Технология Hensel Freemask Получаем студийные снимки с готовой маской фона



Поснимав с помощью практически всех европейских моделей светового оборудования, я думал, что уже вряд ли в обозримом будущем увижу что-то новое, интересное или невероятное в этой области. Практика научила в первую очередь быстрее находить недостатки и недоработки. И когда я узнал, что впереди тестирование импульсного студийного моноблока Hensel Expert D 500 c функцией Freemask, обрадовался, так как этой функцией никогда не пользовался, да и принцип работы мне представлялся весьма смутно. Вот оно — поле для исследований. В ожидании приборов отправляюсь на сайт производителя разузнать об этой функции и продумать программу теста. Суть технологии Freemask заключается в следующем: в одну группу моноблоков выделяются приборы, освещающие объект съемки (рисующий свет, заполняющий, моделирующий и т. д.), а в другую — приборы, отвечающие за фоновое освещение. Берем синхронизатор, поддерживающий функцию Freemask, камеру, выдающую от 3 кадров в секунду, и снимаем в режиме серийной съемки сериями по два кадра. В момент первого срабатывания затвора у нас срабатывает первая группа источников, освещающая объект, а на втором кадре срабатывает группа, отвечающая за фон. В итоге на одном кадре мы получаем объект во всей красе, на втором — темный силуэт объекта на хорошо освещенном фоне. Второй кадр затем используется в специализированном софте или в Photoshop для создания яркостной маски фона. Что это значит? Это значит, что мы получили на выходе файл с прозрачным фоном. Наш объект обтравлен! Без каких-либо ручных манипуляций! Практически магия! К тому же отличительной чертой такого метода создания маски является то, что полученная маска поддерживает полупрозрачность и/или плавный переход от полностью прозрачного к полностью непрозрачному. Это дает нам возможность корректно использовать маску в зоне нерезкости, менять фон даже у таких полупрозрачных объектов, как стеклянный бокал! Производитель в качестве демонстрации заявил примеры обтравленных портретов, где виден каждый волосок, и пресловутый бокал вина с бутылкой. Попробуем снять что-нибудь столь же впечатляющее, попутно проверяя работу функции на практике. Но начать я решил с самого простого примера: неподвижный объект с четкими контурами, съемка на фотоаппарат, установленный на штативе. Объект съемки освещаем исходя из творческих потребностей. Для своего подвижного манекена я выбрал мягкий рисующий свет слева и моделирующий свет с правой стороны. Про освещение фона на этом этапе не думаем. У меня получился такой кадр: И общий вид: На этих двух приборах устанавливаем канал HC1, то есть первый канал, отвечающий за освещение объекта. Всего таких каналов предусмотрено 3 — для возможности переключения синхронизатора между тремя независимыми схемами. Следующий этап — настраиваем освещение фона. И вот здесь много тонкостей. Для достижения наилучших результатов в создании маски нам нужно в момент съемки получить однородный белый фон без засветки объекта. Если какой-то край изображения окажется в итоге не белым, а светло-серым, то и маска у нас получится с легким потемнением в этом месте, что будет требовать уже ручной работы. В некоторых кадрах я недооценил влияние неравномерности освещения, так что могу кое-что посоветовать, опираясь на свой горький опыт. Рецепт освещения фона: Разносим объект съемки и фон как можно дальше друг от друга. Свет, отраженный от фона, не должен попадать на объект съемки и создавать «моделирующий эффект». Иначе программное обеспечение эти области засветки будет пытаться сделать полупрозрачными, что опять будет требовать ручной доработки маски. Для минимизации отраженного от фона света рекомендуется задействовать черные флаги или специальные ширмы, также предлагаемые компанией Hensel (например, такую или такую). Фон должен быть освещен равномерно, все поле кадра. Мы могли бы просто выбить фон, пересветив его, но в таком случае мы практически всегда гарантируем засветку объекта. Наиболее академичный подход — освещение фона двумя источниками, расположенными симметрично. Перфекционистам показано применение флешметра для проверки освещенности фона в поле кадра в разных контрольных точках — по углам и в центре. Фон должен быть белым, а не светло-серым. Светло-серый фон сделает маску частично прозрачной, то есть любое подложенное затем в качестве фона изображение будет немного темнее. Разобрались с этими источниками, назначаем их на канал HF1, отвечающий за фоновое освещение. При использовании радиосинхронизатора Freemask нам дальше ничего делать не нужно. Синхронизатор сначала «поджигает» первую группу источников, затем тут же вторую. Фотограф получает на выходе два кадра, как в примере. Дальше перебрасываем файлы на компьютер и продолжаем работу уже там. Hensel предлагает первым делом воспользоваться сторонним специализированным софтом Mask Integrator компании Picture Instruments, стоящим аж 399 долларов. Но как минимум есть 14 дней пробного периода. Создавать нужные маски в Photoshop не так уж сложно, но Mask Integrator хорошо отрабатывает самые разные ситуации, а также способна автоматически распознавать появление на компьютере подходящих пар фотографий для обтравки. То есть можно прямо в процессе съемки видеть на экране объект на любом желаемом фоне. Так как я проводил съемку и обработку в разное время, я последовательно загрузил фотографию объекта и второй кадр, который моментально превратился в маску. На выходе получилось изображение с объектом и прозрачным фоном. Качество любой обтравки проще и интереснее всего проверять, помещая объект на белый, черный и произвольный фон. Получили изумительный результат, к которому сложно придраться. Любой фон выглядит органично. Самое главное — обеспечить при съемке равномерность освещения фона. Но такой объект можно легко и быстро обтравить и без всяких новых технологий, поэтому следующая задача была куда интереснее. В качестве объекта съемки был выбран ночной кошмар любого ретушера — ловец снов с перьями. Аналогичная схема освещения, только в этот раз без моделирующего света. Получилось 2 таких кадра: После работы Mask Integrator я получил следующие результаты: И вот это меня впечатлило до глубины души. Не представляю себе, каким другим способом можно было бы так качественно обтравить такой сложный объект. Если изучать результат обтравки внимательнее, можно заметить в отдельных частях кадра небольшие расхождения маски с объектом, шириной буквально в один-два пикселя. Эти расхождения присутствуют около резких и контрастных границ объекта. Ловец снов был подвешен свободно, я дожидался полной остановки его вращения. Несмотря на то, что визуально так оно и выглядело, при 100%-ном увеличении видны тонкие ореолы маски, свидетельствующие о смещении объекта между кадрами. То есть залог максимально беспроблемной обтравки объектов кроется в полной неподвижности как камеры, так и объекта съемки. Даже минимальное движение ведет к смещению маски относительно объекта. И если колебание камеры можно компенсировать сдвигом маски, то движение объекта чаще всего происходит во всех трех плоскостях и уже не может полностью быть скомпенсировано. Даже обычный штатив не обеспечивает абсолютной неподвижности камеры, так что для лучших результатов рекомендую применять тяжелые студийные штативы или как минимум использовать дистанционный спуск затвора, чтобы не оказывать воздействия на корпус камеры. С учетом этого опыта мои сомнения относительно успеха портретного теста росли. И не зря. Ни одной пары кадров, пригодных для совмещения, не получилось. Сначала модель находилась в относительно свободном положении, я для целей теста делал серию снимков с рук. Затем я поставил камеру на штатив. Затем я попросил модель замирать, чего я обычно стараюсь избегать. При любых стандартных ухищрениях результат один: модель все равно смещается между кадрами, причем чаще всего частично. К примеру, корпус остался на месте, а наклон головы слегка изменился или рука опустилась. В этом абзаце будет уместно упомянуть, что съемка велась на Nikon D800, отнюдь не отличающийся скорострельностью: скорость съемки составляет скромные 4 кадра в секунду. Таким образом, при выдержке 1/160 с временной зазор между кадрами/двумя импульсами составляет около 1/3 с. Если вести съемку на быструю беззеркалку, поддерживающую скорость съемки до 60 кадров в секунду, то этот зазор можно сократить, по моим округленным подсчетам, до 1/60 с, что на порядок меньше. Это должно дать намного больше свободы при съемке. В материалах Hensel также есть упоминание технологии Freemask 1000, которая обеспечивает сокращение интервала между двумя кадрами до 1/1000 с, что позволяет снимать активное движение и сохранять высокое качество обтравки. Однако такие фантастические показатели достигаются путем использования двух одинаковых камер с одинаковыми объективами. Через полупрозрачное зеркало достигается полное совмещение оптических осей двух камер, настраивается миллисекундная задержка между началом экспозиции первой и второй камеры. Да, и для этого нужно два синхронизатора. Согласитесь, такой вариант уже точно не для всех. Попробуем теперь посмотреть качество обтравки на примере съемки прозрачных объектов. Выбираем насадки, настраиваем экспозицию, освещаем объект, фон, делаем два снимка. Как видите, на втором снимке фон явно отличается от белого. В итоге моя маска не полностью убрала фон, оставив полупрозрачную затемняющую область. В случае с другими объектами подобный снимок можно было бы скорректировать в Lightroom или в аналогичной программе, подняв экспозицию, настроив контраст. Но когда имеешь дело в том числе и с бликами на стекле, такой подход приводит к удалению чрезмерно ярких бликов маской с итогового изображения. Так что вариант со скорректированным кадром для маски я отверг и получил следующую серию тестовых изображений на выходе: Результат очень и очень интересный: посмотрите, насколько органично прошла обтравка в области основания бокала и стеклянной ножки. Сохраняются все тональные и цветовые градации. Ручками так не сделаешь. Однако правая стенка бокала, где расположен блик, на разных кадрах смотрится очень по-разному: на кадрах со светлым фоном все хорошо, а на черном фоне виден диссонанс между яркими виноградинами и слабовыраженным бликом. Эти отдельные области при определенных усилиях можно скорректировать вручную. К слову, для ручной доработки маски Mask Integrator подходит неважно: в нем нет даже регулировки прозрачности и мягкости кисти. Дальше, мне кажется, можно не продолжать. Что ж, друзья, пришло время делать выводы. Попробую выделить наиболее важные пункты. Технология Freemask обеспечивает фантастические результаты, на практике недостижимые ни при ручной обтравке, ни при съемке на хромакее. Маска яркости подразумевает не только полностью прозрачный и непрозрачный пиксель, но и любые градации, что дает натуральный результат при съемке полупрозрачных объектов и объектов с нерезкими краями.

Для сведения ручной доработки к минимуму и для само́й принципиальной возможности применить технологию Freemask от фотографа требуется строгое соблюдение условий съемки: неподвижность объектов, неподвижность камеры, достаточное расстояние между фоном и объектом, равномерность освещенности фона и контроль его яркости. То есть для постоянных качественных результатов уровень студийной подготовки фотографа должен быть как минимум средний.

Съемка портретов на камеры с относительно низкой скоростью съемки не даст высокого качества обтравки, поскольку смещение маски на отдельных участках кадра гарантировано. Впрочем, если вы точно знаете, что результат будет использоваться только в низком разрешении, к примеру в каталогах в интернете, то этого зачастую будет достаточно.

Для обеспечения возможности снимать людей с качественной автоматической обтравкой следует добавить ко всем предыдущим требованиям камеру с высокой скоростью съемки — чем выше, тем лучше.

Возможность обойтись без Mask Integrator есть, но чтобы сделать процесс создания маски в Photoshop столь же удобным, потребуется как минимум использование сторонних или создание своих экшенов.

Для разовых съемок, скажу по секрету, никакой технологии Freemask не требуется. Сначала ручками включаете одни источники, делаете первый снимок, затем первые источники выключаете, вторые включаете, делаете второй снимок. При полной неподвижности всех участников фотографического процесса вы получите точно такой же результат. Но в случае, когда потребность в качественной обтравке возникает регулярно, объемы съемок значительные, а результат требуется гарантированный, предложенное Hensel решение выглядит удобным, элегантным и доступным. Функцию Freemask поддерживают практически все актуальные модели моноблоков компании: Expert, Integra, Nova, Nova DL, Porty L, Tria. Все, что вам нужно, чтобы сделать процесс получения яркостной маски быстрым и удобным, это радиосинхронизатор Freemask, который стоит лишь немного дороже обычного синхронизатора для Hensel и также поддерживает дистанционную регулировку мощности импульса приборов. На мой взгляд, Freemask — инструмент/технология для профессиональных предметных и каталожных фотографов. При минимальных дополнительных вложениях и с крепкими навыками студийной съемки обтравка сложных объектов превращается в удовольствие и создает большую добавленную стоимость вашей работы.

Благодарим компанию Hensel за предоставленные на тестирование Hensel Expert D 500 — современные вспышки, прекрасно подходящие для съемки людей, рекламной фотографии и продвинутой портретной съемки

Виджет от SocialMart



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