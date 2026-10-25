Экран 6,3 дюйма, батарея 4300 мАч и защита IP68. Инсайдер раскрыл характеристики Samsung Galaxy S27

Аппарат будет построен на SoC Exynos 2700

Samsung может представить линейку Galaxy S27 в конце января или феврале 2027 года. По данным инсайдера Дебаяна Роя (Gadgetsdata), смартфон получит 6,3-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц. В основу ляжет SoC Exynos 2700.

Основная камера Galaxy S27, согласно утечке, будет включать 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма, 12-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и модуль с телеобъективом с датчиком 10 Мп и трёхкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 12 Мп.

Емкость аккумулятора составит 4300 мА·ч, мощность проводной зарядки — 25 Вт, беспроводной — 15 Вт. Также смартфону приписывают порт USB 3.2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Ожидаются конфигурации с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Предполагаемая цена базовой версии Galaxy S27 составит $1000.

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