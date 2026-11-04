Anthropic запретила перепродажу и проксирование доступа к Claude

Anthropic обновила политику допустимого использования своих продуктов (Usage Policy), добавив два ограничения, направленных против злоупотреблений при продаже доступа к Claude.

Первое запрещает получать прибыль от личных аккаунтов, перепродавать подписки через сторонние прокси и искажать сведения о продукте или конечных пользователях при интеграции моделей в сторонние сервисы.

Второе ограничение касается несанкционированного получения доступа к платным возможностям. Под запрет попали использование украденных данных, фиктивных платёжных реквизитов и другие способы обхода оплаты. Новые положения должны вступить в силу 12 ноября.

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Изменения затрагивают в том числе разработчиков и компании, которые предоставляют доступ к моделям Anthropic через собственные продукты. При этом сама политика распространяется не только на пользователей Claude.ai и Claude Code, но и на клиентов API, облачных платформ и авторизованных реселлеров, а также на конечных пользователей интегрированных сервисов.

Anthropic оставляет за собой право предупреждать нарушителей, ограничивать скорость и объём доступа, приостанавливать или полностью прекращать обслуживание. Это второе ужесточение правил платформы с сентября 2025 года.