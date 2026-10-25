«Решение неизбежно». Airbus планирует увеличить производство Airbus A350 — миру нужно больше больших самолетов

Также авиапроизводитель может запустить в производство очень большой A350 — A350-2000 на 400 человек

Airbus готовится увеличить выпуск широкофюзеляжных самолётов A350 на фоне высокого спроса и конкуренции с Boeing. Коммерческий директор компании Ларс Вагнер заявил, что решение о повышении темпов производства будет принято в ближайшее время.

«Решение об увеличении темпа производства A350 неизбежно. Мы пойдём на это, потому что рынок явно требует больше самолётов. Это важное решение, поэтому его необходимо вынести на совет директоров. Но это произойдёт скорее раньше, чем позже», — сказал Ларс Вагнер.

Сейчас сборочные линии рассчитаны на выпуск 12–13 лайнеров в месяц, а дальнейшее наращивание объёмов потребует строительства дополнительной линии и расширения инфраструктуры.

Кроме того, Airbus рассматривает создание удлинённой версии A350-2000 вместимостью около 400 пассажиров и увеличенного A220-500 примерно на 130 мест. По словам Вагнера, интерес рынка к обеим модификациям очевиден, однако окончательные решения ожидаются в начале следующего пятилетнего планового периода.