувствовали посторонних запахов от работающего блендера.

Эргономика

Пользоваться блендером Electrolux ESB7300S удобно. Основание устойчиво и неподвижно стоит на поверхности стола. Длина шнура представляется нам вполне достаточной. Конструкция кувшина позволяет быстро и равномерно смешивать любые ингредиенты, что подтвердили и результаты практического тестирования. Носик кувшина дает возможность аккуратно перелить перемешанную или взбитую массу в бокал.

Кувшин изготовлен из толстого стекла, что делает его вес хорошо ощутимым. Впрочем, этот недостаток меркнет в сравнении с достоинствами: материал не боится перепада температур, предоставляет возможность смешивать горячие (до 90 °C) массы, его можно мыть в посудомоечной машине. С объемом чаши в 1,65 л можно приготовить крем-суп на всю семью. В то же время качественно взбиваются и малые количества продуктов.

Управление блендером элементарное, панель расположена удобно. Надавливание на кнопки происходит без усилий. К особенностям скоростных функций привыкаешь быстро, столь же оперативно пользователь разберется и с тем, какой режим идеально подходит для его сиюминутных задач.

В целом, эргономику и внешний вид блендера Electrolux ESB7300S можно оценить на «отлично». В ходе всех тестов у нас возникло лишь одно замечание: густые блендированные массы трудно извлекаются из узкой части кувшина. Поэтому, чтобы не сливать в раковину ценный готовый продукт, можно откручивать фиксатор, снимать режущий узел, после чего извлекать пасту или паштет из нижней части кувшина. Жидкие коктейли или массы средней густоты сливаются из кувшина без проблем. Так что в большинстве случаев мы не откручивали фиксирующее кольцо — не разбирали стакан и не снимали с него ножевой узел, очищая кувшин способом, о котором упомянем ниже.

Уход

Уход за прибором, как и его эксплуатация, чрезвычайно прост. После работы следует очистить все части устройства, которые соприкасались с продуктами. На сайте производителя указано, что мыть в посудомоечной машине можно все съемные части блендера (фиксирующее кольцо, ножевой узел, уплотнитель, крышку и кувшин). В инструкции же содержится информация о том, что мыть в посудомоечной машине можно лишь кувшин, его крышку и мерный колпачок. Дабы не искушать судьбу, во время тестов мы следовали рекомендациям руководства по эксплуатации.

При тщательной очистке следует открутить фиксирующее кольцо, извлечь режущий узел и очистить все его составные части. Можно производить быструю очистку прибора. Собственно, на протяжении довольно длительного времени мы очищаем стационарные блендеры именно этим способом: ополаскиваем кувшин от остатков пищи, затем заливаем в него горячую воду с каплей моющего средства. По верхним краям кувшина, где могут остаться налипшие массы, можно пройтись влажной губкой. Размещаем кувшин на моторе и на насколько секунд переводим в режим работы на высокой скорости. По завершении сливаем мыльную воду, ополаскиваем, заливаем чистую теплую воду и еще раз включаем блендер. Стакан чист без усилий и сборок-разборок.

В случае загрязнения внешних стенок кувшина мы споласкивали его прямо под струей воды, а после всех манипуляций размещали емкость в перевернутом виде на просушку. Уход ождаемо оказался прост и не трудозатратен.

Тестирование

Объективные тесты

Для измерения мощности мы налили в чашу 1 литр воды и постепенно переключали скорости. Полученные данные сведены в таблицу.

Режим скорости Мощность High 450-561 Вт Low 200-255 Вт Smooth 320-364 Вт Crash 456-512 Вт Pulse 465-541 Вт

Максимальная зафиксированная мощность Electrolux ESB7300S составила 980 Вт при изготовлении довольно густого фасолевого паштета. Потребляемая мощность блендера при обработке жидкого или средней густоты сырья различного объема с использованием разных скоростных режимов составляла от 235 до 580 Вт.

Непрерывное время работы блендера под тяжелой нагрузкой не должно превышать двух минут, после чего следует сделать 10-минутный перерыв. Максимальное время работы на средней нагрузке при тестах составило около 5 минут. Ни ощутимого нагрева корпуса, ни постороннего запаха мы при этом не заметили. Двух минут работы на максимальной скорости, на наш взгляд, достаточно для достижения всех возможных целей.

Уровень шума можно охарактеризовать как высокий. При работающем блендере услышать собеседника можно лишь в том случае, если он сильно повышает голос. Однако обработка продуктов производится довольно быстро, так что вряд ли кто-то из пользователей или их близких сорвет голос, пытаясь донести важную мысль.

Измельченные свежие томаты (обязательный тест)

500 г зимних парниковых томатов нарезали на крупные куски и поместили в кувшин блендера. Измельчали около полутора-двух минут. В получившемся томатном пюре встречаются мелкие неразмолотые фрагменты шкурки. Косточки размолоты частично.

Консистенция получившегося пюре — воздушная, легкая.

Результат: хорошо.

К томатному пюре добавили стебель сельдерея, шпинат, несколько зубчиков чеснока, соль и молотый перец. Перемешали в течение минуты и получили густой смузи с ярким вкусом.

Смузи фруктово-ягодный «Свежесть»

Малина замороженная — 200 г, молоко — 300 г, банан — 1 шт., сахар — по вкусу, мороженое — 100 г.

Все ингредиенты поместили в чашу блендера. Обработку производили в режиме Smooth около 3 минут. Задачу мы поставили перед блендером сложную: перемолоть не просто замороженную ягоду, но и ее косточки.

Мы очень надеялись, что Electrolux ESB7300S справится с измельчением косточек малины. Чуда не произошло, но большая часть косточек, тем не менее, была размолота, хоть и недостаточно мелко. Сама масса получилась хорошо взбитой, замороженная малина измельчилась полностью. Структура частично неоднородная именно из-за большого количества малиновых косточек.

Результат: отлично.

Для бытового блендера, как позиционируется данная модель, результат и правда отличный — ни одной замороженной ягоды или кусочка ягоды в готовом коктейле нам не встретилось.

Зеленый овощной смузи

Шпинат замороженный — 150 г, стебель сельдерея — 2 шт., кефир — 400 г, соль — по вкусу.

Для этого смузи мы взяли замороженный измельченный шпинат. Кусочки шпината представляли собой небольшие ледяные глыбы. Задача перед прибором стояла довольно сложная: не только размолоть лед в жидкой среде, но и блендировать волокнистые структуры стебля сельдерея. Измельчали в режиме Smooth около двух минут.

Консистенция получившегося коктейля практически однородная — волокна сельдерея были размолоты прекрасно. Замороженный шпинат также весь измельчился и встречался в готовом напитке в виде крохотных зеленых фрагментов.

Результат: отлично.

Фруктовый смузи

Отлично, с замороженными продуктами и волокнистыми структурами блендер справляется. А как он поведет себя при измельчении жесткой шкуры фруктов? Ответ на этот вопрос нам дал следующий тест. Для него мы взяли одно яблоко сорта Гренни Смит с жесткой шкурой, одну желтую грушу и два очищенных апельсина. Плеснули немного готового апельсинового сока, хотя, в принципе, можно было обойтись и без него.

Для разнообразия решили поэкспериментировать с другими режимами. Сначала использовали режим Low, затем перевели устройство в работу на режиме High.

Получившийся смузи — густой, с неоднородной структурой, в которой явно встречаются кусочки неперемолотой шкуры яблока. Кусочки грушевой кожуры не ощущались, но мы не можем сказать точно, была ли она качественно измельчена или просто потерялась на фоне жесткой яблочной.

Результат: средне.

Если хочется получить идеально однородную консистенцию пюре, то жесткую кожуру с фруктов следует удалять перед измельчением.

Рыбный крем-суп

Традиционно такого типа суп мы варим из остатков рыбы. В данном случае сварили бульон из голов, хвостов и обрезков форели и щуки. Процедили бульон и отварили в нем картофель, репчатый лук, морковь и немного цветной капусты. Поместили кусочки рыбы, освобожденные от костей и шкуры, и овощи в кувшин блендера, долили бульона и сливок до отметки 1650 мл на стенке чаши.

Здесь нас ждал неприятный сюрприз: как только мы включили блендер, часть супа выплеснулась сквозь продолговатые отверстия в мерной чашке, расположенной по центру крышки. То ли мы налили чуть больше, чем нужно, то ли 1650 мл — это многовато при резком наборе скорости взбивания жидкой массы. Далее процесс пошел без эксцессов.

Измельчали в режиме Low около 2-2,5 минут. В результате получили идеальную кремовую консистенцию супа. При подаче украсили сухариками.

Результат: отлично.

Вопрос, почему суп перелился через отверстия, так и остался открытым. Подозреваем, что причиной послужила его довольно жидкая консистенция. При изготовлении фасолевой пасты, более густой и плотной, такого не произошло, хотя мы использовали максимально разрешенный объем помещаемого внутрь кувшина продукта.

Фасолевая паста

Данное блюдо можно использовать и как самостоятельное (для намазывания на хлеб или лаваш, например), и в качестве начинки для пирогов. Поместили в кувшин отварную коричневую фасоль, предварительно обжаренный лук, морковь и чеснок, добавили два пучка кинзы, нарезанной очень крупно, и соль. Долили немного жидкости, в которой варилась фасоль. Загрузили кувшин по максимуму, чтобы проверить, как он работает в экстремально тяжелых условиях. Дополнительное усложнение в этом тесте — большое количество зелени.

Вначале использовали режим Low, затем включили режим Smooth. Именно в этом эксперименте были зафиксированы максимальные показатели энергопотребления — 980 Вт. Что касается самого процесса, фасоль в нижней части кувшина перемололась довольно быстро, но пучок кинзы, уложенный сверху, вниз не уходил. Поэтому мы остановили блендирование и перемешали содержимое чаши таким образом, чтобы зелень оказалась ближе ко дну. Через некоторое время мы повторили эту операцию. В целом, мы делаем логичный и предсказуемый, в общем-то, вывод о том, что густые пюре лучше делать в небольших объемах. Думаем, что масса объемом до литра измельчилась бы без вмешательства пользователя.

Полностью гомогенизированной массы у нас не получилось, что видно на фотографии. Однако и кожура фасоли, и зелень размолоты однородно на мелкие кусочки, которые придают блюду некоторую структурированность, довольно приятную при употреблении. Повторимся, что мы измельчали, во-первых, максимально разрешенный объем массы, а во-вторых, густой и плотной массы. Для таких исходных условий получившийся результат можно оценить как отличный.

Результат: отлично.

Молотый лед

Уже после первых тестов было ясно, что блендер нормально справится с колкой льда. Поэтому данный эксперимент был проведен только с целью проверки работы режима Crash.

Наши ожидания подтвердились: 250 г кубиков льда были превращены в ледяную крошку после одного (!) цикла. Напомним, что данная функция предусматривает периодическое включение и отключение блендера, т. е. 250 г льда были измельчены за 4-5 секунд. Мы были настолько поражены, что даже не отключили блендер, и в итоге общее время работы составило два цикла.

Крошка однородная, без вкраплений неизмельченных кусочков льда.

Результат: отлично.

Блины

Мука пшеничная — 150 г, соль — щепотка, яйца — 3 шт., молоко — 250 мл, вода — 140 мл, сливочное масло — 50 г.

Напоследок мы решили приготовить блюдо по рецепту из инструкции к прибору. Все перечисленные ингредиенты и столовую ложку сахара поместили в кувшин. Обработку производили, как рекомендует инструкция, на скорости Smooth в течение 40 секунд. Получилось однородное тесто. Нам оно показалось немного жидковатым, поэтому добавили 50 г муки и взбили тесто еще раз.

Вся мука размешана хорошо, консистенция однородная. На стенках после переливания теста в миску было обнаружено лишь вот такое небольшое налипание муки:

Обжаренные блины смазывали растопленным маслом. Подавали со сметаной, медом и вареньем. Сами блины получились очень вкусными, так что рецепт имеет право на существование. Кулинару стоит лишь обратить внимание на густоту теста и, при необходимости, чуть увеличить количество муки.

Результат: отлично.

Выводы

По итогам осмотра, а также довольно длительного и разнообразного тестирования можно сделать вывод, что Electrolux ESB7300S представляет собой хороший бытовой стационарный блендер. Детали и составные части аппарата качественно изготовлены, на поверхностях нет ни царапин, ни сколов. Несмотря на довольно внушительный вес, кувшин удобно держать в руках и размещать на моторном блоке. Режущий узел и фиксатор легко снимаются с кувшина и надеваются на него. Объем кувшина позволит за один раз приготовить большое количество напитка, закуски или горячего блюда.

Все практические эксперименты прибор прошел успешно. Он отлично справляется с колкой льда, изготовлением смузи с добавлением замороженных продуктов, вязкие и густые массы также хорошо блендируются с его помощью. Никаких претензий у нас не возникло ни к внешнему виду устройства, ни к его конструкции. Стакан изготовлен из прочного и устойчивого к перепадам температур стекла, корпус моторного блока облицован нержавеющей сталью. Управление элементарно, выбор скоростных режимов осуществляется интуитивно — все это делает эксплуатацию блендера не только простой, но и приятной. На наш взгляд, прибор идеально подходит для задач, связанных именно с изготовлением смузи, коктейлей, жидкого теста, супов-пюре и перемалыванием замороженных продуктов.

Уровень шума при работе довольно высок, что объясняется высокой мощностью рассматриваемого прибора. Так что сделать сюрприз в виде утреннего коктейля не удастся: в процессе приготовления будет разбужен человек даже с очень здоровым сном. Также отметим один неприятный эксцесс, случившийся с нами во время блендирования полной чаши жидкого супа: при включении блендера часть супа выплеснулась сквозь отверстия в мерной чашечке, которая вставляется по центру крышки. Еще к минусам отнесем затруднения, возникающие при извлечении из кувшина густых паст. Нижняя часть кувшина имеет небольшой диаметр, и со стенок этой части сложно собрать готовый продукт, не повредив при этом или силиконовую лопатку об острые ножи, или сами ножи, если воспользоваться металлической ложкой. В заключение добавим, что уточнения требует вопрос о возможности очистки съемных частей блендера в посудомоечной машине. Дело в том, что на сайте и в инструкции содержится противоречивая информация на этот счет.

Плюсы

Современный минималистичный дизайн

Лезвия ножей с титановым покрытием

Большой объем кувшина

Кувшин из жаропрочного стекла позволяет блендировать жидкости с температурой до 90 °C

Хорошие результаты всех практических экспериментов

Минусы

Высокий уровень шума

Разбрызгивание при полной загрузке кувшина и блендировании жидкого сырья

Затруднения при извлечении густого/вязкого сырья