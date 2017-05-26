Процессорный охладитель Cooler Master MasterAir Pro 4

Как пишет производитель, MasterAir Pro 4 — это кулер нового дизайна, в котором применяется технология CDC 2.0 (Continuous Direct Contact). Прижатые друг к другу тепловые трубки на основании охладителя улучшают отвод тепла в сравнении с предыдущей версией CDC 1.0. Расположение ребер радиатора обеспечивает меньшее сопротивление воздушному потоку, а запатентованные системы X-vents и Air-Guide направляют воздух к наиболее горячим участкам.

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Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Название модели MasterAir Pro 4 Код модели MAY-T4PN-220PK-R1 Тип системы охлаждения Для процессора воздушная башенного типа с активным обдувом с вынесенным на тепловых трубках радиатором Совместимость Мат. платы с процессорными разъемами:

Intel: LGA 2011-v3, 2011, 1366, 1156, 1155, 1151, 1150, 775; AMD*: AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 Охлаждающая способность Нет данных Тип вентилятора Осевой (аксиальный) Модель вентилятора MasterFan Pro 120 Air Balance Питание вентилятора 12 В, 0,15 А, 1,8 Вт (максимум 0,4 А) Размеры вентилятора 120×120×25 мм Масса вентилятора 158 г Скорость вращения вентилятора 650—2000(2500 макс.) об/мин Производительность вентилятора До 113 м³/ч (66,7 фут³/мин) Статическое давление вентилятора До 2,34 мм вод.ст. Уровень шума вентилятора 6—30 дБA Подшипник вентилятора Скольжения Средняя наработка до отказа/время до отказа 10% 490 000/70 000 ч Размеры охладителя (В×Ш×Г) 158,5×129×84 мм Размеры радиатора (В×Ш×Г) 158,5×116×60 мм Масса радиатора 472 г Материал радиатора Пластины из алюминия (48 шт.) и медные тепловые трубки (4 шт. ∅6 мм, прямой контакт с ЦПУ) Термоинтерфейс теплосъемника Термопаста MasterGel Pro в шприце Подключение Вентилятора: 4-контактный разъем (питание, датчик вращения, управление ШИМ) в разъем для кулера процессора на мат. плате Особенности Технология CDC 2.0

Системы X-vents и Air-Guide

Антивибрационные вставки

Управление с помощью ШИМ

Кабель в оплетке

Гарантия 4 лет Комплект поставки* Охладитель с вентилятором

Дополнительный комплект креплений вентилятора

Комплект креплений на процессор*

Запасные антивибрационные накладки

Термопаста в шприце

Руководство пользователя

*Комплект крепления на разъем AM4 высылается по запросу, пересылка платная. Ссылка на сайт производителя Cooler Master MasterAir Pro 4 Средняя цена T-1716670775 Розничные предложения L-1716670775-10

Описание Cooler Master MasterAir Pro 4

Поставляется процессорный охладитель Cooler Master MasterAir Pro 4 в скромно оформленной коробке из тонкого гофрированного картона.

На внешних плоскостях коробки не только изображен сам продукт, но и приведено его описание и технические характеристики. Надписи преимущественно на английском, но основные особенности перечислены на нескольких языках, в том числе и на русском. Кулер в сборе помещен в защитный лоток из пластика, а крепеж — в отдельную картонную коробочку, при этом большие делали расфасованы в пакетики, а мелочь — в ячейки открывающегося блистера.

В комплекте идет инструкция по установке в виде книжки-гармошки хорошего полиграфического качества. Информация в основном представлена в виде картинок и в переводе не нуждается. На сайте компании инструкцию в каком-либо «электронном» виде мы не нашли.

Кулер оснащен вынесенным радиатором, к которому тепло от подошвы передается по четырем тепловым трубкам. Трубки, разумеется, медные. У подошвы теплосъемника трубки сплющены и впрессованы в толстую алюминиевую пластину, снаружи анодированную.

Прилегающие к процессору плоскости трубок сошлифованы, но не отполированы. На подошве теплосъемника между трубками практически нет канавок. До установки подошва защищена пластиковой пленкой.

Преднанесенного термоинтерфейса нет, но производитель приложил к кулеру небольшой шприц с термопастой MasterGel Pro, количества которой явно хватит не на один раз. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве теплосъемника:

Видно, что термопаста распределилась очень тонким слоем в местах контакта тепловых трубок с центральной частью крышки процессора, а ее избыток выдавился по краям. Очевидно, что в данном случае с термопастой сложно переборщить, так как ее избытки выдавливаются за плоскость подошвы. Отметим, что свежая и после тестов данная термопаста относительно жидкая, липкая и чуть тягучая, она выдавливается гораздо легче, чем счищается.

Радиатор представляет собой стопку алюминиевых пластин, плотно насаженных на тепловые трубки.

Самая верхняя пластика окрашена черным и имеет рельефный логотип.

На всех остальных пластинах есть выштамповка в виде расположенных клином выпуклостей, которые по замыслу производителя помогают направлять воздушный поток к наиболее горячим точкам. Фотография с сайта производителя:

По ширине габариты вентилятора чуть-чуть больше рабочей плоскости радиатора, а по высоте радиатор совсем немного меньше диаметра рамки вентилятора, поэтому лишь пренебрежимо малая часть воздушного потока проходит мимо пластин.

Типоразмер комплектного вентилятора 120 мм. Высота рамки 24,5 мм. В центральной части вентилятора на обратной стороне есть трехпозиционный переключатель режимов. Режим P — производительный, максимальная скорость вращения, режим Q — тихий, сниженная, и режим S — бесшумный, низкая скорость вращения. По умолчанию установлен режим Q. К вентилятору прикручены две пластиковые скобы (еще две идут про запас), которыми он прижимается к радиатору. В местах прижима пластин к радиатору наклеены небольшие накладки из пористой резины. Запасные накладки есть в комплекте поставки. Проушины выполнены в виде отдельных деталей из пластика, прикрученных к корпусу двумя саморезами каждая. Снаружи эти детали обрезинены. Все эти упругие элементы по идее должны снижать шум от вибрации, но на практике ничего этого не будет, так как масса вентилятора и жесткость виброгасящих элементов позволяют обоснованно предположить, что из-за высокой резонансной частоты эта система в любом случае не будет иметь сколь либо значимых антивибрационных свойств. Но хотя бы исключен вариант, когда одна из пластин радиатора в области касания вентилятора будет за него задевать. Отметим, что мы уже тестировали вентилятор MasterFan Pro, но подвида Air Flow.

Металлические детали крепежа на процессор изготовлены из закаленной стали и имеют стойкое гальваническое покрытие. На фотографии ниже отсутствует крепежная пластина на обратную сторону, но она есть, просто ее сразу не нашли на днище пластикового лотка. Крепеж отличается продуманной конструкцией, облегчающей установку кулера.

Вентилятор кулера имеет четырехконтактный разъем (общий, питание, датчик вращения и управление ШИМ) на конце кабеля. Провода вентилятора заключены в плетеную оболочку. Согласно легенде, оболочка уменьшает аэродинамическое сопротивление, но принимая во внимание толщину плоского четырехпроводного кабеля внутри этой оболочки и ее внешний диаметр, мы в правдивости этой легенды сильно сомневаемся. Впрочем, оболочка позволит сохранить единый стиль оформления внутреннего убранства корпуса.

Тестирование

Ниже в сводной таблице приведем результаты измерений ряда параметров.

Характеристика Значение Высота, мм 159 Ширина, мм 129 Глубина, мм 80 (без подошвы) Масса охладителя*, г 656 Количество ребер радиатора 48 Толщина ребер радиатора, мм (примерно) 0,4 Высота оребрения, мм 108 Длина кабеля вентилятора, мм 300 * С комплектом креплений на LGA 2011.

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования кулеров», а в этом разделе мы лишь уточним некоторые моменты. Использовалась нанесенная на поверхность крышки процессора (точечное нанесение) термопаста из комплекта поставки. Для лучшего выравнивания температуры мы в дополнение к вентиляторам кондиционера, по возможности поддерживающего температуру в 24 °C, применяли бытовой вентилятор, работающий на минимальной скорости и направленный с расстояния в примерно 1,3 м на стенд. Чтобы учесть неизбежные колебания температуры окружающего стенд воздуха, для каждого измерения из температуры процессора мы вычитали реальную температуру воздуха, и, чтобы удобнее было сравнивать с предыдущими результатами тестирования кулеров, прибавляли значение базовой температуры в 24 °C. Работа вентилятора регулировалась с помощью изменения напряжения питания (от 12 В и ниже) или с помощью ШИМ при неизменном напряжении питания (12 В). В конфигурацию тестового стенда были внесены следующие изменения: использовался процессор Intel Core i7-6900K, установленный на материнской плате ASRock X99 Taichi.

Отдельно стоит отметить, что уровень шума, измеренный нами, может существенно отличаться от того, который указывается в характеристиках производителя. Также мы не беремся утверждать, что значения менее 20 дБА достоверны, но получаемые величины от фонового уровня (в данном случае порядка 16,8 дБА) до 20 дБА, по крайней мере, соотносятся с реальным изменением уровня шума.

В данном тестировании в качестве программы, загружающей процессор, мы решили опробовать Prime95 (версии 28.4). Она загружает процессор больше, чем тест Stress FPU из пакета AIDA64, но при работе Prime95, по всей видимости, есть короткие провалы в нагрузке, поэтому окончательный выбор мы сделаем после нескольких дополнительных тестов. Потребление процессора при замерах по дополнительному разъему 12 В на мат. плате под нагрузкой Prime95 меняется от 150 Вт при 50 °C температуры процессора до 170 Вт при 90 °C. Для расчета промежуточных значений потребления использовалась линейная интерполяция.

Этап 1. Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания

Приведены три графика, соответствующие положению переключателя режимов на самом вентиляторе. Диапазон регулировки достаточно широкий от 20% до 100% с плавным и практически линейным ростом скорости вращения, а при снижении коэффициента заполнения (КЗ) ниже 20% вентилятор останавливается. Это может иметь значение, если пользователь хочет создать гибридную систему охлаждения, которая при низкой нагрузке работает полностью или частично в пассивном режиме.

Зависимости специфические — прямые участки свидетельствуют, что в вентиляторе используется система стабилизации скорости вращения. На практике только в режиме P имеет смысл регулировать скорость вращения с помощью напряжения, если это вообще нужно. Вентилятор останавливается при снижении напряжения до 3,3 В и запускается от 3,6 В.

Этап 2. Определение зависимости температуры процессора в режиме простоя от скорости вращения вентилятора кулера

Тест не проводился ввиду малой информативности.

Этап 3. Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентилятора кулера

В этом тесте наш процессор с TDP 140 Вт не перегревается даже на минимальной скорости вращения вентилятора, достигаемой комбинацией снижения напряжения и уменьшения КЗ. Использовался режим P для демонстрации всего потенциала кулера.

Этап 4. Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентилятора кулера

В этом тесте мы установили режим Q (напомним, что он выбран по умолчанию) и, кроме точки с самой низкой скоростью вращения, изменяли только КЗ, зафиксировав напряжение на уровне 12 В. В результате мы получили объективное доказательство существования странного эффекта, проявляющегося в том, что на скорости вращения порядка 1800 об/мин появляется гул, и шум от кулера заметно возрастает, при этом небольшие изменения скорости вращения выше или ниже этого значения гул убирают. В доказательство, кроме максимума на графике выше приведем уровень звукового давления (УЗД) в диапазоне 20—20000 Гц в полосах по 1/3 октавы для трех значений КЗ:

Видно, что при КЗ = 90% в области 500 Гц появляется выраженный пик — это и есть тот самый гул. При КЗ 100% и 80% нет ни пика, ни гула. По факту даже изменение КЗ на 2% гул убирает. Гул неприятен именно выраженным тоном, а не возрастающим шумом. Без учета этой особенности кулер Cooler Master MasterAir Pro 4 можно считать тихим устройством. Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но в случае кулеров где-то от 40 дБА и выше шум с нашей точки зрения очень высокий для настольной системы, от 35 до 40 дБА уровень шума относится к разряду терпимых, ниже 35 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных небесшумных компонентов ПК — вентиляторов корпусных, на блоке питания, на видеокарте, а также жестких дисков, а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным.

Этап 5. Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке

Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха внутри корпуса может повышаться до 44 °C, но температуру процессора под максимальной нагрузкой не хочется повышать выше 80 °C. Ограничившись этими условиями построим зависимость реальной максимальной мощности, потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим, что примерная максимальная мощность процессора, соответствующего этому уровню, составляет 140 Вт. Отметим, что при соблюдении этого условия, не будет никакой необходимости увеличивать КЗ выше 70%, то есть выявленный в тестах гул никак себя не проявит. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума (и вероятность гула), предел мощности можно увеличить где-то на 10 Вт.

Выводы

Наше тестирование показало, что кулер Cooler Master MasterAir Pro 4 можно использовать с процессорами, имеющими реальное потребление порядка 140 Вт, при этом даже с учетом возможного повышения температуры внутри корпуса до 44 °C будет сохраняться очень низкий уровень шума — 25 дБА и ниже. К достоинствам кулера следует отнести аккуратный дизайн, хорошее качество изготовления, удобный крепеж, антивибрационные прокладки под вентилятор, оплетку кабеля, габариты, не препятствующие установке модулей памяти с высокими радиаторами, а также хорошую комплектацию. Не забываем и про гарантию в 5 лет.