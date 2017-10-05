Тестирование фотобумаги Lomond

Мне кажется, что сейчас, в период переизбытка изображений, печать фотографий особенно важна. Тем самым кадр вновь становится именно кадром, авторской работой, и перестает быть «файлом» — одним из бесконечного количества быстро просматриваемых изображений. Предложение протестировать бумагу Lomond показалось мне очень интересным. Последнее время для выставок, продажи работ, для своего личного портфолио я печатаю именно на плоттере либо на хорошем принтере, поскольку, в отличие от классической фотопечати, краска наносится поверх бумаги и изображения выглядят более насыщенными, а цвета — глубокими. Огромное значение имеет бумага: ее тип, плотность, поверхность, фактура. Я часто печатаю свои работы, и для меня бумаги Lomond стали настоящим открытием. Это просто удивительно, почему ни я, ни многие мои друзья-художники раньше не знали о существовании серии Premium Photo, баритовой бумаги и арт-серии бумаг Lomond, хотя качество этих бумаг отличное и позволяет печатать выставочные работы, не прибегая к дорогостоящим немецким и американским брендам. Фотобумага Ломонд позволяет на принтере печатать фотографии как минимум столь же высокого качества, как и при обычной фотопечати, а обширный ассортимент позволяет для каждой конкретной серии снимков подобрать нужный тип бумаги и ее оттенок (например, белоснежный или теплый). Цветовое разрешение соответствует, насколько я могу судить, всему динамическому диапазону RGB. Во всяком случае, на всем протяжении тестирования различных типов бумаги у меня не было проблем с цветопередачей. Некоторые работы вообще не требовали никакой цветокоррекции, отпечаток сразу «попадал» в цвет. Для остальных я подбирала коррекцию цвета в фотошопе, и, в среднем, с 3-5-й пробы удавалось достичь нужного результата. Для меня это действительно хороший показатель, поскольку я крайне придирчиво отношусь к качеству печати (напечатав в своей жизни не одну выставку и замучив многих печатников). Попадание в цвет, тон, контраст для меня принципиальны. Бумаги Lomond быстро впитывают чернила и высыхают. При этом во многих работах (например, в фотограммах) использован сплошной черный фон (!). Отпечатки выходят идеально ровными — за единственным исключением: глянцевая бумага А3 немного «волнила». Все остальные тестируемые бумаги А3 и А4 всех типов — абсолютно ровные. Это приятно порадовало. Бумаги не заламываются, на черном в матовых бумагах и на сатине отпечатки пальцев не видны. Чтобы поцарапать или как-то повредить отпечаток, нужно действительно постараться. Попробовав разные плотности бумаг, хочу сказать, что бумаги плотностью от 270 г/м² (их я бы и рекомендовала всем использовать) — это фактически картон. Прекрасно выглядят, при оформлении не нуждаются в стекле. Это очень важно, поскольку сама фактура бумаги действительно красивая и в интерьере будет гораздо лучше выглядеть без стекла. В первом тестировании я решила прежде всего сосредоточиться на вопросе выбора подходящего типа бумаги для различных жанров и стилистик авторских фотографий. Я подобрала отличающиеся друг от друга по тону, контрасту, цвету и стилистике изображений серии работ и напечатала их самостоятельно. Жанр: портрет Я попробовала напечатать серию портретов солистов балета Большого театра. Эти работы были сняты на пленку и изначально напечатаны мною вручную, потом отсканированы, и в дальнейшем — уже для выставок — я делала цифровые копии аналоговых отпечатков. С каждым отпечатком я работала очень долго, продумывая малейшие детали контраста, полутонов и общего настроения кадра. Поэтому в данном случае тестирование заключалось в репродукции: важно было максимально приблизиться к оригиналу. Я решила остановиться на том же типе бумаги, на котором я печатала эти портреты вручную: Односторонняя матовая фотобумага для струйной печати (A3, 90 г/м²) и Двусторонняя матовая/Матовая фотобумага для струйной печати (A4, 190 г/м²). Сделав несколько проб по цвету, мне удалось попасть в черно-белую гамму. Это очень важно — иметь возможность напечатать чистое черно-белое изображение, не уходящее в цветной оттенок. И мне это удалось. Выбор матовой бумаги (плотность) для данной серии работ был также обусловлен спецификой этого типа бумаги. Дело в том, что матовая бумага идеально подходит для достаточно контрастных изображений, где не видны малые переходы полутонов, которые на ней сглаживаются, в отличие от, например, сатина. Эта серия портретов была задумана контрастной. При этом для меня было важно полное отсутствие бликов на отпечатке и плотность бумаги. Для этих портретов «Матовая» подошла идеально. Надо сказать, что, положив рядом два отпечатка — мой ручной отпечаток, сделанный в «мокрой» лаборатории, и отпечаток на матовой бумаге Ломонд, — разницу заметить достаточно сложно. Для меня это идеальный результат. Два других портрета, печать которых я решила протестировать — это работы, сделанные мной для журналов. Обложка журнала Seasons. Сочная, контрастная история, по стилю намеренно напоминающая начало глянцевой журнальной фотографии 50-х годов. Тут важным для меня было передать насыщенность, яркость цвета и «глянцевое настроение». Выбор типа бумаги был определен самим жанром съемки. Я попробовала печать на глянце и на суперглянце и выбрала Суперглянцевую ярко-белую бумагу (Super Glossy Bright) из серии Premium Photo Paper (270 г/м²). Более сочной передачи цвета, мне кажется, я не встречала ранее никогда! Мне очень понравился этот тип бумаги. За счет идеально-зеркальной глянцевой поверхности у отпечатка появляется «глубина», немного напоминающая пластификацию. Цвета предельно сочные, практически как на экране. Обычно сочность цвета отпечатка более глухая, чем то изображение, которое мы видим на экране монитора (поскольку у бумаги нет свечения изнутри). В случае суперглянца мне удалось достичь звонкой сочности светящейся картинки монитора. Я никогда не была сторонником глянцевых бумаг, и для меня было абсолютной неожиданностью, что мне так понравился суперглянец. Я бы рекомендовала использовать этот тип бумаг для ярких фэшн-историй. Думаю, для пейзажной съемки он также окажется хорош, если это будут насыщенные по цвету сюжеты. Третий портрет, который я напечатала — это также фэшн-история, которую я сняла для журнала Л’Этуаль. Здесь совсем другая стилистика. Мы снимали историю про «Лолиту» — долго ее продумывали и подбирали модель, реквизит, а в дальнейшем — и постобработку таким образом, чтобы создать легкое, «девчачье», воздушное настроение кадра. История снята в «высоком ключе» — объекты как бы растворяются в белом. Специально для этого использовали дым-машину на съемках. Это нежная, «акварельно-карамельная» (как мы ее окрестили на съемках) гамма неярких цветов, в которой важен каждый полутон как в светах, так и в тенях. Для такой съемки сложно подобрать фотобумагу. Я пробовала печатать на матовой бумаге — получался слишком глухой цвет, без свечения; пробовала сатин — кадр получался излишне контрастным, пропадала легкость и воздушность. И так далее. В результате я придумала использовать бумагу из серии Fine Art Metallic, Semi Glossy (260 г/м²) — это фотобумага, обладающая металлическим блеском, полуглянец. И эта бумага подошла идеально! Ощущение объемности фотографии, характерное для металлика, идеально подходило для этой серии работ. Бумага передает все пространство динамического диапазона снимка — сохраняя малейшие детали в белом, передает сложные оттенки нежных, светлых цветов. А легкий перламутровый отблеск бумаги просто идеально подчеркнул «фарфоровую» кожу модели и сам стиль съемки. Металлический отблеск бумаги создает игру света, при котором отпечаток слегка бликует, каждый раз по разному — в зависимости от угла зрения. Металлик подходит отнюдь не для всех фотографий, но в данном случае это был единственный верный выбор. Моя рекомендация — использовать полуглянец металлик для съемок в «высоком ключе», где важна деталировка и хорошая передача малейших полутонов и оттенков цвета. Мне кажется, бумага отлично подойдет для фэшн-историй, для съемки ювелирных изделий (когда важно, чтобы изображение выглядело объемно). Думаю, также хорошо будут смотреться кадры со стеклом, бликами и отражениями, снятые в светлой тональности. Жанр: натюрморт Когда я увидела бумагу Grainy (зернистая бумага) из серии Fine Art, я сразу поняла, для какой серии работ она хорошо подойдет. У меня есть серия натюрмортов — полиграфические литеры, снятые на цветном песке, и мне показалось, что зернистая поверхность бумаги будет отлично сочетаться с натюрмортами, снятыми на песке. Так и получилось. Фактура бумаги достаточно мелкая, нерегулярная — она не выглядит нарочито. При печати на фактурных бумагах важно, чтобы фактура на самом снимке была больше фактуры бумаги — тогда изображение не будет выглядеть грубо. Результат меня абсолютно поразил. Это самая любимая бумага из всех, которые я тестировала. Плотная, идеально-матовая, при этом с сочным цветом. Фактура бумаги издалека не видна, скорее она воспринимается как матовая. Но вблизи и особенно на ощупь фактура производит очень приятное впечатление. Песок на снимке кажется просто настоящим! Изображения смотрятся гораздо интереснее, чем на мониторе. Возникает ощущение, что они нарисованы на бумаге, кадры уже не воспринимаются как фотография, скорее — как графика. Конечно такие работы нужно оформлять без стекла — чтобы не портить ощущения живой бумаги. Тактильность отпечатков этой серии превзошла все мои ожидания. Это законченные работы, даже рамка уже будет лишней! Вторая серия натюрмортов, которую я решила напечатать — это фотограммы. Как и в случае портретов из Большого театра, это работы, сделанные мной вручную. Фотограммa — это фотография без использования камеры: предметы кладутся на классическую фотобумагу и засвечиваются сверху фонариком. Получаются отпечатки и тени предметов на фотобумаге. Дальше эти отпечатки были отсканированы и отретушированы. Это выставочная серия, поэтому мне интересно было понять, какой тип бумаги лучше всего подойдет для таких работ. В них много черного и важна его насыщенность; они похожи на графику — поэтому мне хотелось подобрать такой тип бумаги, на котором фотограммы будут смотреться именно как графика и в меньшей степени как фотография. Я остановилась на Velour Natural White DS — бархатная фактура (170 г/м²) из любимой уже серии Fine Art. И действительно, когда держишь отпечаток в руках, возникает полное ощущение нарисованного изображения. Бархатистая, матовая поверхность бумаги дает абсолютно глубокий черный цвет. Детализация отличная. Как и в случае с Grainy, бумагу просто не хочется выпускать из рук. Замечательный, глубокий черный цвет. На матовой бумаге он также хорош, но бархатистая поверхность еще больше его усиливает. Отпечаток смотрится очень благородно. В этой серии у многих работ черный фон, и очень порадовало, что несмотря на такую интенсивную заливку чернилами и не самую большую плотность бумаги, отпечатки выходят абсолютно ровными, чернила ложатся хорошо и быстро впитываются. При печати было удобно, что бумага двусторонняя — сторону не спутаешь. Черно-белый тон без оттенка несложно подбирается при помощи дополнительных фильтров. Вывод: бумага прекрасно подходит для художественной черно-белой печати. Отлично «держит» контраст, сохраняя деталировку. В случае, если нужен глубокий черный цвет и идеально матовая, бархатная поверхность без бликов, я очень рекомендую именно Velour Natural White DS — бархатная фактура. Третий натюрморт, который я решила напечатать, это наша совместная работа с дизайн-бюро «Щука» — «Взрыв букета». Стилистически она похожа на съемку для журнала Л’Этуаль: пастельные тона, туман и нюансы тональных переходов, много мелких деталей. Для печати этой работы я выбрала Атласную бумагу Satin Warm (270 г/м²) из серии Premium Photo Paper. Сатин, на мой взгляд, самая универсальная бумага, которая подходит для многих сюжетов. При ручной черно-белой печати, не имея такого диапазона возможностей, как в случае фотобумаг для принтера, я чаще всего использовала именно сатин. С одной стороны, он дает сочный, контрастный рисунок, с другой — это не глянец, сатин практически не бликует. Это промежуточный вариант между матовой и глянцевой бумагой. Я бы рекомендовала использовать сатин практически для любых сюжетов, но именно «фотографических». Сатин, как и глянец, больше похож на классическую фотобумагу, он подходит для снимков, в которых важно хорошо передать цвет, контраст сюжета, избежать бликов на бумаге, сохранив насыщенность отпечатка. Это могут быть как работы в жанре портрета, так и пейзажи. Единственное «но» — слишком, на мой вкус, ярко выраженная фактура поверхности этой бумаги. С другой стороны, этот натюрморт я печатала в формате А4 — при большем формате отпечатка фактура бумаги будет, возможно, считываться в меньшей степени. Жанр: пейзаж Для тестирования я подобрала 3 разные пейзажные съемки. Съемка воды. Эти кадры отражений и бликов в фонтанах Альгамбры я сняла в Испании. Для того чтобы лучше передать блики, прозрачность воды, сочность цвета, я решила использовать бумагу Fine Art Metallic Glossy (260 г/м²) — это фотобумага, обладающая металлическим блеском, глянец. Она подошла идеально. Плотная, ровная, напоминает пластификацию по эффекту глубины и зеркального глянца, который возникает благодаря идеальному глянцевому покрытию с легким металлическим отблеском. Вода на отпечатке как будто светится изнутри. Сочность цвета и ощущение воды передается отлично. Я очень рекомендую использовать этот тип бумаги для подобных сюжетов. Они смотрятся совершенно как живые, возникает эффект присутствия. Съемка пасмурного туманного пейзажа. Для этого сюжета я выбрала мою любимую матовую бумагу: Односторонняя матовая фотобумага для струйной печати (A3, 90 г/м²). Кадр сразу воспринимается как картина. Когда держишь отпечаток в руках, возникает ощущение нарисованного пейзажа. Детали в тенях немного теряются, но для этого сюжета они и не нужны. Наоборот, слаженность деталировки в тенях еще больше подчеркивает живописный характер снимка. Поверхность идеально матовая, чернила ложатся и впитываются хорошо, несмотря на интенсивную заливку, бумага выходит абсолютно ровная. Пейзаж, снятый под дождем. Удивительно, насколько по-разному может выглядеть фотография, напечатанная на разных типах бумаги. Для этого кадра я сначала хотела использовать сатин. Однако ощущение дождя и мокрой скульптуры ушло. Я попробовала печать на суперглянце. Для этого снимка такой вариант не подошел — цвет получился слишком насыщенным для такого сюжета. В результате я пришла к печати на глянцевой фотобумаге (230 г/м²). Сочный, при этом умеренно насыщенный цвет, детализация, которая очень важна для этого кадра, глянцевая поверхность бумаги, подчеркивающая дождь — все способствует верному восприятию этого сюжета.

В заключение хочу сказать, что все бумаги, которые я протестировала, мне действительно понравились. Если говорить о предпочтениях, то, поскольку я много занимаюсь художественной фотографией, открытием для меня стали бумаги серии Fine Art. Буду их советовать своим знакомым художникам — они идеально подходят как для репродукции графики, живописи, так и для печати художественных фотографий. Серия арт-бумаг Lomond очень разнообразна. Например, в этом тесте я не использовала плотные баритовые бумаги из серии Gold. Было бы интересно сравнить их с аналоговой печатью, поскольку именно барита больше всего похожа на классическую бромосеребряную фотобумагу и лучше всего подходит для музейных, выставочных отпечатков. Я твердо убеждена и учу этому своих студентов, что печать — как финальный результат авторской работы — очень важна, особенно сегодня, когда в бесконечных интернет-версиях мы не видим изображений такими, какими их задумал автор. Отпечаток же является окончательной авторской версией снимка. Хороший отпечаток — понятие, субъективное изначально. Хороший результат печати — это соответствие требованиям автора снимка, а требования — индивидуальны. «Железных» правил для всех нет. Поэтому в случае тестирования фотобумаги я могу лишь советовать и говорить о своих личных предпочтениях и рекомендациях, как автор, печатающий свои работы и страшно привередливо относящийся к печати. Очень надеюсь, что этот мой опыт будет полезен тем, кто задумался над печатью своих фотографий и находится в процессе выбора подходящих типов бумаг!

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