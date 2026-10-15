Свидетельство о рождении в Max разрешили предъявлять в транспорте, поликлиниках и музеях ⁠ 1

помощью сервиса «Цифровой ID» в мессенджере Max. Новые возможности станут доступны по мере подключения организаций к системе. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

Электронное свидетельство о рождении можно будет использовать при покупке билетов и посадке в транспорт, оформлении льготного или бесплатного проезда, обращении за медицинской помощью по ОМС и посещении МФЦ. Документ также разрешат предъявлять при посещении музеев, культурных и спортивных мероприятий, покупке льготных билетов и получении других услуг, требующих подтверждения личности ребёнка.

Сведения о свидетельстве хранятся в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID». Для подтверждения данных родителю достаточно показать QR-код, который сможет считать сотрудник организации.

Ранее электронный документ разрешили использовать при заселении в гостиницы. По данным Минцифры, к сервису уже подключились более 3 тыс. отелей по всей России. Использование цифрового документа остаётся добровольным: бумажное свидетельство о рождении сохраняет юридическую силу.