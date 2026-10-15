Новинка получит систему охлаждения с элементами как в СО видеокарт

OnePlus сделает невозможное возможным: новый смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет таким же мощным, как модели на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

OnePlus может представить новый мощный смартфон в конце текущего месяца — об этом пишет IT Home со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station. Ключевой особенностью устройства станет мощная двухканальная система охлаждения, дополненная вентилятором. По словам инсайдера, система использует два воздушных канала, чтобы одновременно охлаждать область процессора и заднюю крышку смартфона. Один канал отводит тепло непосредственно от чипа, а второй снижает нагрев корпуса. За счет этого Snapdragon 8 Elite Gen 5 в новом устройстве будет обеспечивать производительность, сравнимую со Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

OnePlus Ace 6 Источник изображения: OnePlus

Разработка будет опираться на собственные патенты OnePlus, датчик температуры с управлением на основе искусственного интеллекта и элементы систем охлаждения, применяемых в настольных видеокартах. Компания также уделила внимание типичным проблемам активного охлаждения в смартфонах — уровню шума и попаданию пыли внутрь корпуса.

Digital Chat Station заявил, что игровой потенциал новинки особенно высок: по его словам, даже смартфону на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 будет сложно конкурировать с ней без дополнительного охлаждения.

Официальное название смартфона пока не раскрывается, но, возможно, речь о OnePlus Ace 7 — эта модель как раз готовится к выходу. Согласно предварительным данным, он получит батарею емкостью 9000 мАч, 200-мегапиксельную камеру, водозащиту и, собственно, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Инсайдер Дебаян Рой приписывал этой модели и вентилятор.