То же качество, но на 30% меньше трафика: YouTube может перейти на новый видеокодек AV2 уже в 2027 году

YouTube готовит замену AV1 — новый кодек поддержит HDR и высокую частоту кадров

YouTube может начать транслировать видео в новом формате AV2 уже в 2027 году. По сравнению с нынешним AV1 он обещает примерно на 30% более эффективное сжатие. Это позволит передавать видео в прежнем качестве с меньшим расходом трафика либо улучшать изображение без увеличения требований к скорости интернета.

То же качество, но на 30% меньше трафика: YouTube может перейти на новый видеокодек AV2 уже в 2027 году
Источник изображения: YouTube, AOMedia через Notebookcheck

Альянс за открытые медиа (AOMedia) сообщил о продвижении внедрения AV2 всего через четыре месяца после завершения работы над спецификацией кодека. YouTube уже активно использует предыдущее поколение: по словам директора по инженерным разработкам платформы Деса Кина, в марте 2026 года на AV1 приходилось более 90% каталога сервиса по времени просмотра.

AV2 станет следующим этапом развития технологии. Среди его возможностей — поддержка более высокой частоты кадров, HDR и видео с несколькими ракурсами. Google уже продемонстрировала воспроизведение AV2 в бета-версии браузера Chrome, однако сроки появления поддержки в пользовательской версии пока не объявлены. Вице-президент по разработке Chrome Джим Банковски отметил, что новый кодек также может сделать эффективнее видеоконференции и улучшить воспроизведение видео с несколькими ракурсами.

К разработке AV2 подключилась и Intel, которая работает над программной реализацией SVT-AV2, продолжая работу, начатую с AV1.

YouTube готовит замену AV1 — новый кодек поддержит HDR и высокую частоту кадров

YouTube может начать транслировать видео в новом формате AV2 уже в 2027 году. По сравнению с нынешним AV1 он обещает примерно на 30% более эффективное сжатие. Это позволит передавать видео в прежнем качестве с меньшим расходом трафика либо улучшать изображение без увеличения требований к скорости интернета.

Альянс за открытые медиа (AOMedia) сообщил о продвижении внедрения AV2 всего через четыре месяца после завершения работы над спецификацией кодека. YouTube уже активно использует предыдущее поколение: по словам директора по инженерным разработкам платформы Деса Кина, в марте 2026 года на AV1 приходилось более 90% каталога сервиса по времени просмотра.

AV2 станет следующим этапом развития технологии. Среди его возможностей — поддержка более высокой частоты кадров, HDR и видео с несколькими ракурсами. Google уже продемонстрировала воспроизведение AV2 в бета-версии браузера Chrome, однако сроки появления поддержки в пользовательской версии пока не объявлены. Вице-президент по разработке Chrome Джим Банковски отметил, что новый кодек также может сделать эффективнее видеоконференции и улучшить воспроизведение видео с несколькими ракурсами.

К разработке AV2 подключилась и Intel, которая работает над программной реализацией SVT-AV2, продолжая работу, начатую с AV1.

Однако массовое распространение формата будет зависеть от поддержки оборудования. Аппаратное декодирование AV2 позволит снизить нагрузку при воспроизведении видео и повысить энергоэффективность, особенно на смартфонах и других мобильных устройствах. При этом AOMedia пока не назвала сроки появления поддержки AV2 в потребительских процессорах и видеокартах. Предполагаемый запуск потокового видео в YouTube в 2027 году касается веб-версии сервиса: график внедрения кодека в мобильные приложения и приложения для смарт-телевизоров пока неизвестен.

Прочие новостиYouTubeИсточники:AOMediaNotebookcheck

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