Новую серию с отдельной ИИ-кнопкой могут представить в ноябре

Камера на 200 Мп и внешний объектив. Oppo Reno 17 показали на живом фото до анонса

В сети появилось первое живое фото Oppo Reno 17, раскрывающее дизайн смартфона до официальной премьеры. По данным инсайдера Smart Pikachu, компания готовит сразу несколько моделей серии, включая версии с большими и компактными экранами. Предварительно запуск линейки в Китае намечен на ноябрь 2026 года — всего через несколько недель после презентации флагманов Find X10.

Одной из главных особенностей Reno 17 может стать 200-мегапиксельная камера. Также устройствам приписывают новые функции для создания живых фотографий и редактирования снимков, а ещё отдельную физическую кнопку для быстрого доступа к возможностям искусственного интеллекта. Ранее сообщалось, что Oppo рассматривает возможность поддержки внешнего телеобъектива-насадки.

Ожидается, что Reno 17 будет работать под управлением ColorOS 17 на базе Android 17.