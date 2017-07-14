Экшн-камера Gmini MagicEye HDS6000

Компания Gmini, известная недорогими локализованными решениями в области автономной видеорегистрации, недавно анонсировала вслед за Gmini MagicEye HDS5100 очередную новинку — экшн-камеру MagicEye HDS6000. Но правильнее будет называть ее экшн-регистратором, причины этому будут приведены далее.

Камера относится к начальному ценовому сегменту, так что вряд ли стоить искать в ней какие-то исключительные черты. Скорее всего, аппарат не блещет разрешающей способностью и качеством сжатия. Упор здесь наверняка сделан на общих эксплуатационных характеристиках и универсальности использования. Эти-то моменты мы и попробуем рассмотреть.

Конструкция, технические характеристики

Небольших размеров упаковка, в которой продается камера, не похожа на стандартные, набившие оскомину постаменты с прозрачным колпаком, под которыми установлено большинство экшн-камер.

Впрочем, внутри нашей упаковки пользователь увидит стандартный для экшн-камер набор аксессуаров:

прозрачный водонепроницаемый бокс

открытый бокс с верхним и нижним резьбовыми штативными отверстиями

крепление на велосипедный руль

крепление-клипса

две площадки с клейкими основаниями, одна из которых имеет штативную резьбу

два крепления-переходника

кабель USB

документация

Герметичный бокс, имеющийся в комплекте, можно использовать не только для подводной съемки. Все дело в комплектных креплениях. Имеющееся в комплекте крепление для велосипедного руля рассчитано на стандартные «ушки» — такими оснащен аквабокс. Однако открытый бокс-рамку можно прикрепить только к штативной резьбе, и это понятно — расчет на стороннее крепление с присоской на лобовое стекло автомобиля. К счастью, в комплекте имеется переходник со штативной резьбы на петли.

Жаль, что в наборе отсутствует крепление с присоской для лобового автомобильного стекла, о котором мы упоминали. А ведь оно может понадобиться ничуть не меньше, чем все прочие крепления. А то и больше.

Дизайн таких камер мы описывали десятки раз. Пожалуй, впредь стоит ограничиваться одним емким словом: «кирпичик». Это проверенный временем форм-фактор, делающий аппарат любого бренда узнаваемым как экшн-камера. Различия, которые могут присутствовать в реализациях этой конструкции, касаются количества и расположения управляющих кнопок, наличия основного и дополнительного информационного дисплея.

Второй информационный дисплей, находящийся на фронтальной части корпуса, при наличии основного дисплея можно назвать излишеством. Впрочем, ситуаций, в которых может использоваться камера, может быть множество. Например, если аппарат закреплен так, что основной экран скрыт от взора и при этом управление мобильным устройством оказывается недоступным или просто неудобным — тут уже никак не обойтись без контрольного мониторчика, на котором в лаконичной форме отображается полезная информация о текущем режиме работы и времени съемки.

Служебные интерфейсы и разъемы находятся на левом боку корпуса — здесь собраны порт Micro-USB, порт Micro-HDMI и слот для карты памяти формата microSD/SDHC/SDXC. Они ничем не защищены, да этого и не требуется: если камеру предполагается использовать в условиях повышенной влажности, то ее следует помещать в прилагаемый герметичный бокс.

В нижней части корпуса расположен отсек для сменного аккумулятора, он прикрывается съемной крышкой на защелке.

Емкость съемного аккумулятора составляет 1050 мА·ч. Этой энергии хватает на 62 минуты беспрерывной видеозаписи в режиме Full HD 60p и до 45 минут в режиме 4K с выключенным Wi-Fi. Скажем прямо — невысокий показатель. Намек на преимущественно стационарное питание в автомобиле? Возможно.

Любая современная миниатюрная электроника обычно склонна к значительному нагреву во время работы. Не отстает и наша камера: некоторые участки корпуса после долгой непрерывной видеозаписи нагреваются до 52 °C (передняя панель под объективом). Однако, несмотря на столь грозную, если судить по цифре, температуру, аппарат ни разу не прервал запись вследствие перегрева, работа камеры продолжалась до исчерпания запаса батареи. Следующие теплоснимки были получены во время длительной видеозаписи в режиме Full HD 60p.

Камера тестировалась в основном без герметичного бокса и преимущественно при комнатной температуре. Не устанем повторять, хоть это и очевидно каждому: длительная съемка в герметичном боксе или в условиях сильной жары не предусмотрена конструкцией обычных экшн-камер. Они изначально для таких условий не предназначены, поэтому не нужно проводить длительную съемку в аквабоксе на жарком пляже.

Основные технические характеристики аппарата приведены в следующей таблице:

углы обзора 170°, 140°, 110°, 70° датчик изображения CMOS 1/2,3″ 16 Мп (Panasonic MN34120PA) Габариты, масса 59×41×29 мм

58 г с батареей и картой памяти Время непрер. записи от батареи, входящей в комплект до 62 минут в режиме Full HD 60p с выключенным Wi-Fi

до 45 минут в режиме 4K с выключенным Wi-Fi Носитель карта памяти microSD/SDHC/SDXC Форматы видео в тексте статьи Интерфейсы Micro-HDMI

Micro-USB 2.0

Wi-Fi

аналоговый видеовыход (используется FPV-кабель, подключаемый к Micro-USB, приобретаемый отдельно) Прочие характеристики TFT-дисплей 2″

фронтальный информационный дисплей

детектор движения, включающий запись

полноценный режим автомобильного видеорегистратора

скоростная видеосъемка

интервальная видеосъемка

цикличная видеосъемка (запись по кругу с указанной длительностью)

подзарядка аккумулятора через USB

работа от адаптера питания

управление по Wi-Fi Средняя цена T-1724699829 Розничные предложения L-1724699829-10

Видео/фотосъемка

При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами.

Обработкой изображения в камере занимается процессор Novatek NT96660, в его спецификациях указывается возможность обработки видео 2K. Однако наша камера позиционируется как регистратор с возможностью записи видео с размером кадра 4K. Ничего удивительного: нам давно уже знаком этот прием, когда исходное (оригинальное) видео трансформируется в больший размер. С потерей частоты кадров и детализации картинки, разумеется.

Изучим технические параметры видео, которое записывается камерой. Она предлагает на выбор шесть режимов видеосъемки с разным размером кадра и разной частотой.

Размер кадра, соотношение сторон Частота кадров в файле Средний битрейт, Мбит/с Звук 2880×2160, 4:3 (1,333) 24 60 AAC один канал 96 Кбит/с 2560×1440, 16:9 (1,777) 30 30 1920×1080, 16:9 (1,777) 60 30 1920×1080, 16:9 (1,777) 30 60 1280×720 16:9 (1,777) 120 30 1280×720 16:9 (1,777) 60 30

Сразу отметим: в этой таблице приведены только пункты, доступные в стандартном списке выбора формата. Помимо них, камера может вести запись в файлы, имеющие другие характеристики, это зависит от выбранного режима.

Уже из таблицы можно понять, что указанный в спецификациях аппарата режим 4K — это производное от какого-то иного режима. Нестандартный размер кадра 2880×2160 с нестандартным соотношением сторон 4:3 выдают программную трансформацию, наличие которой мы предполагали не зря. Такое соотношение сторон кадра (аспект) означает, что картинка состоит из неквадратных пикселей. Основываясь на опыте, заранее можно казать, что такой режим съемки нашей камерой не следует считать предпочтительным.

При формировании видеопотока кодек камеры создает два типа кадров: I (ключевые) и P (разностные). Двунаправленные кадры (B) в потоке отсутствуют.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают разные режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров и оригинальных роликов.

Признаться, выглядит довольно удручающе. Даже те режимы, которые по спецификациям датчика являются «родными» для камеры, не дают приемлемого качества. Вообще, понятие «качество» включает в себя несколько составляющих. Для статичной картинки ими являются высокая детализация, достойная цветопередача, отсутствие искажений. Ничем из перечисленного наша камера похвастать не может. Наиболее предпочтительным для повседневной съемки видится режим 1920×1080 60p, но с детализацией в этом режиме происходит что-то не то. Явно видятся следы пропуска строк либо программной трансформации, не очень аккуратной.

Кстати, изучая качество видео, которое дают различные камеры, мы зачастую сравниваем стоп-кадр из видеоролика и фотоснимок, сделанный этим же испытываемым аппаратом. Чаще всего фотография оказывается значительно качественнее видео, что объясняется слабым видеокодеком (недостаточно мощным процессором). Но в данном случае у нас получился настоящий паритет. Все дело в странном, или, мягко говоря, оригинальном способе сжатия JPEG-снимков, который производится камерой, а также действительно слабым видеокодеком. Если видео кодируется со значительными артефактами, типичными для камер наблюдения, то фотография словно бы проходит обработку неким художественным фильтром, имитирующим текстуру.

Участок стоп-кадра из видеоролика Участок фотоснимка

Измерение разрешающей способности камеры вносит некую сумятицу. Дело в том, что съемка тестовой таблицы показывает результат, заметно отличающийся от съемки реальной сцены с движущимися объектами. Здесь отчетливо видно, что Full HD-кадр образован методом пропуска строк, на это указывает ярко выраженный муар и алиасинг (ступенчатость наклонных границ). В результате такой обработки разрешающая способность камеры в Full HD едва дотягивает до 600 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра. В то же время кадр с размерами 2880×2160, явно «неродной» для процессора камеры, показывает разрешающую способность до 1100 ТВ-линий по горизонтали. Этот результат уже соответствует разрешающей способности очень хорошей Full HD-видеокамеры (но не 4K-решений).

2880×2160 1920×1080

Это измерение разрешающей способности приводит к любопытному выводу: получается, что видеосъемку нашей камерой лучше всего проводить в максимальном режиме с размером кадра 2880×2160, а впоследствии при монтаже производить обратную интерполяцию, уменьшая кадр до размеров Full HD. Только таким образом можно получить максимально возможную детализацию. Правда, в этом случае теряется прелесть высокой частоты кадров, что для экшн-съемки не совсем подходит. Что, опять намек на преимущественно регистрационную функцию камеры?

Углы обзора камеры изменяются вручную, для этого в служебном меню имеется специальная настройка. Она позволяет выбрать один из трех вариантов: большой, средний и маленький угол.

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Не так давно мы изучали одну из первых камер, в которой применяется гибридная система стабилизации, состоящая из двух модулей: электронного гироскопа и программы, которая получает с него информацию о движении камеры и соответствующим образом перемещает кадр для компенсации этого движения. Похоже, что таким же стабилизатором оснащена и рассматриваемая камера. В настройках аппарата имеется параметр, называемый «Гироскоп». Без чтения руководства пользователя не поймешь, что подразумевается под этим гироскопом — но речь действительно идет о стабилизаторе.

К сожалению, никакого видимого воздействия на картинку включенный стабилизатор не оказывает, если не считать традиционное уменьшение угла обзора камеры при включении электронной стабилизации.

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По всей видимости, это какая-то программная недоработка в прошивке камеры: если судить по изменению угла обзора, стабилизатор включается. Но работу свою он не выполняет. А жаль. В некоторых случаях его действие совсем не помешает, особенно если в кадре имеется мелкая тряска, с устранением которой электронные стабилизаторы обычно справляются без особого труда.

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И лишь новая прошивка чуть-чуть поправила положение. Теперь стабилизатор заработал вполне неплохо. Конечно, не кардинально, но все же небольшой эффект от его работы стал наблюдаться.

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Следующий на очереди вопрос — роллинг-шаттер (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). Наклон вертикалей в случае с экшн-камерой не измеришь — слишком велик угол обзора, изображение словно бы натягивается на полусферу. Но наклон вертикалей все же зафиксировать можно, если включить в камере самый маленький угол обзора.

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Имеется также способ зафиксировать второе последствие роллинг-шаттера — желейность картинки. Для этого достаточно произвести съемку в условиях сильной тряски, в чем поможет игрушечный электроавтомобильчик.

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Очевидно, что значительного роллинг-шаттера при съемке этой камерой можно не опасаться. Используемый датчик имеет достаточно высокую скорость построчного считывания, чтобы даже при наличии активного движения камеры картинка не превращалась в желе.

Пора изучить качество кодирования. В статичных сценах оно не вызывает особых нареканий, кроме пресловутого качества сжатия. То же касается и съемки динамичных сцен — по всему видно, что битрейта здесь вполне достаточно. Дело за малым: увеличить эффективность самого кодека камеры.

В рассматриваемом аппарате имеется установка параметров съемки, которая называется «Подводный режим». В этом режиме камера изменяет баланс белого, поскольку под водой цветовая температура отличается от обычного дневного освещения.

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Большинство камер с микрооптикой почти всегда бесполезны при съемке в условиях недостаточного уровня освещенности. Если разработчик не применяет какую-либо хитрость вроде сверхусиления либо длительной выдержки. В нашей камере имеется режим для съемки ночью, если судить по его названию. Однако и здесь нам не удалось заметить каких-то отличий такой съемки от видео, полученного в обычном режиме.

Ночной режим выключен Ночной режим включен

Во время подготовки обзора разработчик оперативно предоставил новую версию прошивки камеры, в которой были исправлены некоторые недочеты. И ночной режим в этой новой прошивке заработал! Как мы и полагали, при его активации камера включает супер-усиление, благодаря чему невидимые прежде слабоосвещенные объекты слегка выходят из тени. Как, например, эта чуть заметная в ночном дворе тропинка на следующих примерах съемки:

Ночной режим выключен Ночной режим включен

Наконец, изучим один из полезнейших режимов, имеющихся в камере — режим автомобильного видеорегистратора. Думается, этот режим нужно считать предпочтительным, чуть ли не основным для этой конкретной модели.

Бесперебойная работа камеры в качестве регистратора обеспечивается умением аппарата работать от внешнего питания, наличием режима записи по кругу и автоматическим включением камеры при поступлении питания на ее USB-вход. Не следует недооценивать и возможность связи со смартфоном с прямой трансляцией на него видеопотока — при желании можно получить большой дисплей с чистой картинкой.

При выборе формата, в котором следует вести регистрационную запись, предпочтение нужно отдать самому главному, первому: 2880×2160. Пусть у видео с таким размером невысокая частота кадров, зато разрешающая способность, как мы уже выяснили, самая высокая.

Во время записи в режиме регистратора камера разбивает видео на фрагменты. Стыки этих фрагментов часто являются проблемой. Например, случается, что между концом первого ролика и началом второго возникает пропуск одной-двух секунд. В нашем случае такого недостатка не наблюдается. Зато имеется другая особенность: в файле, который следует за стыком, повторяется одна секунда из конца предыдущего ролика. С запасом, так сказать.

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Кстати, в режиме регистратора и при наличии внешнего питания может пригодиться особая функция камеры — распознавание движения. Этот программный анализатор автоматически запускает видеозапись только когда в кадре обнаруживается движение. Время, в течение которого камера будет вести запись после срабатывания детектора движения, задается в настройках.

Интервальная съемка — это изюминка любой камеры. Наш аппарат — не исключение. Настройки камеры допускают создание одиночных кадров с интервалами от 0,5 секунды до одной минуты.

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Формат, в котором необходимо вести такую съемку, разумеется, все тот же, самый главный: 2880×2160. Прочие режимы камеры не дают такой детализации и качества.

Максимальный размер кадра, с которым камера создает фотоснимки, составляет 4608×3456 точек. Возможна серийная фотосъемка и съемка с интервалами.

Программное обеспечение

Порт Micro-HDMI, встроенный в камеру, камеры позволяет транслировать видеосигнал в Full HD-разрешении. При подключении камеры к устройству отображения встроенный в аппарат дисплей отключается. Сигнал может выводиться на телевизор как с информационным наполнением, так и в чистом виде. Камера может служить также и плеером для воспроизведения ранее записанного видео, которое находится на карте памяти.

Сигнал с информацией Чистый сигнал Просмотр записанного материала

Помимо цифрового видеовыхода, в камере имеется аналоговый. Он встроен в порт Micro-USB аппарата, а для получения этого композитного сигнала потребуется приобретаемый отдельно кабель-переходник, аналогичный тому, который используется в камере SJCam SJ4000. В настройках аппарата находятся пункты ТВ-выход и ТВ-режим, активирующие вывод аналогового сигнала. Такой режим будет полезен энтузиастам-квадрокоптерщикам, осуществляющим управление полетом, ориентируясь по видеоизображению. Дело в том, что при передаче цифрового видеосигнала наблюдается неприемлемо долгая задержка (лаг). Аналоговые же каналы передачи данных такой задержки не допускают.

Каждый режим работы камеры имеет свои настройки (фотосъемка, видеосъемка и т. д.).

При этом существует и меню общих настроек, системных, которое вызывается нажатием фронтальной кнопки на корпусе аппарата.

При USB-подключении к ПК аппарат становится внешним USB-накопителем с названием Demo1. Где-то мы уже встречали такое имя. Вероятнее всего, из прошивки камеры забыли убрать «умолчальное» название, внесенное производителем одного из электронных компонентов.

Также при соединении с ПК по USB камера может играть роль веб-камеры, причем по-настоящему продвинутой камеры высокого разрешения с возможностью выбора режима вплоть до 1920×1080 и с частотой до 30 кадров в секунду.

Подключенный к компьютеру в режиме веб-камеры аппарат становится доступным для всех сторонних приложений Windows.

Беспроводное соединение мобильных устройств с камерой осуществляется с помощью приложения, которое называется Canany (версии для Android и iOS). Процесс соединения камеры со смартфоном крайне прост: достаточно активировать в камере точку Wi-Fi, присоединиться к ней и после этого запустить мобильное приложение.

Настройки, имеющиеся в приложении, не совпадают с настройками камеры. Ни по количеству, ни по составу. Скорее всего, управляющее приложение еще не адаптировано под конкретную модель камеры.

Расстояние, на котором возможна устойчивая видеосвязь с камерой, зависит от погодных условий, наличия преград и от «замусоренности» радиоэфира (наличия других Wi-Fi-сетей). В нашем случае, при полном отсутствии преград и сторонних Wi-Fi-сетей, максимальное расстояние, на котором камера передавала видеопоток и слушалась команд, составило 45 метров.

Выводы

Довольно спорный получился аппарат у Gmini. Во-первых, вызывает недоумение короткое время автономной работы, что слабо вяжется с наличием в камере экономичного процессора. Также имеются вопросы к способам формирования Full HD-кадра и кадра с размером 2560×1440, поскольку существующий способ масштабирования приводит к серьезной потере разрешающей способности в этих режимах. Итак, суммируем найденные недостатки:

малая автономность

невысокая разрешающая способность

Справедливости ради, обозначим неоспоримые достоинства камеры. Касаются они в основном потребительских свойств:

низкий уровень роллинг-шаттера

встроенный ЖК-дисплей

фронтальный информационный дисплей

интервальная и скоростная видеосъемка

надежное Wi-Fi-соединение с мобильными устройствами

полноценный режим автомобильного видеорегистратора

отсутствие критического перегрева во время длительной работы

Надежность, длительное время работы с режимом записи по кругу, автоматическое включение и выключение — эти факторы задают главную роль рассмотренной камеры. Она видится преимущественно в стационарной работе в качестве регистратора. А от регистратора обычно не требуется роскошное качество картинки. Надо лишь помнить, что при выборе формата записи предпочтение нужно отдавать самому старшему режиму, который позволяет получить максимальную разрешающую способность.

Ко всему необходимо отметить быструю реакцию разработчика, своевременно вносящего положительные изменения в прошивку аппарата.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000:

Наш видеообзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 можно также посмотреть на iXBT.Video