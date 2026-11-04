Yangwang U9 Xtreme стоимостью около 250 млн рублей потерял управление на скорости порядка 500 км/ч. Пилот самостоятельно выбрался из полностью разрушенного автомобиля и не получил травм

Электрический гиперкар BYD разбился при попытке разогнаться до 500 км/ч в Китае

Электрический гиперкар Yangwang U9 Xtreme компании BYD попал в серьёзную аварию во время заезда на закрытом испытательном треке в Китае. На высокой скорости автомобиль потерял управление, развернулся и врезался в барьер.

После удара машина превратилась в груду металла: задний мост был полностью оторван.

Источник изображения: AutoNext

Несмотря на масштаб разрушений, пилот выжил и смог самостоятельно покинуть салон. По имеющимся данным, он не получил травм.

Авария произошла во время подготовки к попытке установить новый рекорд скорости.

Ранее Yangwang U9 Xtreme разогнался на испытательном треке в Германии до 496,22 км/ч. Этот результат сделал его самым быстрым серийным автомобилем в мире. Электрическая силовая установка гиперкара развивает мощность около 3000 л. с.

В ноябре BYD планировала провести новый рекордный заезд в ОАЭ и преодолеть отметку 500 км/ч. После аварии дальнейшая подготовка к попытке оказалась под вопросом.