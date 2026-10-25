Стратегические российские дата-центры предложили прятать под землёй: Минцифры разработало правила защиты ЦОДов от атак беспилотников

Минцифры утвердило рекомендации по защите российских центров обработки данных (ЦОД) от атак беспилотников. Документ предусматривает физическое укрепление объектов, защиту от воздушных угроз, резервирование критически важных сервисов и взаимодействие операторов с силовыми ведомствами. По оценкам участников рынка, выполнение требований приведёт к росту стоимости услуг примерно на 10% без учёта инфляции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Рекомендации распространяются на проектируемые, строящиеся и действующие дата-центры независимо от формы собственности. Документ разработали после атак беспилотников на пять ЦОДов «Яндекса», Сбербанка и VK в разных регионах России. В Минцифры подтвердили завершение работы над рекомендациями.

Дата-центры разделят на три категории в зависимости от их значимости. Для стратегических объектов, выход из строя которых может нарушить ключевые государственные функции, предпочтительны подземные сооружения и бункеры. Для второй категории допустимы наземные капитальные здания, а для корпоративных ЦОДов третьей категории — обычные наземные сооружения. При этом будет учитываться расстояние до государственной границы, аэродромов, объектов топливно-энергетического комплекса и крупных транспортных узлов. Для действующих дата-центров также предлагается снижать заметность с воздуха.

Защита должна включать физическое укрепление зданий, средства радиоэлектронной борьбы и системы противодействия воздушным угрозам. Конструкции должны оберегать серверные залы, системы охлаждения и электроснабжения от ударной волны и осколков. Кроме того, предлагается резервировать критически важные сервисы и организовать взаимодействие операторов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

Участники рынка считают, что дополнительные расходы неизбежно отразятся на стоимости услуг. Помимо систем защиты, на цены влияют подорожание электроэнергии, дефицит оборудования, включая графические карты, и высокая ключевая ставка. Однако затраты на укрепление инфраструктуры могут оказаться значительно меньше потерь от разрушения дата-центра и длительного простоя. Ожидаемый рост стоимости услуг оценивается примерно в 10% без учёта инфляции.