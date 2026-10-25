Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор на 5700 мА·ч, 60-ваттную зарядку, 200-мегапиксельную камеру и защиту IP68 ⁠ 2

Согласно данным инсайдера Дебаяна Роя, Samsung Galaxy S27 Ultra получит плоский экран AMOLED с диагональю 6,9 дюйма, разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Ожидается панель M16 с антибликовым покрытием и функцией Privacy Display.

В качестве аппаратного базиса рассматриваются два варианта: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 или Exynos 2700. Какую именно SoC получит международная версия, пока неизвестно. Основная камера, по предварительным данным, получит 200-мегапиксельный сенсор. В систему также войдут 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 50-мегапиксельный модуль с телеобъективом и пятикратным оптическим зумом. Разрешение новой фронтальной камеры составит 16 Мп.

По данным инсайдера, Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор ёмкостью 5700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 60 Вт и беспроводной мощностью 25 Вт. Среди других особенностей — фирменный стилус S Pen, порт USB 3.2 и защита в соответствии со степенью IP68.

Объем ОЗУ Galaxy S27 Ultra составит 12 или 16 ГБ (в зависимости от версии), флеш-памяти — 256 ГБ, 512 ГБ либо 1 ТБ. Стартовая цена — $1500.

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