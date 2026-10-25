Стратегические российские дата-центры предложили прятать под землёй: Минцифры разработало правила защиты ЦОДов от атак беспилотников

Бункеры, антидроновые системы и резервные мощности

Минцифры утвердило рекомендации по защите российских центров обработки данных (ЦОД) от атак беспилотников. Документ предусматривает физическое укрепление объектов, защиту от воздушных угроз, резервирование критически важных сервисов и взаимодействие операторов с силовыми ведомствами. По оценкам участников рынка, выполнение требований приведёт к росту стоимости услуг примерно на 10% без учёта инфляции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стратегические российские дата-центры предложили прятать под землёй: Минцифры разработало правила защиты ЦОДов от атак беспилотников
Источник изображения: ИИ Gemini

Рекомендации распространяются на проектируемые, строящиеся и действующие дата-центры независимо от формы собственности. Документ разработали после атак беспилотников на пять ЦОДов «Яндекса», Сбербанка и VK в разных регионах России. В Минцифры подтвердили завершение работы над рекомендациями.

Дата-центры разделят на три категории в зависимости от их значимости. Для стратегических объектов, выход из строя которых может нарушить ключевые государственные функции, предпочтительны подземные сооружения и бункеры. Для второй категории допустимы наземные капитальные здания, а для корпоративных ЦОДов третьей категории — обычные наземные сооружения. При этом будет учитываться расстояние до государственной границы, аэродромов, объектов топливно-энергетического комплекса и крупных транспортных узлов. Для действующих дата-центров также предлагается снижать заметность с воздуха.

Защита должна включать физическое укрепление зданий, средства радиоэлектронной борьбы и системы противодействия воздушным угрозам. Конструкции должны оберегать серверные залы, системы охлаждения и электроснабжения от ударной волны и осколков. Кроме того, предлагается резервировать критически важные сервисы и организовать взаимодействие операторов с Минобороны, МЧС, Росгвардией и экстренными службами.

Участники рынка считают, что дополнительные расходы неизбежно отразятся на стоимости услуг. Помимо систем защиты, на цены влияют подорожание электроэнергии, дефицит оборудования, включая графические карты, и высокая ключевая ставка. Однако затраты на укрепление инфраструктуры могут оказаться значительно меньше потерь от разрушения дата-центра и длительного простоя. Ожидаемый рост стоимости услуг оценивается примерно в 10% без учёта инфляции.

Сети и серверыМинцифрыРоссияИсточники:Коммерсантъ

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