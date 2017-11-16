Обзор систем жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid Pro 120 и MasterLiquid Pro 140 с парой вентиляторов 120 или 140 мм

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Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Производитель Cooler Master Семейство MasterLiquid Pro Модель 120 140 Код модели MLY-D12X-A20MB-R1 MLY-D14M-A22MB-R1 Тип системы охлаждения Жидкостная замкнутого типа предзаполненная нерасширяемая для процессора Совместимость Материнские платы с процессорными разъемами Intel: 2066, 2011-v3, 2011, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 775; AMD: AM4*, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Тип вентиляторов Осевой (аксиальный), 2 шт. Модель вентиляторов MasterfanPro 120 Air Balance MasterfanPro 140 Air Pressure Питание вентиляторов 12 В, 0,15 А, 1,8 Вт, 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ) Размеры вентиляторов 120×120×25 мм 140×140×25 мм Скорость вращения вентиляторов 650—2000 об/мин 650—2200 об/мин Производительность вентиляторов 113 м³/ч (66,7 фут³/мин.) 109 м³/ч (64,2 фут³/мин.) Статическое давление вентиляторов 2,34 мм вод. ст. 3,15 мм вод. ст. Уровень шума вентиляторов 6—30 дБA Подшипник вентиляторов Скольжения Срок службы Средняя наработка до отказа — 490 000 ч, время до отказа 10% — 70 000 ч Размеры радиатора 154×119×38 мм 171×138×27 мм Материал радиатора Алюминий Материал гибкой подводки Шланги из FEP (фторэтиленпропилена) в оплетке Помпа Интегрирована с теплосъемником, но расположена в отдельной камере Размеры помпы 94,8(Ш)×80(Г)×56,9(В) мм, диаметр цилиндрической части 68 мм Питание помпы От 4(3)-контактного разъема для вентилятора (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ (не задействовано)), 12 В, 6 Вт Срок службы помпы Средняя наработка до отказа — 175 000 ч, время до отказа 10% — 50 000 ч Уровень шума помпы <12 дБA Материал теплосъемника Медь Термоинтерфейс теплосъемника Термопаста MasterGel Pro в шприце Подключение Помпа: в 3(4)-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения) для вентилятора на материнской плате

Вентиляторы: в разветвитель и в 4-контактный разъем (общий, питание, датчик вращения, управление ШИМ) для кулера ЦП на материнской плате Особенности Синяя светодиодная подсветка помпы

Шланги и все кабели в оплетке

5 лет гарантии Комплект поставки Соединенные шлангами и заправленные теплоносителем радиатор и помпа

Вентилятор, 2 шт.

Разветвитель для питания вентиляторов

Комплект креплений помпы на процессор*

Комплект креплений вентиляторов на радиатор и радиатора в корпус

Антивибрационные прокладки, 2 шт.

Термопаста в шприце

Руководство по установке Страница продукта на сайте производителя MasterLiquid Pro 120 MasterLiquid Pro 140 Средняя текущая цена по данным Яндекс.Маркет виджет Яндекс.Маркет виджет Яндекс.Маркет Предложения по данным Яндекс.Маркет виджет Яндекс.Маркет виджет Яндекс.Маркет

*Крепление помпы RL-AM4B-MLPS-R1 для процессоров AMD с гнездом AM4 высылается по запросу, пересылка платная.

Описание MasterLiquid Pro 120

Поставляется система жидкостного охлаждения в строго (и даже мрачновато) оформленной картонной коробке из гофрированного картона, на внешних плоскостях которой не только изображен сам продукт, но и приведено его описание, перечислены некоторые особенности и технические характеристики (что-то есть и на русском языке, качество перевода хорошее). Для защиты и распределения деталей используются элементы из гофрированного картона, вставки из вспененного полиэтилена и пластиковые пакеты.

Внутри находятся радиатор с подключенной помпой, вентиляторы, разветвитель для питания вентиляторов, комплект крепежа, две антивибрационные прокладки, термопаста в шприце и инструкция по установке.

Инструкция с надписями на английском, но она в основном в картинках, поэтому понятна и без перевода. На сайте компании есть полное описание кулера (на английском), ссылки на PDF-файлы с инструкцией и техническими характеристиками, а также список совместимых корпусов Cooler Master.

Система герметичная, заправлена, и готова к использованию. Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником, но она расположена в отдельной камере над теплосъемником. Помпа забирает охлажденный теплоноситель и прокачивает его вниз в камеру с теплосъемником. Схема ниже это демонстрирует.

Производитель считает, что работа помпы в отдельной «холодной» камере продлевает срок службы помпы. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина с квадратным выступом 40×40 мм. Ее внешняя поверхность имеет очень мелкую дугообразную проточку, как будто она сточена на фрезерном станке. Плоскость квадрата чуть выпуклая по цилиндру с осью, параллельной линии, соединяющей вход и выход теплоносителя. Выпуклость едва заметная, перепад порядка 0,1 мм или меньше.

Термопаста в маленьком шприце, что, конечно, менее удобно, чем преднанесенный слой. Комплектного запаса термопасты должно хватить раза на два. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве помпы:

Видно, что термопаста распределилась очень тонким почти по всей площади контакта, не дойдя только до углов. Вряд ли это отрицательно сказывается на работе кулера, так как считается, что важнее хорошо охлаждать именно центральную часть крышки процессора.

Корпус помпы изготовлен из твердого черного пластика. Круглая крышка сверху изготовлена из прозрачного пластика, изнутри на нее нанесен логотип производителя.

Есть синяя статичная и неотключаемая светодиодная подсветка, как это выглядит в работе, показано на фотографии ниже.

Отметим, что помпа имеет оригинальное крепление, несовместимой с байонетным крепежом, который используют ряд производителей систем охлаждения. Длина кабеля в скользкой пластиковой оплетке — 15 см. Шланги имеют длину 35-36 см, внешний диаметр шлангов — примерно 14 мм. Пластиковая оплетка шлангов скользкая и не цепляется.

Г-образные фитинги на входе в помпу поворачиваются, что облегчает установку системы. Радиатор изготовлен из алюминия и снаружи имеет черное матовое не очень стойкое покрытие. Габариты радиатора — 155×119,5×38 мм.

Вентиляторы относятся к знакомой нам серии MasterFan Pro (см. статью Корпусные вентиляторы размером 120 мм и Процессорный охладитель Cooler Master MasterAir Pro 4). В данном случае используется вентилятор типоразмера 120 мм модификации Air Balance (с потоком больше, чем у Air Flow, но и с давлением ниже, чем у модификации Air Pressure).

Высота рамки вентилятора — 24,5 мм. В центральной части вентилятора на обратной стороне есть трехпозиционный переключатель режимов. Режим P — производительный (максимальная скорость вращения), режим Q — тихий (сниженная), а режим S — бесшумный (низкая скорость вращения). По умолчанию установлен режим Q. Проушины выполнены в виде отдельных деталей из упругого пластика, прикрученных к корпусу двумя саморезами каждая. Проушины усилены стальными элементами, придающими дополнительную жесткость. Между вентилятором и радиатором предполагается установка прокладки из упругого материала (видимо, из силикона). Все это по идее должно снижать шум от вибрации, но на практике ничего этого не будет, так как масса вентилятора и жесткость виброгасящих элементов позволяют обоснованно предположить, что из-за высокой резонансной частоты эта система в любом случае не будет иметь сколь либо значимых антивибрационных свойств. Вентиляторы поддерживают управление с помощью ШИМ. Кабель от вентиляторов заключен в оплетку из скользкого пластика, его длина составляет 30 см. Длина разветвителя — 23 см, он также частично в аналогичной оболочке. Максимальная толщина радиатора с закрепленными с двух сторон вентиляторами составляет 103 мм (по выступающим частям). Система в сборе с крепежом под LGA 2011 имеет массу 1380 г.

Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое покрытие. Отметим, что в головках винтов, которыми на радиаторе закрепляются вентиляторы, есть резьбовые отверстия, в которые предполагается вкручивать винты через отверстия в стенке корпуса. Так удобнее, чем притягивать длинными винтами радиатор к корпусу через незакрепленные на нем вентиляторы. Однако, головки штатных винтов выступают на несколько миллиметров, поэтом в предлагаемом производителем варианте между стенкой корпуса и рамкой вентилятора будет большая щель, через которую будет происходить паразитная циркуляция воздуха, снижающая эффективность системы.

Штатным образом вентиляторы подключаются в разветвитель, который подключается к разъему для процессорного кулера на материнской плате. Помпу можно подключить к любому разъему для вентиляторов на материнской плате, но желательно к тому, на котором поддерживается управление регулировкой напряжения, тогда можно будет как-то управлять работой и помпы (изменяя напряжение) и вентиляторов (изменяя коэффициент заполнения ШИМ и/или напряжение питания). Каких-либо аппаратных или программных средств для управления и контроля работы системы охлаждения производитель не предлагает.

Описание MasterLiquid Pro 140

Система имеет аналогичные предыдущей комплектацию и устройство, только применяется радиатор бо́льших размеров и вентиляторы уже типоразмера 140 мм, той же серии MasterfanPro, но уже модификации Air Pressure (с повышенным давлением). Ограничимся рядом фотографий.

Коробка:

Комплект:

Радиатор без вентиляторов:

И с установленными вентиляторами:

Габариты радиатора — 171×138×27 мм. Максимальная толщина радиатора с закрепленными с двух сторон вентиляторами составляет 92,5 мм (по выступающим частям). Система в сборе с крепежом под LGA 2011 имеет массу те же 1380 г.

Тестирование

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей (кулеров) образца 2017 года». Потребление процессора при замерах по дополнительному разъему 12 В на материнской плате под нагрузкой меняется от 125,4 Вт при температуре процессора 44,9 °C до 128,2 Вт при 54,0 °C. Для расчета промежуточных значений потребления использовалась линейная интерполяция.

Этап 1. Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания

Отличный результат — плавный рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения от 15%-20% до 100%. Отметим, что при КЗ 0% (точнее, меньше 15%-16%) вентиляторы останавливаются, что может пригодиться в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке.

Зависимости специфические — прямые участки свидетельствуют, что в вентиляторах используется система стабилизации скорости вращения (переключатели режимов стоят в положении Q, так по умолчанию). На MasterLiquid Pro 120 вентиляторы останавливаются при 3,3-3,4 В, а при 3,7 В запускаются, в случае MasterLiquid Pro 140 вентиляторы останавливаются при 3,4 В, и запускаются при 5,6 В.

Приведем также зависимость скорости вращения помпы от величины напряжения:

Вряд ли на самом деле ротор помпы вращается с такой высокой скоростью — скорее всего, на один оборот приходится не два импульса от датчика оборотов, а больше. От коэффициента заполнения ШИМ обороты помпы не зависят. Почему для подключения помпы используется четырехпроводной кабель, непонятно.

Этап 2. Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов кулера

В этом тесте наш процессор с TDP 140 Вт не перегревается даже на минимальных оборотах вентиляторов в случае штатного способа регулировки с помощью только ШИМ. Отметим, что скорость снижения температуры с ростом скорости вращения вентиляторов начинает замедляться, и где-то после 1900 об/мин снижение температуры сопоставимо с погрешностью измерений этого параметра.

Этап 3. Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера

Уровень шума этой системы охлаждения меняется в широком диапазоне. Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но где-то от 40 дБА и выше шум, с нашей точки зрения, очень высокий для настольной системы; от 35 до 40 дБА уровень шума относится к разряду терпимых; ниже 35 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных небесшумных компонентов ПК — корпусных вентиляторов, вентиляторов на блоке питания и на видеокарте, а также жестких дисков; а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. В данном случае охватывается весь диапазон. Есть особенности. Вентиляторы MasterfanPro 120 Air Balance системы MasterLiquid Pro 120 в диапазоне скоростей вращения, соответствующим КЗ ШИМ 50-95% начинают гудеть, и так как частота гудения немного различается, то гудение дополняется еще и подвыванием. Формально на уровне шума это почти не сказывается, но слышать эти звуки не очень приятно. Вентиляторы MasterfanPro 140 Air Pressure, установленные на радиаторе MasterLiquid Pro 140 по каким-то причинам в районе 1200 об/мин шумят сильнее, чем на более высокой скорости вращения.

Шум только от работающей помпы при питании от 12 В составил 20,2 дБА в случае MasterLiquid Pro 120 и 23,2 дБА в случае MasterLiquid Pro 140. По идее, помпы абсолютно одинаковые, так что разница в уровне шума вызвана разбросом каких-то параметров, но в итоге минимальный шум системы MasterLiquid Pro 140 заметно выше, чем у MasterLiquid Pro 120. Фоновый уровень шума в данных тестах равен 17,1-17,2 дБА (условное значение, которое показывает шумомер).

Этап 4. Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке

Этап 5. Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума.

Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентиляторами этих систем, может повышаться до 44 °C, но температуру процессора под максимальной нагрузкой не хочется повышать выше 80 °C. Ограничившись этими условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности (обозначенной как Макс. TDP), потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим примерную максимальную мощность процессоров, соответствующих этому уровню. Это порядка 140 Вт для MasterLiquid Pro 120 и 130 Вт MasterLiquid Pro 140. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить еще где-то до 160 и 165 Вт соответственно.

Выводы

Системы жидкостного охлаждения Cooler Master MasterLiquid Pro 120 и MasterLiquid Pro 140 имеют относительно небольшие радиаторы, допускающие установку вентиляторов как с одной, так и с двух сторон. На основе этих систем можно создать условно бесшумный компьютер, оснащенный процессором с тепловыделением порядка 130-140 Вт максимум. В штатном варианте использования под нужды этих систем придется выделить на материнской плате один разъем для процессорного кулера и еще один любой разъем для вентилятора. К недостаткам отнесем гул вентиляторов у MasterLiquid Pro 120 и повышенный уровень шума помпы у MasterLiquid Pro 140. Отметим хорошее качество изготовления, оплетку кабелей и шлангов (как минимум помогающую сохранить единый стиль оформления внутренностей компьютера). Системы просты в подключении и имеют аккуратный дизайн с синей статичной подсветкой на помпе. Штатные аппаратные или программные функции контроля и управления отсутствуют, поэтому продвинутому пользователю придется использовать стороннее ПО или настраивать работу систем через BIOS.