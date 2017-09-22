Защищенные видеокамеры JVC Everio 2017 года

GZ-RX645BEU, GZ-RX645AEU и GZ-R435WEU

Вот уже четвертый год компания JVC остается верной своей новой стратегии: линейка потребительских камер JVC ограничивается тремя моделями, имеющими всю возможную защиту от любых неблагоприятных условий. Различия между этими камерами — минимальны, а с технической точки зрения их не существует вовсе. Ну разве можно считать сколь-нибудь серьезным фактором цвет корпуса? Конечно же, нет. Но так полагают читатели, которые имеют право называть себя продвинутыми домашними операторами. Для тех же читателей, которых не интересуют технологические изыски (а камеры рассчитаны именно на этот пласт покупателя), в выборе камеры для повседневных съемок любой фактор может сыграть главную роль. Даже пресловутый цвет корпуса.

Нынешняя линейка туристических защищенных камер продолжает прежнюю тенденцию: по одним только названиям моделей можно судить, что перед нами не три, а фактически одна камера. Более того, имеется предположение, что эти модели мало отличаются и от представленных в прошлом году. Возможно, какие-то усовершенствования разработчик все же применил (доработанное ПО, более мощный Wi-Fi-адаптер и пр). Но ключевые узлы камер, равно как и основные их функции, практически не изменились.

Очень может быть, что мы наблюдаем влияние законов современного рынка: похоже, что тому или иному бренду невозможно обойтись без обязательного ежегодного обновления модельного ряда. Пусть это обновление будет являться формальным, это не отменяет его необходимость.

Конструкция, технические характеристики

Для тестирования производитель любезно предоставил три экземпляра, составляющие всю линейку 2017 года. Это модели GZ-RX645BEU, GZ-RX645AEU и GZ-R435WEU. Сразу же разъясним отличия между ними: первые две модели различаются только цветом корпуса, как ни странно это звучит в обзоре видеокамер. Цвет зашифрован в названиях моделей: BEU и AEU, где B и A обозначают цвет корпуса, а EU указывает на принадлежность камеры к европейскому рынку. Но третья модель GZ-R435WEU, младшая в линейке, отличается не только белым цветом корпуса. В ней отсутствуют важнейшие функции, которые имеются в двух старших моделях:

режим записи 1080 50p (плавный прогрессив, имеющий торговое наименование AVCHD Progressive)

(плавный прогрессив, имеющий торговое наименование AVCHD Progressive) Wi-Fi-адаптер

встроенная светодиодная подсветка

Все прочие параметры трех видеокамер совершенно одинаковы, поскольку аппараты построены на идентичной элементной базе. Соответственно, и видео, которые дают эти модели, ничем не отличается (случайные факторы не в счет). По этой причине все последующие материалы будут сняты только одной камерой, старшей в линейке 2017 года — JVC GZ-RX645BEU.

Комплектность камер одинакова, она состоит из защитной крышки объектива, сетевого адаптера питания с переходником под Micro-USB, кабеля Micro-USB, композитного аудио/видеокабеля, руководства по эксплуатации и двух ферритовых колец, надеваемых на кабели. Помимо этого, в упаковке присутствуют бумажные версии руководства пользователя на нескольких языках.

Небольшой светодиод, имеющийся у двух старших камер, но отсутствующий в младшей модели, находится под объективом. Эта подсветка рассчитана для съемки в полной темноте, но эффективность светодиода невысока — при включенном диоде становятся различимы предметы, находящиеся на расстоянии не более одного метра.

Объективы всех трех камер имеют резьбу диаметром 37 мм для навинчивания защитных и нейтральных фильтров.

Единственная кнопка, запускающая и останавливающая видеозапись, находятся на торце аппарата под большим пальцем руки. Удлиненный рычаг-качалка зума позволяет плавно и точно регулировать фокусное расстояние во время съемки.

Резистивный экран реагирует не на касания, как в смартфонах. Здесь ведется фиксация нажатий, при этом неважно, какими предметами эти нажатия производятся. Таким образом, камерами можно управлять хоть в перчатках, хоть тыкая в дисплей спичкой.

Защищенная конструкция камер позволяет использовать аппараты в любых возможных условиях: на морозе, в воде, в жару и пыль. Служебные разъемы и интерфейсы находятся на торце камер и прикрыты сдвижной крышкой, которая фиксируется защелкой. Под резиновой подпружиненной заглушкой расположены слот для карты памяти, порт Mini-HDMI, разъем композитного видео/аудиовыхода и порт Micro-USB. Этот порт используется для подзарядки встроенного аккумулятора и для установления связи с ПК.

Штативное резьбовое находится очень близко к объективу, но особой роли это не играет: вес камер слишком мал, чтобы сказаться на равновесии при их установке на штатив.

Встроенный аккумулятор заряжается от двухамперного адаптера питания около четырех с половиной часов, измеренная нами емкость аккумулятора составила около 3000 мА·ч. Такого заряда батареи камере хватает, чтобы вести беспрерывную видеозапись в режиме 1080 50p в течение 205 минут (более трех часов). В наименее требовательном к ресурсам режиме 1080 50i EP время автономной работы увеличивается до 276 минут — более четырех с половиной часов!

Во время длительной записи камера почти не нагревается, так как используемые в ней электронные компоненты не отличаются высоким энергопотреблением. Максимальный нагрев наблюдается на панели под откидным дисплеем — здесь температура поверхности корпуса достигает всего лишь 41 °C.

Основные технические характеристики видеокамер приведены в следующей таблице (приводятся характеристики двух старших моделей, в некоторых пунктах младшая модель упоминается отдельно):

JVC GZ-RX510/RX515JVC GZ-R310/R315 Фокусное расстояние f=2,9—116 мм Диапазон диафрагм F1,8—F6,3 Диаметр фильтра 37 мм Датчик изображения BSI CMOS 1/5,8″ 2,5 Мп Время работы от батареи до 205 минут беспрерывной видеозаписи с работающим ЖК-экраном в режиме 1080 50p

до 276 минут беспрерывной видеозаписи с работающим ЖК-экраном в режиме 1080 50i Носитель встроенная память 8 ГБ (отсутствует в модели GZ-R435WEU)

карта памяти SDXC/SDHC/SD до 64 ГБ Форматы видео AVCHD H.264 (MTS) 1920×1080 + звук AC3 стерео + титры PGS (текущие дата и время): 1920×1080 50p 28 Мбит/с (отсутствует в модели GZ-R435WEU)

1920×1080 50i 24 Мбит/с

1920×1080 50i 18 Мбит/с

1920×1080 50i 5 Мбит/с Оптический трансфокатор 40х Интерфейсы AV-выход 3,5 мм

выход Mini-HDMI

Micro-USB

Wi-Fi (отсутствует в модели GZ-R435WEU) Прочие характеристики электронный трехрежимный стабилизатор

лампа подсветки (отсутствует в модели GZ-R435WEU)

резистивный сенсорный дисплей 3″ 230 000 точек

запись с закрытым (выключенным) дисплеем

защита от воды до глубины 5 метров в течение 30 минут (IPX8)

защита от ударов и падений с высоты до 1,5 метров

защита от пыли и грязи

защита от низкой температуры до −10 °C

работа и зарядка от порта USB

интервальная запись (только в режиме 1080i)

эффекты во время съемки

удаленное управление по Wi-Fi (отсутствует в модели GZ-R435WEU)

GZ-RX645BEU GZ-RX645AEU GZ-R435WEU Средняя цена T-1720999656 T-1720999656 T-1720999628

Видео/фотосъемка

Во время видеозаписи камера автоматически разбивает видео на файлы-фрагменты объемом 4 ГБ каждый независимо от файловой системы карты памяти. Видео записывается в контейнер MTS. Данный Blu-ray=стандарт позволяет обойтись без перекодирования материала, достаточно лишь «собрать» (это называется авторинг) из снятого видео структуру диска и записать получившийся массив данных на оптический носитель либо создать ISO-образ.

Название формата Размер, частота кадров,

прогрессив (p)/интерлейс (i) Битрейт, Мбит/с Звук 1080 50p 1920×1080, 50p 28 AC3 стерео 256 Кбит/с UXP 1920×1080, 50i 24 XP 18 EP 5

Напомним: в младшей модели линейки — GZ-R435WEU — режим прогрессивной записи (p) отсутствует. Наиболее экономичным режимом записи является последний, EP. В нем используется низкий уровень битрейта, что позволяет сэкономить место на карте памяти, если его не хватает. Правда, при этом не следует ожидать хорошего качества видео. Скорее всего, в таком режиме будут присутствовать типичные недостатки сжатия, артефакты.

Во время записи кодировщик камеры создает все три возможных типа кадров: ключевые (опорные I), разностные (Predicted P) и двунаправленные (Bidirectional B). Видна старая проверенная технология: практически во всех современных камерах разработчики отказались от использования последнего типа кадров, двунаправленных B.

Наглядно представить разницу в детализации и общем уровне качества видеосъемки можно с помощью следующих стоп-кадров и оригинальных роликов, снятых камерой GZ-RX645BEU:

Да, картинка, прямо скажем, не лучезарная. Грязноватая, мыльновато-нечеткая. Не секрет: в камерах используются мелкие подслеповатые матрицы, которые никак не назовешь новинкой. Негативное влияние оказывает также большезумная оптика (кстати, в очередной раз подтверждается правило любительского видеокамерного сегмента: чем выше кратность зума, тем ниже качество оптики). Примерно такое же качество можно было видеть в первых любительских Full HD-камкордерах десятилетней давности. Практически любой современный смартфон по качеству видео заткнет эти камеры за пояс. Однако есть одно жирное но: никакой смартфон не в состоянии вести съемку в мороз-пыль-жару или под водой, причем делать это без риска перегрева и в течение многих часов без подзарядки аккумулятора. Собственно, только этими преимуществами и ограничивается сфера применения рассматриваемых камер, а потому приходится быть снисходительным к качеству получаемого видео.

Ещё немного критики: наличие в камерах интерлейсного режима съемки вовсе отсылает нас к далеким прошловековым технологиям с их кинескопными телевизорами. Отсюда правило для владельцев двух старших моделей: съемку нужно вести только в режиме 1080 50p, а о наличии дополнительных трех интерлейсных режимов необходимо забыть.

Вторая составляющая качества — стабилизация. В состав камер, которые имеют противоударную конструкцию, не могут входить хрупкие нежные агрегаты. К таким относится, в частности, оптический стабилизатор. Он представляет собой систему линз, подвешенных в магнитном поле, положением которых в рабочем режиме управляют датчики и магниты (возьмите любую выключенную камеру с оптическим стабилизатором, потрясите ее — обязательно услышите слабое постукивание внутри корпуса).

По указанной причине в экшн-камерах требуется применять другой тип стабилизации, в котором не существует никаких движущихся деталей: электронный. Известно два способа реализации электронного стабилизатора:

программный (анализ картинки процессором и программный сдвиг изображения по свободной площади матрицы)

программно-аппаратный (сдвиг картинки по свободной площади матрицы в соответствии с показаниями аппаратных электронных гироскопов).

Если первый способ уже немолод и вправе отмечать юбилеи, то второй способ, программно-аппаратный, пока еще относительно свеж и используется только в новейших моделях экшн-камер. Рассматриваемые камеры, как мы уже знаем, построены на старой элементной базе, поэтому о программно-аппаратной стабилизации в них можно лишь мечтать. Впрочем, существенной разницы в результатах работы того или иного вида стабилизации нет. Все дело в отлаженности программного обеспечения, в скорости его работы. Недостаток же обоих типов стабилизации — один. Это уменьшение угла обзора при активации стабилизатора. Что вполне объяснимо: чем большая площадь матрицы используется для сдвига картинки, тем выше эффективность программного стабилизатора.

Во всех трех рассматриваемых моделях камер электронный (программный) стабилизатор имеет три режима работы: Стандартный (Вкл.), Продвинутый (AIS — Advanced Image Stabilizer) и Расширенный Продвинутый (Расш. AIS).Четвертый режим — то есть нулевой — это, разумеется, Выкл.

Как работает данный стабилизатор, насколько увеличивается его эффективность с изменением режимов, мы традиционно оценим с помощью роликов, снятых в разных условиях.

Изучение роликов показывает, что «продвинутые» режимы (+1 AIS и +2 расширенный AIS) действительно увеличивают стабильность кадра, причем довольно эффективно. Но следует помнить, что в таких режимах стабилизации камера серьезно снижает детализацию. Это происходит вследствие уменьшения площади матрицы, с которой берется информация, с одновременным увеличением площади матрицы, используемой для сдвига картинки. Этим же объясняется уменьшение угла обзора камеры при включении электронного стабилизатора: чем эффективней стабилизатор, тем меньше угол обзора.

Стаб. выкл. Стаб. вкл. Стаб. +1 AIS Стаб. расш. +2 AIS

Фактически при включении максимально эффективной стабилизации работает электронный зум. Несложный опыт показывает, что угол обзора камеры с включенным стабилизатором +2 Расш. AIS равняется углу, который получается при выключенном стабилизаторе на кратности зума 1,4x.

Таким образом, разрешающая способность камеры при использовании стабилизатора снижается почти в полтора раза. А ведь максимальная разрешающая способность камер в режиме 1080 50p и без того невысока — всего лишь около 700 ТВ линий по горизонтальной стороне кадра.

Что характерно, ровно такая же разрешающая способность присутствует и в фотоснимках, которые создают рассматриваемые камеры. таким образом, в фоторежиме получаются обычные стоп-кадры из видео.

Кстати, вот еще один серьезный минус электронного стабилизатора. Ввиду отсутствия свободно плавающих линз электронная стабилизация не в состоянии устранить мелкую тряску, вибрацию. Такая вибрация появляется, когда камера во время съемки жестко прикреплена к какой-то мелко вибрирующей поверхности. Как вариант — к квадрокоптеру.

Да, в подвесе, который мы использовали, имеются резиновые демпферы. По идее они могут устранить вибрацию, но беда в том, что рассчитаны они на другой вес. Меньший, чем вес нашей камеры. В результате получившаяся съемка изобилует мелкой рябью и вряд ли будет пригодна для последующего использования.

Камеры линейки JVC 2017 года оснащены 40-кратным оптическим зум-объективом. Вместе с эффективным электронным стабилизатором и при достаточной практике вполне можно снять удаленные объекты с рук, без штатива.

Следующий вопрос, который нужно рассмотреть — уровень роллинг-шаттера. Подробнее об этом явлении в современной видеосъемке можно прочесть в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). Одним из самых эффективных способов выявления данного дефекта является обычный электрический автомобильчик, движение которого дает ту самую необходимую степень тряски и рывков, выдержать которую могут только самые современные, очень быстрые матрицы.

Невооруженным глазом заметна «желейность» картинки при резком движении камеры, сжатие и растяжение объектов, искривление вертикалей. Величина искажений некритичная, но все же они имеются. Собственно, как и в любой съемке, сделанной любой камерой, работающей на CMOS датчике.

Наши камеры, являясь простейшим инструментом для видеосъемки, лишены каких-то глубоких настроек. Они не дают возможности изменить выдержку или диафрагменное число. Из доступных инструментов здесь присутствуют только настройка яркости (по сути — уровень экспозиции) и ручная фокусировка. Изменение этих параметров можно произвести только путем их поиска в служебном меню, активации и дальнейшей регулировки. Проделать такое с помощью сенсорного дисплея — дело небыстрое. А при работе ярким солнечным днем и вовсе невозможное. Таким образом, остается полагаться на автоматику. Которая, без преувеличений, вполне хороша:

баланс белого работает безукоризненно, ошибаясь только при съемке под близкорасположенными лампами накаливания

автофокус камер цепкий, быстрый и точный, его работа не сопровождается рывками, типичными для фотоаппаратной оптики

автоматическая подстройка экспозиции проворная и плавная

Если первые два параметра разрешается зафиксировать в выбранном значении, то автоподстройка экспозиции, к сожалению, будет работать всегда. Имеющаяся возможность изменения уровня яркости всего лишь повышает либо снижает порог яркости картинки. В результате во время съемки сцены, уровень освещенности в которой постоянно меняется, яркость картинки будет «плавать» вместе с освещенностью.

Вряд ли зрителю нравится такое регулярное изменение яркости картинки, пусть и производится оно плавно-быстро. В таких случаях лучшим вариантом съемки могла бы быть съемка с ручными настройками, в которых можно заблокировать экспозицию на подходящем значении. Так, чтобы картинка не получилась пересвеченной. Пусть лучше она станет темнее, чем в действительности — это всегда легко поправить при последующем монтаже. В то время как с пересвеченной картинкой ничего сделать не удастся.

Но, к сожалению, автоматика камер неотключаема. В зависимости от количества света, попадающего на матрицу, она самостоятельно определяет необходимость закрытия и открытия диафрагмы, а также необходимость изменения выдержки.

Особенно громко излишняя самостоятельность может аукнуться в интервальной съемке. Такая съемка может вестись долгими часами, в течение которых вместе со временем суток изменяется и освещенность. А поскольку интервальная съемка получается посредством создания отдельных кадров-снимков через какие-то временные интервалы, то и скачки яркости кадра получаются неприемлемо резкие.

Говорить о качестве сжатия материала можно, пожалуй, только в разрезе единственно правильного режима съемки — 1080 50p. Видео в остальных трех режимах, к сожалению, складывается из полуполей. Что на практике вдвое снижает разрешающую способность по вертикали и вследствие этого негативно влияет на общее впечатление от видео.

Если статика с множеством мелких деталей выглядит более-менее прилично, то в съемке динамических сцен с большим количеством движения, света и цвета отчетливо видны недостатки кодирования. Особенно ярко проявляются они в пресловутых интерлейсных режимах, и чем ниже средний битрейт видео, тем более выражена пикселизация.

Защита рассматриваемых видеокамер позволяет эксплуатировать их практически в любых условиях, в жару и мороз, в пыли, грязи и даже под водой на глубине до пяти метров. Такой глубокий водоем в нашем окружении найти непросто, поэтому ограничимся технической проверкой водостойкости камер (впрочем, никаких сомнений в эффективности защиты и не было).

Тут, пожалуй, имеется единственная претензия к разработчику: после «купания» сильно намокает и долго не высыхает кожаный ремешок камер. Наверное, следовало бы заменить материал ремешка на что-то мягкое пластиковое или резиновое.

"Благодаря" серьезной задержке в публикации статьи, мы сумели отыскать водоем поглубже и чуть почище. Но и здесь камера показала себя не хуже. Точнее, гораздо лучше, так как польза от такого универсального аппарата, не боящегося ни песка, ни воды, в походных условиях просто неоценима.

Эффективность встроенного фонаря подсветки, как мы уже говорили, не превышает одного метра. Примечательно, что даже при такой слабой освещенности автофокус камер уверенно наводится на объекты, находящиеся в центре кадра.

Фотографические способности видеокамер весьма посредственны: создаваемые снимки фактически являются стоп-кадрами из видео.

Программное обеспечение

HDMI-выход видеокамер всегда транслирует видеопоток независимо от текущего режима работы камеры, записывает ли она или находится в режиме простоя. Камеры имеют настройку, позволяющую включить или отключить отображение служебной информации на видеовыходе.

Сигнал с графической информацией «Чистый» сигнал

Служебное меню камеры состоит из нескольких разделов, разбитых по функциональности: системные настройки, параметры съемки, функции беспроводной и видеосвязи.

Главное меню настроек Настройки Wi-Fi

При подключении камеры к ПК по USB аппарат становится переносным USB-накопителем. При этом, помимо карты памяти, вставленной в камеру, в системе регистрируется еще один накопитель, запись на который невозможна.

На этих 80 мегабайтах находится программное обеспечение и PDF-версии руководств пользователя — эти материалы раньше прилагались к камерам, будучи записанными на CD.

Похожим программным обеспечением снабжаются фото/видеокамеры и других брендов. Несмотря на какие-то мелкие отличия, общая функциональность таких пакетов одинакова: здесь присутствует файловый браузер, отсортировывающий снятый материал по датам, медиаплеер для просмотра видео и фото, а также несложный видеоредактор с одной видеодорожкой.

Воспроизведение видеофайла Режим файлового браузера Режим редактирования

Мобильное приложение, посредством которого осуществляется управление камерой, называется Everio sync. 3 (версия для Android). Соединение камеры и смартфона может производиться как напрямую, так и через Wi-Fi-маршрутизатор.

Главное меню Режим прямой трансляции и управления Режим просмотра записанного материала

Благодаря способности камеры подключаться к сторонней Wi-Fi-сети, у пользователя появляется возможность удаленного наблюдения, почти так, как это реализовано в IP-камерах наблюдения. C одним отличием: наши камеры не поддерживают стандарт ONVIF и работают только через фирменный динамический DNS. Чтобы его получить, необходимо создать учетную запись, используя серийный номер камеры.

В заключение отметим положительный факт: если предыдущие модели камер JVC этой линейки поддерживали Wi-Fi-соединение со смартфоном на расстоянии до 25 метров, то рассматриваемые модели уверенно держат связь на вдвое большем расстоянии, до 57 метров при отсутствии физических преград и сторонних Wi-Fi-сетей, которые могут помешать стабильному соединению.

Выводы

Любопытно знать: как долго еще просуществует эта безусловно востребованная линейка видеокамер? Такие защищенные аппараты действительно занимают нишу, в которой, кроме них, нет других представителей аппаратуры подобного класса с похожими характеристиками. Экшн-камеры? Нет, у них иной форм-фактор, совершенно не подходящий для полноценной видеосъемки. Обычные камкордеры? Тоже мимо — они не в состоянии работать даже под дождиком, не говоря уже о других, более суровых, природных условиях. Наконец, заключительный и важнейший фактор — время автономной работы. Ну какая камера сумеет вести запись в течение четырех с половиной часов без использования дополнительных или внешних аккумуляторов?

И все же заданный вопрос остается открытым. Вот уже четвертый год эти уникальные туристические камеры заполняют рыночную пустоту, однако нельзя бесконечно эксплуатировать одно и то же решение. Да, качество видео, получаемое с помощью этих камер, не являлось приоритетом в момент разработки аппаратов. Но теперь, спустя несколько лет, все же видится необходимость обновить датчик и, соответственно, процессор. Правда, в этом случае стоимость продукта вряд ли останется на прежнем доступном уровне.

Но предоставим рынку право самостоятельно решать судьбу линейки необычных камер и традиционно суммируем найденные и бывшие известными недостатки и достоинства аппаратов. Два основных минуса относятся, как нетрудно догадаться, к качеству изображения. Невысокая разрешающая способность не дает получить материал, который сумел бы конкурировать даже с современными смартфонами. А неотключаемый автомат выдержки и диафрагмы не позволяет оператору самостоятельно руководить процессом съемки.

Положительные качества камер также очевидны. Это, конечно же, четырехуровневая защита и длительное время автономной работы. Фактически при эксплуатации таких камер не нужно задумываться о комфортных условиях хранения и переноски аппаратов, они готовы к съемке в любых условиях.