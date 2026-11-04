Теперь без Snapdragon: Oppo Find X10 Ultra получит аккумулятор на 8000 мА•ч, 10-кратный оптический зум и платформу MediaTek
Флагман 2027 года тестируют с 2-нм платформой MediaTek Dimensity 9600 Pro
Oppo готовит к выпуску в 2027 году смартфон Find X10 Ultra, который может стать первым представителем серии Ultra с процессором MediaTek вместо традиционной для этой линейки платформы Snapdragon.
По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство под внутренним кодовым названием Xingyun (Nebula) проходит испытания с 2-нм однокристальной системой Dimensity 9600 Pro.
Смартфону приписывают 6,89-дюймовый экран BOE с разрешением 2K и частотой обновления 144 Гц. Дисплей получит закругленные углы и очень узкие симметричные рамки со всех четырех сторон. Среди ожидаемых особенностей камеры — перископический модуль с 10-кратным оптическим зумом и система из нескольких датчиков разрешением 200 Мп с расширенным динамическим диапазоном. Также сообщается об улучшенной стабилизации изображения на всех фокусных расстояниях.
По словам другого инсайдера, Smart Pikachu, Find X10 Ultra оснастят аккумулятором емкостью около 8000 мА•ч. Кроме того, упоминается премиальная версия смартфона, но ее отличия пока не раскрываются.