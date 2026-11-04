Теперь без Snapdragon: Oppo Find X10 Ultra получит аккумулятор на 8000 мА•ч, 10-кратный оптический зум и платформу MediaTek

Oppo готовит к выпуску в 2027 году смартфон Find X10 Ultra, который может стать первым представителем серии Ultra с процессором MediaTek вместо традиционной для этой линейки платформы Snapdragon.

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство под внутренним кодовым названием Xingyun (Nebula) проходит испытания с 2-нм однокристальной системой Dimensity 9600 Pro.

Смартфону приписывают 6,89-дюймовый экран BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей получит закругленные углы и очень узкие симметричные рамки со всех четырех сторон. Среди ожидаемых особенностей камеры — перископический модуль с 10-кратным оптическим зумом и система из нескольких датчиков разрешением 200 Мп с расширенным динамическим диапазоном. Также сообщается об улучшенной стабилизации изображения на всех фокусных расстояниях.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

По словам другого инсайдера, Smart Pikachu, Find X10 Ultra оснастят аккумулятором емкостью около 8000 мА•ч. Кроме того, упоминается премиальная версия смартфона, но ее отличия пока не раскрываются.