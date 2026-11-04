Realme 17T 5G впервые показали вживую до анонса

Новый дизайн отличается от предшественника горизонтальным расположением объективов и вспышки

В сети появилось первое живое фото смартфона Realme 17T 5G, на котором можно рассмотреть обновленный дизайн задней панели.

Устройство сохранило характерный квадратный блок камер со скругленными углами, однако расположение элементов изменилось. Вместо трех отдельных компонентов, как у Realme 16T, теперь используются две вытянутые горизонтальные полосы со скругленными краями, в которых сгруппированы объективы и вспышка.

Realme 17T 5G впервые показали вживую до анонса
Источник изображения: gizmochina // 91mobiles

На опубликованном снимке показана черная версия смартфона. Производитель может предложить и другие варианты расцветки, но информации о них пока нет. Новое оформление камеры внешне напоминает горизонтальный блок Google Pixel 9 Pro Fold, хотя никаких свидетельств заимствования дизайна нет, а сами устройства относятся к разным категориям.

Технические характеристики Realme 17T 5G пока остаются неизвестными. Утечка не раскрывает модель процессора, емкость аккумулятора, параметры дисплея и камер. Также нет сведений о стоимости и сроках выхода смартфона. 

Мобильные телефоныRealmeИсточники:gizmochina

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