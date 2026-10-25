Российские инженеры создали плазменный двигатель с рекордным ресурсом
Он прошел 2000 часов непрерывных испытаний
Российские инженеры разработали плазменный двигатель для спутников, рассчитанный на длительную работу без заметного падения характеристик. Установка мощностью 900 Вт прошла почти 2000 часов непрерывных испытаний, а ее конструкция позволяет снизить износ одного из основных элементов — керамического разрядного канала. Технология поможет повысить маневренность спутников и расширить возможности межпланетных миссий.
Двигатель создали специалисты Научно-исследовательского института прикладной механики и электродинамики МАИ. В отличие от традиционных плазменных установок, в новой конструкции зона ускорения заряженных частиц вынесена за пределы разрядного канала. Благодаря этому частицы не ударяются о его стенки на высокой скорости и не разрушают керамическую изоляцию, износ которой со временем снижает тягу двигателя.
По данным разработчиков, установка рассчитана более чем на 10 тыс. циклов включения и выключения. Испытания показали, что тяга и удельный импульс остаются стабильными почти после 2000 часов непрерывной работы.
Новая установка предназначена для космических аппаратов массой от нескольких сотен килограммов до тонны и более. Она позволит спутникам корректировать орбиту, уклоняться от столкновений, удерживать позиции в группировках и в конце срока службы сходить с орбиты, не превращаясь в космический мусор. По оценке разработчиков, двигатель сможет работать на протяжении пяти-семи лет эксплуатации спутника.
Технология пригодится и в межпланетных экспедициях. Электроракетные двигатели разгоняют частицы примерно до 20 км/с и расходуют в пять-семь раз меньше топлива, чем химические, хотя из-за небольшой тяги маневры могут занимать недели. Экономия топлива позволит отправлять небольшие аппараты к Луне, Марсу, Венере и астероидам, в том числе в качестве попутной нагрузки вместе с другими спутниками.
Двигатели с большим ресурсом уже существуют: например, одна из ионных установок NASA прошла 48 тыс. часов наземных испытаний. Однако ионные системы обычно тяжелее и более громоздкие, а плазменные могут обеспечить большую тягу при более компактных размерах. Российская разработка готова к серийному производству, а ее адаптация под конкретный космический аппарат, по оценке МАИ, займет около полугода.