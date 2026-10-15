20 000 мАч и 100 Вт в двух направлениях. Вышел новый мобильный аккумулятор Huawei

Huawei представила новый мобильный аккумулятор со встроенным кабелем USB-C. Стоимость новинки составляет 499 юаней — $75. Предзаказы в Китае уже открыты.

Аккумулятор доступен в черном и белом цветах. Помимо встроенного кабеля, он получил функции автономного поиска устройства и интеллектуальных напоминаний для путешествий. Емкость интегрированной батареи составляет 20 000 мАч, мощность зарядки — 100 Вт. Причем эта мощность достигается в двух направлениях: и для зарядки самого пауэрбанка, и для зарядки мобильных устройств. Помимо кабеля есть один порт USB-C.

В каталоге Huawei уже есть две модели внешних аккумуляторов со встроенными кабелями. Версия с батареей емкостью 12 000 мА·ч и мощностью зарядки 66 Вт изначально стоила 329 юаней, но сейчас продается на JD.com за 229 юаней ($35). Модель той же емкости с поддержкой 100-ваттной зарядки дебютировала по цене 399 юаней, а теперь стоит 279 юаней ($42).